真相猜情尋｜八仙嶺山火死者母親剖白29年傷痛 驚爆「女兒報夢」超催淚網民感嘆：不得不接受殘酷現實

方東昇團隊主持的新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》昨晚（7月31日）播出大結局，再度探討轟動全港的「八仙嶺山火」謎團，節目組更罕有地邀得其中一位死者家屬首度現身剖白心聲，她不但驚爆女兒曾親自報夢，一番對昔日兇手極度豁達的言論更是惹哭全港觀眾。而節目尾聲方東昇一句畫龍點睛的總結，更被網民一致封為「神結尾」，究竟家屬在鏡頭前說了甚麼驚人內容？