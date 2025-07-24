真相猜情尋｜彭楚盈白骨案五大疑點逐一拆解 方曼生首度電話回應 3D還原現場暗藏驚人細節

《真相猜‧情‧尋》再度鎖定本港未解懸案，今晚（24日）登場的彭楚盈白骨案將揭開多年來未解的謎團。方東昇帶領的新聞偵查團隊，以一貫嚴謹作風搜羅檔案，並引用3D建模技術重塑案發單位，全方位還原當年震撼全城的恐怖場景。