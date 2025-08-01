真相猜情尋｜八仙嶺山火死者母親剖白29年傷痛 驚爆「女兒報夢」超催淚網民感嘆：不得不接受殘酷現實

最新娛聞
東方新地

廣告

方東昇團隊主持的新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》昨晚（7月31日）播出大結局，再度探討轟動全港的「八仙嶺山火」謎團，節目組更罕有地邀得其中一位死者家屬首度現身剖白心聲，她不但驚爆女兒曾親自報夢，一番對昔日兇手極度豁達的言論更是惹哭全港觀眾。而節目尾聲方東昇一句畫龍點睛的總結，更被網民一致封為「神結尾」，究竟家屬在鏡頭前說了甚麼驚人內容？

死者母親含淚剖白 驚揭女兒報夢真相

在昨晚播出的《真相猜‧情‧尋》最後一集中，製作組請來其中一名死者家屬A女士，親述喪女29年來的心路歷程。雖然至今仍覺得「咁細嘅細路哥，唔應該畀佢哋行條咁嘅路」，但A女士坦言早已放下執著，認為放低會令大家更開心，更無奈表示：「人都死咗咯，算啦」。最令人動容的是，A女士透露雖然至今仍非常掛念女兒，但一切只會藏在心中，她更驚爆女兒曾經報夢：「我發夢見到佢（女兒），佢叫我唔好掛住佢，自己開心啲過生活，佢喺上面都過得好開心，所以我就冇掛住。」訪問最後，A女士更對著女兒的照片溫柔說道：「阿妹，你喺上面開心啲啦！」母愛之情溢於言表，畫面極度催淚。

家屬首談縱火傳聞 「寧願相信冇人食煙」

對於當年盛傳有同學食煙導致山火，A女士直言即使是事實，她亦早已選擇原諒對方，更因為沒有任何實質證據，她情願相信事件中沒有人犯錯。她坦言：「（嗰時）有嬲咯…依家咁耐咯過咗，都淡晒啦」、「你唔原諒佢咪自己唔開心咯，原諒咗佢自己個心舒服啲」。她續指，當年很想知道真相，但現在已不會追究，因為沒有人會承認，更豁達地說：「或者唔係佢哋哩，你哋估咋嘛，都冇一個人證明到係同學仔食煙，我寧願相信係冇一個人食煙。」最後她語重心長地以16字寄語可能存在的涉事者：「唔好再食煙，唔好再玩火，唔好再做錯喇。」

方東昇團隊重返現場 神結尾發人深省

除了家屬的感人分享，方東昇團隊的製作亦備受讚賞。採訪隊在山火29周年紀念日當天，與當年的山火跨部門調查小組主席郭晶強重返八仙嶺，竟在現場找到超過二十個煙頭，郭晶強慨歎：「人係好善忘嘅」。節目旁白更尖銳指出：「呢啲新嘅煙頭證明咗，原來呢三十年，後人一直冇汲取教訓，更可能為下一場山火埋下禍根」，反思意味極濃。節目最後，方東昇以一句話為全輯節目作結：「如果我哋搵到答案，但冇汲取教訓，歷史遲早重演，悲劇只會再臨，到時或者真正應驗咗一句話，真相畀你搵到又點呢？」這句與第一集開首相呼應的「神結尾」，引發網民巨大迴響。

網民熱議家屬經歷 背後傷痛令人心酸

《真相猜‧情‧尋》播出後，大量網民留言分享感受，對死者家屬A女士的經歷反應尤為熱烈。大量網民被死者家屬的訪問深深感動，紛紛淚言：「家屬好慘聽到我都想喊」、「逝者媽媽好勇敢，能坦然面對傷痛，我都聽到眼濕濕…祝願佢生活安好」、「呢個媽媽，真係好善良，選擇放低，真心大愛」。

網民同情家屬 批評命運無情

亦有不少人為其寬容及無奈的選擇感到不值，大部分網民表達對婆婆的同情，覺得她的選擇並非主動放下，只是被現實逼迫：「聽完婆婆講，覺得佢不是一般的放下，是心死了，很悲哀」、「婆婆唔知用了幾多年的時間，先至真正放得低」、「點會放得低，只係無奈」。不少人直指家屬選擇寬恕，是因為沒有其他選擇，並非真心願意。

留白哀傷 不願心中結未解

部分留言認為，家屬雖然說已經原諒涉事人，但內心仍充滿無奈和哀愁，有網民留言：「佢唔係唔想知，係無辦法知，係不得不放下」、「認同，寬恕別人其實也是放過自己」、「家屬精神值得學習，普通人會怨恨，但佢選擇放下，因珍惜自己生活」。

真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
真相猜情尋 八仙嶺山火 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 