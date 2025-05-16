真相猜情尋 – 方東昇全新節目暫定7月21日首播！TVB年中節目巡禮重點推介

無綫將於5月16日舉辦「2025TVB年中節目巡禮」，除了一系列新劇集以及綜藝外，作為每年皇牌新聞資訊節目主持，方東昇將有全新節目推出，上年《猜猜我是誰》每節3分鐘播足60集，橫跨6至9月得到不少回響，今次方東昇接受新挑戰，嘗試破解新聞事件謎團！