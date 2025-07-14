真相猜情尋721首播｜29年後再訪八仙嶺！方東昇新節目追查「香港四大奇案」
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向來擅長「尋人」及「掏寶」的方東昇團隊，將於7月21日起，每周一至周四晚十點半在翡翠台推出全新資訊節目《真相猜‧情‧尋》，共八集。節目以「打開羅生門，走進大新聞現場，嘗試找出歷史真相」為宗旨，深入探究香港四大奇案。
《真相猜‧情‧尋》主持陣容
節目由方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉擔任主持，三人組成新鮮組合。方東昇與黃曉瑩是黃金拍檔，李嘉嘉的加入為節目注入新活力，共同帶領觀眾追尋真相。
《真相猜‧情‧尋》四大奇案 方東昇追查八仙嶺山火之謎
節目聚焦香港四大奇案，逐一解構，釐清事實，解開疑團：
- 李小龍猝死之謎（1973年7月20日）：探究一代武打巨星李小龍1973年突然離世背後的真相。
- 彭楚盈白骨案（1999年10月）：調查彭楚盈失蹤後白骨被發現的案件，揭開事件謎團。
- 錫安教會雙氧水治病？（1996年7月）：剖析錫安教會涉及雙氧水治療的爭議事件。
- 八仙嶺山火之謎（1996年2月10日）：重現八仙嶺山火悲劇，追查起因與真相，當年山火中受重傷的張潤衡屢被指戈為有份在山上吸煙的學生，他近年曾以「真相，你搵到又點啫？」作回應，今次方東昇能否再找出新線索成為節目焦點
《真相猜‧情‧尋》調查過程
為了追查四大奇案，主持團隊自2024年9月開始籌備，耗時10個月，進行深入調查：
- 重看近1,000小時的昔日新聞片段。
- 翻查過千頁塵封檔案及醫療紀錄。
- 參考大量書籍、剪報、錄影帶及錄音帶。
- 走入新聞現場進行地氈式搜索，嘗試從不同角度切入案件。
調查挑戰與突破
由於案件事隔多年，線索稀少，當事人逐漸離世，調查難度極高。團隊秉持「只要有線索，追蹤到天涯海角」的信念，無論目標人物身在香港或海外，皆全力追查。最終，團隊取得以下突破：
- 掌握多份從未曝光的機密文件。
- 找到第一現場的重要人證。
- 在本港及海外尋獲消失多時的關鍵人物，獲得寶貴消息。
《真相猜‧情‧尋》節目特色
節目邀請救援人員現身說法，並結合多位醫學權威分析案件，力求以最全面的角度呈現真相。通過查證坊間不同版本的傳聞，節目致力撥開都市傳說迷霧，還原案件細節，為觀眾拉近與真相的距離。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期