真相猜情尋｜八仙嶺山火死因庭爭議點曝光 四人吸煙成謎 教師分組惹爭議？

1996年2月10日八仙嶺山火造成5死13傷，慘劇多年來疑團重重。隨著方東昇團隊主持的《真相猜‧情‧尋》壓軸登場，案件又再引起各界廣泛討論。節目重組從未曝光的證據，再次聚焦死因庭裁決，帶觀眾走入當年現場。