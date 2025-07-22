真相猜情尋｜李小龍「馬上風」死因傳足52年 2位法醫曝解剖驚人真相
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傳奇巨星李小龍逝世52周年，其死因至今依然謎團重重。方東昇團隊主持的TVB節目《真相猜‧情‧尋》昨日（21日）首集即重磅拆解「李小龍猝死之謎」，節目中公開多份從未現身的法庭文件及證人供詞，更找來當年參與搶救的麥海雄醫生現身說法。
真相猜情尋｜麥海雄醫生拆解李小龍猝死之謎 親述搶救死亡之夜多個「不尋常」 首度承認當晚犯了錯？
醫生還原急救最後三十分鐘
節目中，麥海雄醫生首次公開當年搶救細節，指李小龍被送抵醫院時瞳孔已放大，呼吸與心跳同告停止，但表面卻毫無明顯外傷。他坦言自己在檢視遺體時，最震撼的是對方肌肉線條「堪比大衛像」，幾乎成了活生生的解剖教材，與所謂劇烈性行為導致猝死的說法完全不符。
「馬上風」傳聞被逐點駁斥
具三十多年驗屍經驗的潘偉明醫生翻閱完整解剖報告後直斥，若是典型「馬上風」，遺體內臟往往留有心血管病變或大動脈撕裂痕跡，但李小龍體內並無相關跡象。他指出，流言常被錯誤引用，真正醫學條件根本未達成，引發觀眾對多年來坊間說法的認知反思。
失落文件揭示隱藏證人
節目組追蹤到一批於案發後被歸檔的法院內部文件，其中列出多名從未被傳媒訪問的潛在證人姓名與筆錄。主持人更在鏡頭前展示文件夾封頁，讓觀眾短暫一瞥，吊足胃口；官方尚未公布內容細節，卻已令「真相追尋」成為網絡熱搜關鍵詞。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期