八仙嶺山火｜張潤衡56字終極回應！李雋文沉默20年後首度爆「真相」引起無限推測

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方東昇團隊製作的熱播節目《真相猜‧情‧尋》昨晚（7月31日）播出大結局，聚焦懸宕多年的「八仙嶺山火之謎」，再度引爆全城熱議！一直被外界質疑是山火肇因的關鍵人物張潤衡，與家人商討後，透過製作組發出56字終極回應，拒絕再就事件受訪。更震撼的是，神隱超過二十年、被張潤衡視為「關鍵證人」的李雋文竟首度開腔，親自剖白當年真相與多年心結！節目更首度曝光從未公開的學生受訪原片及調查報告，矛頭直指有童軍在山上吸煙，究竟真相是否即將水落石出？

張潤衡56字終極回應 「唔希望再受訪」

在昨晚播出的《真相猜‧情‧尋》中，製作組幾經波折聯絡上事件核心人物張潤衡，但他與家人商量後，最終決定不接受訪問。他透過製作組傳達一段56字的訊息，作為對外界多年疑問的終極回應：「事件對參加者同家屬，造成無法磨滅嘅傷痛，唔希望喺呢個議題上再受訪，作為事件嘅親歷者，選擇以自己嘅方式紀念同尊重呢段歷史。」回顧事件，張潤衡曾承認在遠足集合前吸煙，但堅稱上山後因老師在場，絕無拿出香煙或打火機，更多次強調同行的同學李雋文可以為他作證，證明他清白。這次的回應，似乎為他對此事的公開評論劃上了句號，態度相當堅決。

真相猜情尋 八仙嶺山火 張潤衡透過製作組傳達一段56字的訊息，作為對外界多年疑問的終極回應：「事件對參加者同家屬，造成無法磨滅嘅傷痛，唔希望喺呢個議題上再受訪，作為事件嘅親歷者，選擇以自己嘅方式紀念同尊重呢段歷史。」（圖片來源：TVB）
張潤衡透過製作組傳達一段56字的訊息，作為對外界多年疑問的終極回應：「事件對參加者同家屬，造成無法磨滅嘅傷痛，唔希望喺呢個議題上再受訪，作為事件嘅親歷者，選擇以自己嘅方式紀念同尊重呢段歷史。」（圖片來源：TVB）

神隱20年李雋文首開腔 「唔想越描越黑」

節目最大的突破，是成功聯絡到另一位關鍵人物、在山火中奇蹟生還的學生李雋文。李雋文在直升機拯救期間意外墮下山坡，一度被以為罹難，最終獨自在山頭過夜後奇蹟獲救。二十多年來他一直「消失於人前」，婉拒所有訪問。這次他同樣拒絕出鏡，但罕有地向製作組剖白心聲。對於張潤衡稱他可作證，李雋文確認：「早年的確曾經答應張潤衡，如果牽涉法律程序，願意出庭證明張潤衡在小平原沒有食煙或玩火。」但他表示自己並不知道起火原因，對於外界輿論，他選擇繼續沉默，坦言「唔想越描越黑」，認為自己心裡明白就足夠。他透露事件留下巨大陰影，至今燒烤仍會怕接近火爐，每年2月10日更會不期然憶起慘劇，現時則透過做義工回饋社會。

節目驚爆童軍食煙 受訪原片首度曝光

除了兩位關鍵人物的回應，《真相猜‧情‧尋》更深入研究首度曝光的證據，包括當年的學生受訪原片及從未公開的山火調查報告。在極為珍貴的受訪原片中，有學生對吸煙者作出驚人描述：「見到有人圍住喺度食煙，食食吓啲風好大，吹到成個山都係啲火。（咩人食煙？）Form 1 架，1D/1E，童軍嚟架。」製作組指現場最少有三名童軍。而根據死因庭報告，有多名證人供稱在起火的小平原見到學生吸煙，更有證人指「起火源頭附近有個著藍白間條衫嘅人」。調查小組確認張潤衡送院時身穿藍白間條衫，但在他身上並未發現打火機或香煙，令真相更加撲朔迷離，成為一宗羅生門事件。

觀眾解讀李雋文訊息：呢啲口吻真係已經話咗答案畀人知

《真相猜‧情‧尋》自播出以來叫好叫座，昨晚大結局再次引發全城關注。節目以多角度求證、鍥而不捨的追查精神獲得觀眾激讚。觀眾各自有不同解讀，認為絕對不是平反：「為自保一個大話可以講一世, 外界仲好同情佢哋，依家唯有等以後有人良心發現自己爆出嚟」、「對佢自己都會有好大影響，其實佢都已經暗示到好白喇」、「好X詭秘，亦都好明顯，呢啲口吻真係已經話咗答案比人知」、「無啦啦要講回饋社會, 知咩事啦」。

真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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