真相猜情尋｜郭Sir重返八仙嶺還原山火現場 驚現新線索搜獲香煙腰包主人竟是他？
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1996年八仙嶺山火震驚全港，奪去5名師生性命，至今仍疑雲重重。今次方東昇團隊所製作的節目《真相猜‧情‧尋》最後兩集，將會深入解構這宗慘劇，並嘗試釐清當年真相。節目組更緊貼調查組主席郭晶強（郭Sir）重訪八仙嶺，親身還原當日災難現場，深入剖析案情新發現。
「真相你搵到又點啫」張潤衡捲入八仙嶺山火源頭之謎 方東昇追查真相
調查組主席郭晶強重返八仙嶺 實地考察還原現場
為了讓觀眾親歷其境，製作團隊特意在山火29周年紀念日當天，攜同當年調查小組主席郭晶強，回到八仙嶺多個關鍵位置，逐步還原死者師生當日的行走路線，以及重現抄小徑危險之處，務求復刻每一個容易被忽略的細節，還原現場真貌。
山火現場驚現煙盒腰包引發新啟示
節目拍攝過程中，郭Sir透露當年曾於現場發現一個藏有香煙的腰包，竟然最後發現物品主人正是自己，調查方向一度改變，亦成為外界懷疑學生吸煙或玩火引發山火的焦點。
然而，郭Sir強調調查重要性：「你要證明呢個係起因，我哋冇真憑實據。」事件一直未有確鑿證據證明學生是起火元兇，而現場意外找到的新物品，亦帶來重要啟示。
山火成因之謎 節目全面追查
八仙嶺山火死因庭認為是意外，但裁判官又指火源必屬人為。多年來各界對山火始作俑者議論紛紛，有人認為是學生煙火惹禍，也有人質疑調查過程是否遺留重要線索。節目訪問多方專家，從抄小徑的風險、現場天氣、現有證物等多角度分析，力圖拆解多年謎團。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期