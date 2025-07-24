真相猜情尋｜彭楚盈白骨案高官家人疑雲20年未解 死者胞妹親述等真相之苦
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方東昇團隊製作的熱播新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》，繼「李小龍猝死之謎」後，今晚（24日）第四集將播出全新個案「彭楚盈白骨案」。這宗1999年轟動全城的離奇案件，至今仍留下大量謎團，死者家屬等待真相足足20年。
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彭楚盈失聯四年骸骨現高官家人單位
1999年10月，失聯四年的前模特兒彭楚盈，其骸骨於油麻地華德大廈被發現。最令人震驚的是，該單位屬於前政務司司長陳方安生的兄長方曼生，而方彭二人更有親密關係，事件瞬間轟動全城。
案件原本循兇殺方向調查，但最終警方認為死因無可疑，未有召開死因聆訊下於2001年草草結案。
家屬力爭七載終開死因庭
死者親屬多番努力爭取開死因庭，直至時任律政司司長黃仁龍介入，死因庭才在2006年展開，距離發現屍骨已相隔7年。最終死因庭裁定彭楚盈死於不幸或意外，但大量疑點仍未解開，真相依然成謎。
胞妹20年不放棄尋真相
彭楚盈胞妹阿詩接受訪問時情感激動表示：「我希望如果有人知道事情真相，我希望他們告訴我們。」她透露家人20年來從未放棄尋找真相，希望透過節目能喚起更多人關注，讓真相大白。
方東昇團隊搜集大量證據
為了釐清真相，方東昇團隊找來大量相關剪報和新聞片段，還有彭楚盈生前的X光片、案發現場照片、彭楚盈遺物、以及死因庭的完整口供記錄。當中最受關注的是因各種理由、第十日才現身死因聆訊的方曼生供詞，相信會成為節目重點。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期