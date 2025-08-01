八仙嶺山火｜張潤衡56字終極回應！李雋文沉默20年後首度爆「真相」引起無限推測

方東昇團隊製作的熱播節目《真相猜‧情‧尋》昨晚（7月31日）播出大結局，聚焦懸宕多年的「八仙嶺山火之謎」，再度引爆全城熱議！一直被外界質疑是山火肇因的關鍵人物張潤衡，與家人商討後，透過製作組發出56字終極回應，拒絕再就事件受訪。更震撼的是，神隱超過二十年、被張潤衡視為「關鍵證人」的李雋文竟首度開腔，親自剖白當年真相與多年心結！節目更首度曝光從未公開的學生受訪原片及調查報告，矛頭直指有童軍在山上吸煙，究竟真相是否即將水落石出？