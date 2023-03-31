真係唔好笑｜傳遭曾志偉抽起一年終播出 「食腦三子」要搵女神上陣打救節目

一連13集的全新遊戲節目《真係唔好笑》，由何廣沛、麥美恩、馮盈盈、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔）及羅毓儀擔任主持，將於4月1日起、逢周六晚9點45分翡翠台播出。節目每集均會邀請不同嘉賓，與主持分成兩隊上演連串搞笑對決，各人要在不同的搞笑攻擊下忍住笑聲，一旦笑出來就要接受大懲罰！