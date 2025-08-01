真相猜情尋｜八仙嶺山火死者母親剖白29年傷痛 驚爆「女兒報夢」超催淚網民感嘆：不得不接受殘酷現實
死者母親含淚剖白 驚揭女兒報夢真相
在昨晚播出的《真相猜‧情‧尋》最後一集中，製作組請來其中一名死者家屬A女士，親述喪女29年來的心路歷程。雖然至今仍覺得「咁細嘅細路哥，唔應該畀佢哋行條咁嘅路」，但A女士坦言早已放下執著，認為放低會令大家更開心，更無奈表示：「人都死咗咯，算啦」。最令人動容的是，A女士透露雖然至今仍非常掛念女兒，但一切只會藏在心中，她更驚爆女兒曾經報夢：「我發夢見到佢（女兒），佢叫我唔好掛住佢，自己開心啲過生活，佢喺上面都過得好開心，所以我就冇掛住。」訪問最後，A女士更對著女兒的照片溫柔說道：「阿妹，你喺上面開心啲啦！」母愛之情溢於言表，畫面極度催淚。
家屬首談縱火傳聞 「寧願相信冇人食煙」
對於當年盛傳有同學食煙導致山火，A女士直言即使是事實，她亦早已選擇原諒對方，更因為沒有任何實質證據，她情願相信事件中沒有人犯錯。她坦言：「（嗰時）有嬲咯…依家咁耐咯過咗，都淡晒啦」、「你唔原諒佢咪自己唔開心咯，原諒咗佢自己個心舒服啲」。她續指，當年很想知道真相，但現在已不會追究，因為沒有人會承認，更豁達地說：「或者唔係佢哋哩，你哋估咋嘛，都冇一個人證明到係同學仔食煙，我寧願相信係冇一個人食煙。」最後她語重心長地以16字寄語可能存在的涉事者：「唔好再食煙，唔好再玩火，唔好再做錯喇。」
方東昇團隊重返現場 神結尾發人深省
除了家屬的感人分享，方東昇團隊的製作亦備受讚賞。採訪隊在山火29周年紀念日當天，與當年的山火跨部門調查小組主席郭晶強重返八仙嶺，竟在現場找到超過二十個煙頭，郭晶強慨歎：「人係好善忘嘅」。節目旁白更尖銳指出：「呢啲新嘅煙頭證明咗，原來呢三十年，後人一直冇汲取教訓，更可能為下一場山火埋下禍根」，反思意味極濃。節目最後，方東昇以一句話為全輯節目作結：「如果我哋搵到答案，但冇汲取教訓，歷史遲早重演，悲劇只會再臨，到時或者真正應驗咗一句話，真相畀你搵到又點呢？」這句與第一集開首相呼應的「神結尾」，引發網民巨大迴響。
網民熱議家屬經歷 背後傷痛令人心酸
《真相猜‧情‧尋》播出後，大量網民留言分享感受，對死者家屬A女士的經歷反應尤為熱烈。大量網民被死者家屬的訪問深深感動，紛紛淚言：「家屬好慘聽到我都想喊」、「逝者媽媽好勇敢，能坦然面對傷痛，我都聽到眼濕濕…祝願佢生活安好」、「呢個媽媽，真係好善良，選擇放低，真心大愛」。
網民同情家屬 批評命運無情
亦有不少人為其寬容及無奈的選擇感到不值，大部分網民表達對婆婆的同情，覺得她的選擇並非主動放下，只是被現實逼迫：「聽完婆婆講，覺得佢不是一般的放下，是心死了，很悲哀」、「婆婆唔知用了幾多年的時間，先至真正放得低」、「點會放得低，只係無奈」。不少人直指家屬選擇寬恕，是因為沒有其他選擇，並非真心願意。
留白哀傷 不願心中結未解
部分留言認為，家屬雖然說已經原諒涉事人，但內心仍充滿無奈和哀愁，有網民留言：「佢唔係唔想知，係無辦法知，係不得不放下」、「認同，寬恕別人其實也是放過自己」、「家屬精神值得學習，普通人會怨恨，但佢選擇放下，因珍惜自己生活」。