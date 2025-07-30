真相猜情尋｜八仙嶺山火死因庭爭議點曝光 四人吸煙成謎 教師分組惹爭議？
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1996年2月10日八仙嶺山火造成5死13傷，慘劇多年來疑團重重。隨著方東昇團隊主持的《真相猜‧情‧尋》壓軸登場，案件又再引起各界廣泛討論。節目重組從未曝光的證據，再次聚焦死因庭裁決，帶觀眾走入當年現場。
「真相你搵到又點啫」張潤衡捲入八仙嶺山火源頭之謎 方東昇追查真相
死因庭判決吸煙成關鍵
死因裁判官辛達誠於1996年6月28日裁定，山火起因屬人為，但並非惡意焚燒，只能歸咎於現場「至少有四人食煙」，禍根來源於學生攜帶火種，但法庭無法確定是誰遺下火種引致大火。儘管起火原因成謎，裁判官仍裁定五名燒傷致死師生「死於意外」。
教師分組出現漏洞引發關注
在事故發生時，師生比率高達1比12，超出建議的1比10。不過法官並無直接追究任何人刑責，僅批評教師當日未有適當分組照顧學生，導致一名老師需照顧十二名學生，未盡最大看護責任，超標也引發教育界反思。此外，由於案發時學生年紀太小，法庭最終未追究責任。
未公開調查報告首次解密
節目組取得首度曝光的現場受訪片段與山火調查報告，節目團隊梳理細節，揭示現場學生吸煙疑雲及遠足路線安排的潛在問題。
在這份從未公開的山火調查報告，內文以關鍵筆觸描述案中學生張潤衡的言行，引發觀眾新一輪討論。報告更記載多位學生向警方供稱，案發時親見現場有四名同學吸煙，現場情況細節首次公諸於世。
路線安排家屬難釋疑團
該份調查報告不僅揭示現場行為，更明文列出八仙嶺當日遠足路線屬不適宜14歲以下學生參與。有死者家屬無奈感歎：「咁細嘅細路哥，唔應該畀佢哋行條咁嘅路。」活動安排再度成關注焦點。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期