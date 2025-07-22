真相猜情尋｜李小龍「馬上風」死因傳足52年 2位法醫曝解剖驚人真相

傳奇巨星李小龍逝世52周年，其死因至今依然謎團重重。方東昇團隊主持的TVB節目《真相猜‧情‧尋》昨日（21日）首集即重磅拆解「李小龍猝死之謎」，節目中公開多份從未現身的法庭文件及證人供詞，更找來當年參與搶救的麥海雄醫生現身說法。