真相猜情尋｜丁珮爆向佐是李小龍轉世？ 同日生日忌日暗藏玄機

資深新聞人方東昇團隊最新力作《真相猜·情·尋》昨日（21日）首播，頭炮即鎖定52年前震撼全城的「李小龍猝死之謎」。而向佐近年雖演技備受質疑，但資深電影人文雋早前特別拍片為他平反，並爆出一段驚人內幕：向華強前妻丁珮早年曾懷疑向佐是李小龍投胎轉世，理由竟與7月20日這個日期有關。