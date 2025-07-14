真相猜情尋721首播｜29年後再訪八仙嶺！方東昇新節目追查「香港四大奇案」

向來擅長「尋人」及「掏寶」的方東昇團隊，將於7月21日起，每周一至周四晚十點半在翡翠台推出全新資訊節目《真相猜‧情‧尋》，共八集。節目以「打開羅生門，走進大新聞現場，嘗試找出歷史真相」為宗旨，深入探究香港四大奇案。