林佑蔚

石修新抱林佑蔚著「股惑」泳褲下身險現形 噴血比堅尼靚相原來出自老公視角

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前有線主播林佑蔚（Camille）雖然已為人母，但身形仍keep得勁好，繼早前大曬半裸孕照後，近日她在社交網上再分享了一輯在泳池邊拍攝的比堅尼靚相，極速引起網民關注！

石修新抱林佑蔚 泳池邊曬比堅尼靚相

林佑蔚2017年與石修兒子陳宇琛（Sam）結婚，到2022年尾誕下女兒Luna，在相中她穿著一套紅白格仔比堅尼，在泳池邊擺出多種誘人的姿勢，完美地展示了她的曲線美，其中一張側身照更見到她行「股惑」，讓人眼前一亮。不過這件T-back款式的泳褲卻似乎因為太少布，令林佑蔚的下身幾乎走光，更有「現形」危機。

林佑蔚 林佑蔚大派水著福利。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚大派水著福利。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 仲打側身行「股惑」。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
仲打側身行「股惑」。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）

網民勁讚：做咗媽媽身材都仲係咁好

林佑蔚在帖文中提到這些靚相是由她的老公陳宇琛所拍，非常Sweet，網民都大讚她生完BB後依然保持著完美身材，紛紛留言勁讚她是「辣媽」、「完全唔似生過仔」、「辣到不得了」、「做咗媽媽身材都仲係咁好」、「又靚身材又正」、「流晒鼻血」等。

林佑蔚 林佑蔚下身三角位泳褲布料勁少。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚下身三角位泳褲布料勁少。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 有「現形」危機。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
有「現形」危機。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）

早前曾曬超大尺度孕照惹爭議：挑戰老公底線？

早前林佑蔚就晒出1張2年前懷孕時嘅照片，極大膽嘅照片更引起網民兩極嘅意見。照片中她只化淡妝，坐在床上，正在為自己的肚子塗抹精油，僅用頭髮和手遮住身體的私密部位。照片展現出她豐滿的身材，而且因為林佑蔚懷孕期間依然保持跳舞，身材保持得非常好。

林佑蔚 林佑蔚唔著衫！挑戰老公底線？（圖片來源：ig＠itscamilleadeline）
林佑蔚唔著衫！挑戰老公底線？（圖片來源：ig＠itscamilleadeline）

雖然有不少網民大讚林佑蔚身材keep得好好等，但仍有不少網民不解為何要影這種孕照：「點解要影啲咁嘅相」、「不要臉」、「Very Beautiful」、「keep得好好」等。

林佑蔚 林佑蔚近年轉型做KOL，經常派福利。（圖片來源：ig＠itscamilleadeline）
林佑蔚近年轉型做KOL，經常派福利。（圖片來源：ig＠itscamilleadeline）
林佑蔚 石修兒子陳宇琛與前有線主播林佑蔚結婚7年，陳宇琛近日45歲生日，與其唔識老嘅76歲父親石修似足兩兄弟。（圖片來源：IG＠itscamilleadeline）
石修兒子陳宇琛與前有線主播林佑蔚結婚7年，陳宇琛近日45歲生日，與其唔識老嘅76歲父親石修似足兩兄弟。（圖片來源：IG＠itscamilleadeline）
林佑蔚 林佑蔚與陳宇琛育有一女。（圖片來源：IG＠itscamilleadeline）
林佑蔚與陳宇琛育有一女。（圖片來源：IG＠itscamilleadeline）

林佑蔚經常派福利 曾分享尺度直逼「私影」內衣照

石修兒子陳宇琛與前有線主播林佑蔚結婚7年，林佑蔚雖已為人母，但一向毫不吝嗇，不時在社交網大派性感福利照，早前她就分享了一輯尺度直逼「私影」的火辣內衣照，引起網民熱議！部分相片中可見她原本穿著紅色短身外套，之後愈脫愈多，最後只剩下一身性感內衣，網民都猜測相片是由其老公陳宇琛操刀拍攝，更紛紛大讚林佑蔚即使已為人母，身形仍然零走樣。

林佑蔚 林佑蔚在她分享的照片中，手捧著一個心形蛋糕，身上穿著喱士薄外套及性感內衣。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚在她分享的照片中，手捧著一個心形蛋糕，身上穿著喱士薄外套及性感內衣。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 之後林佑蔚更換了多套造型，被指似足「私影」照。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
之後林佑蔚更換了多套造型，被指似足「私影」照。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）

網民狠批著「阿婆底」毫無美感

不過亦有不少網民都錯重點，狠批林佑蔚穿著「阿婆底」影性感照毫無美感：「條碎花阿婆底褲好搞笑」、「影得好肉酸」、「個構圖好核突，我比較頂唔順個背景多啲，又梳化又剩，仲有地下塊布…」、「一啲都唔靚，大媽feel，阿婆底褲」、「唔講身材，啲衫真係『靚』到嚇死人」、「條大媽褲真係好核突」等。

林佑蔚 穿著紅色短身外套的林佑蔚。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
穿著紅色短身外套的林佑蔚。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 之後林佑蔚換上喱士薄外套，下身始終穿著一件「阿婆底」。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
之後林佑蔚換上喱士薄外套，下身始終穿著一件「阿婆底」。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 捧著蛋糕的林佑蔚嘗試挑戰S形甫士。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
捧著蛋糕的林佑蔚嘗試挑戰S形甫士。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 最後林佑蔚上身更除剩一件Bra，非常性感。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
最後林佑蔚上身更除剩一件Bra，非常性感。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 相片是由老公陳宇琛操刀拍攝。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
相片是由老公陳宇琛操刀拍攝。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）

林佑蔚有悲慘童年心靈受創

林佑蔚在懷孕時曾分享過自己的童年往事，原來她對上還有一兄一姊，兩位都比她年長十多歲，她是為了修補家庭關係而出生，更要幫家人償還債務。雖然沒有遭到父母虐打，但她指有些「虐待」是沒有明顯傷疤，但卻會做成心理影響，不過自她信教及遇上陳宇琛後，在陳家獲得很多愛，更感謝奶奶令她對生活和人的頑固觀點變得謙卑。

林佑蔚 林佑蔚與陳宇琛於2014年開始拍拖，2017年在蘇格蘭古堡舉行婚禮，前年12月誕下一女。（圖片來源：IG@sam_chan_yu_sum）
林佑蔚與陳宇琛於2014年開始拍拖，2017年在蘇格蘭古堡舉行婚禮，前年12月誕下一女。（圖片來源：IG@sam_chan_yu_sum）
林佑蔚 林佑蔚去年萬聖節曾扮演性感貓女郎。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚去年萬聖節曾扮演性感貓女郎。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 陳宇琛笑指今次是女兒出世後，兩公婆首次在夜晚外出約會。 （圖片來源：IG@itscamilleadeline）
陳宇琛笑指今次是女兒出世後，兩公婆首次在夜晚外出約會。 （圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 仲曬埋老公視角靚相。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
仲曬埋老公視角靚相。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 林佑蔚不時都會在IG大方派福利。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚不時都會在IG大方派福利。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 當中不乏三點式靚相。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
當中不乏三點式靚相。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 （圖片來源：IG@itscamilleadeline）
（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 亦有大肚寫真照。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
亦有大肚寫真照。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 （圖片來源：IG@itscamilleadeline）
（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 （圖片來源：IG@itscamilleadeline）
（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 （圖片來源：IG@itscamilleadeline））
（圖片來源：IG@itscamilleadeline））
林佑蔚 （圖片來源：IG@itscamilleadeline）
（圖片來源：IG@itscamilleadeline）

撰文：東方新地圖片來源：IG@itscamilleadeline

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