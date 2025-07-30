真相猜情尋｜郭Sir重返八仙嶺還原山火現場 驚現新線索搜獲香煙腰包主人竟是他？

1996年八仙嶺山火震驚全港，奪去5名師生性命，至今仍疑雲重重。今次方東昇團隊所製作的節目《真相猜‧情‧尋》最後兩集，將會深入解構這宗慘劇，並嘗試釐清當年真相。節目組更緊貼調查組主席郭晶強（郭Sir）重訪八仙嶺，親身還原當日災難現場，深入剖析案情新發現。