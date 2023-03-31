真係唔好笑｜傳遭曾志偉抽起一年終播出 「食腦三子」要搵女神上陣打救節目
《真係唔好笑》被阮兆祥食字爛Gag攻陷
第一集《真係唔好笑》嘉賓是阮兆祥、丁子朗和游嘉欣，分隊名單分別是「日隊夜隊」的阮兆祥、丁子朗、游嘉欣、彭慧中和奶仔，以及「最好唔好比人隊」的麥美恩、何廣沛、馮盈盈、羅毓儀（Yuki）和郭子豪。是集首個遊戲「笑話Falling Down」玩法是每隊派一個成員講笑話，另外一隊的成員則站在機關上，只要忍不住笑就會跌落機關直踩石春墊。
羅毓儀笑點極低成「老鼠屎」
這個回合的「老鼠屎」絕對是游嘉欣和羅毓儀，兩位笑點極低經常忍不住爆笑。擅長食字爛Gag的阮兆祥表演魔術，他拿着紙巾笑說：「信唔信我一秒鐘就可以將呢張紙變成動物？」說畢他便將紙巾撕掉（意指獅子），當中只有Yuki對小學雞食字爛Gag忍俊不禁。
游游更加誇張，單單被人叫名字已經忍不住笑出聲，極低的笑點令人摸不着頭腦。
至於「大隻仔」郭子豪則表現亮眼，他分別模仿阮兆祥的招牌大笑及丁子朗的扯蝦式笑聲，令對方連環失手爆笑。
馮盈盈慘遭兜頭笠絲襪靚樣淪陷
另一環節「笑到噴血」，玩法是兩隊各挑對方一名隊員進行化妝大改造，五分鐘限定時間之後，同隊成員要在擋板後含住「血水」忍笑，只要噴出「血水」即視為失敗，忍笑較多的一組勝出。當中兩位靚女馮盈盈及游嘉欣慘成糟質對象，身為港姐冠軍的盈盈被兜頭笠絲襪、整白成塊面、黐上「曱甴腳」眼睫毛及畫上大Red唇，靚樣崩壞相當可憐！
游嘉欣「黑化」變人肉保齡球
至於深受宅男喜愛的游游，則慘遭畫黑成塊面兼笠上黑色泳帽，之後臉上再被畫上幾個白點，游游「黑化」後似足人肉保齡球，喜感十足。兩位靚女被弄至面目全非，造型爆笑，但有一隊竟然能夠全員忍住不笑，究竟邊一隊忍笑功力咁犀利？
仲有其他遊戲：
去年4月《真係唔好笑》傳因效果差遭曾志偉抽起唔播
「食腦三子」何廣沛、方紹聰及郭子豪在前年開設YouTube Channel「食腦BrainStorming」，有指無綫有感三子用心經營，覺得其Channel「有得做」，可以力捧成為「TVB試當真」。去年有傳無綫科水千萬，讓三子開拍新節目《真係唔好笑》，不過曾志偉看畢節目首集後有感「真係唔好笑」，欲抽起不播，千萬製作費恐怕倒水落海。
《真係唔好笑》曾志偉科水千萬拍港版Running Man
曾志偉自前年入主無綫做高層主理綜藝，銳意發展綜藝節目，去年無綫內部傳出食腦三子獲公司科水過千萬，拍攝新節目《真係唔好笑》，以打造港版《Running Man》為目標，以每集一百萬成本計算，13集的節目花費高達1300萬的製作成本，每次出動近50名工作人員，除了食腦三子做主持，藝人麥美恩、馮盈盈、彭慧中及羅毓儀也是主持之一，50人的拍攝團隊，比起台慶更大陣仗！
傳何廣沛製作人上身 惹麥美恩不滿
不過節目拍攝期間，有傳被無綫高層視為「TVB試當真」之一的何廣沛在拍攝時製作人上身，擔當指揮角色，又要求製作組拍攝三子「吹水」的片段，不過效果未如理想，唔好笑又悶，阻礙到真正拍攝，惹來主持人之一的麥美恩不滿，更開咪爆Seed叫先拍攝遊戲部分，而何廣沛則「懶懶閒」沒有理會對方建議。
網民：呢個傳聞可能好笑過個節目
去年傳聞出現後，好多網民都表示唔睇好TVB這個新綜藝節目，認為TVB仍保留一貫「老土特色」：「其實我唔明點解CCTVB做親咩綜藝節目，班人都一定要尖叫大嗌？煩到死！」「連個節目名都好老土」、「TBB咁多錢燒」、「呢3條友算數啦，真係以為自己好好笑咩」、「最好笑係曾志偉睇完覺得唔好笑」、「呢段新聞最好笑」，也有網民認為《Running man》本來都已經係好多年前的節目，依家先學人拍太遲。
睇埋《真係唔好笑》預告：
唔俾笑嘅遊戲節目究竟好唔好笑？
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