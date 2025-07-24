真相猜情尋｜彭楚盈白骨案五大疑點逐一拆解 方曼生首度電話回應 3D還原現場暗藏驚人細節
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《真相猜‧情‧尋》再度鎖定本港未解懸案，今晚（24日）登場的彭楚盈白骨案將揭開多年來未解的謎團。方東昇帶領的新聞偵查團隊，以一貫嚴謹作風搜羅檔案，並引用3D建模技術重塑案發單位，全方位還原當年震撼全城的恐怖場景。
真相猜情尋｜彭楚盈白骨案高官家人疑雲20年未解 死者胞妹親述等真相之苦
彭楚盈白骨案轟動全城
1999年10月，一宗駭人案件震撼香港社會。失聯四年的前模特兒彭楚盈，其骸骨於油麻地華德大廈一個單位內被發現，而該單位正是前政務司司長陳方安生兄長方曼生的物業。由於方曼生與彭楚盈曾有親密關係，加上案件本身的離奇性質，事件迅速成為全港矚目焦點，各界對真相的追求從未停止。
案件五大疑點逐點拆局
節目率先列出該案件的五大關鍵疑點：其一，彭楚盈遺骸被發現時身首異處且全身赤裸；其二，涉事人方曼生前一晚聲稱在睡房關窗卻未察覺屍骨；其三，現場垃圾桶內避孕套曾被點名為關鍵證物最終卻無化驗並離奇消失；其四，死者及首名發現者楊桂財同時與方曼生存有龐大金錢往來；其五，警方最初以兇殺方向調查卻忽然改以骸骨發現案結案。節目將逐一翻查舊卷宗、走訪關鍵人物，深入剖析每個疑點的遺漏與矛盾。
3D模型精準還原現場
製作組首次公開案發單位原有設計圖，配合現場舊照建構電腦立體模型，觀眾可清晰見到門口至睡房的動線，被質疑「擦肩而過卻看不見」的不合理位置亦一目了然。透過模擬方曼生及清潔工的入屋路徑，劇集將畫面化為證據，重塑當年無人能解的詭異場景。
涉事方曼生罕有開腔
沉默多年的方曼生罕見透過電話接受節目訪問，對「前一晚進房關窗」的說法作出補充。預告片中僅聽見他一句「我真係冇見到任何嘢」，半句辯解已足以引發網民熱議。完整通話內容將於今集揭曉，勢成最大亮點。
關鍵證人首度現身
曾於1999年首先發現白骨的清潔工楊桂財，以及負責重新調查案件的前警務人員，均以隱身方式受訪。兩人分別透露警方當年調查過程中的未曝光細節，包括「失蹤避孕套」去向、法證化驗程序是否被迫中斷等。這些全新線索或將改寫案件走向。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期