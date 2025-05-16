真相猜情尋 – 方東昇全新節目暫定7月21日首播！TVB年中節目巡禮重點推介
《真相猜·情·尋》節目尋找世紀案件真相
這些年來，方東昇團隊穿過時光隧道，尋過小人物的大意義，猜過大人物 的小故事，那些年原來很精彩。 今次團隊挑戰難度，打開羅生門，走進「大新聞」的現場，嘗試找出歷史的真相。 有些世紀案件，我們從小聽到大，但版本多，謠言多，真憑實據少，理性分析 少，總之傳聞滿天飛，一傳幾十年。 由於留下的線索有限，加上當事人走一個，少一個，真相逐漸離大家而去。 時間不等人，團隊翻查塵封紀錄，追蹤關鍵人物，務求釐清事實，解開疑團。 就算多一塊拼圖，都有助重現歷史原貌，哪怕只有一步進展，也能拉近和真相 的距離。 真相早已大白？還是另有內情？團隊和大家一起猜•情•尋！
方東昇團隊揭開歷史謎團 追尋真相
團隊深入調查多宗世紀大案，翻查塵封紀錄，追蹤關鍵人物，嘗試還原歷史真相。透過理性分析與真憑實據，解開多年來眾說紛紜的謎團，滿足 觀眾對歷史真相的好奇心。
結合歷史與人文 引人入勝
節目以實事求事的方式探討嚴肅的歷史議題，透 過方東昇團隊獨特的敘事風格，將複雜的案件轉 化為生動的故事，讓觀眾在趣味中感受歷史的深 度與意義。
新聞才子方東昇深受觀眾喜愛
有「新聞才子」的稱號，同時被封為「金句王」， 方東昇擅長以押韻及雙關語自創金句，將嚴肅新聞 輕鬆化，成為網絡熱話，成功打破「新聞=沉悶」的 刻板印象，用創意平衡資訊與娛樂，拉近與觀眾距 離，成為香港傳媒界獨樹一幟的代表人物。 方東昇同時擁有專業新聞底蘊，畢業於香港中文大 學新聞系，曾任TVB新聞主播，突發新聞、國際時 事經驗豐富，幽默背後保持新聞嚴謹性。
《真相猜·情·尋》幾時播？
播出日期：2025年7月21日至30日 (暫定)
播出時間：逢星期一至五, 2230-2300 (暫定)
集數： 8集 (暫定)
節目主持：方東昇
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