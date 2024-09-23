石修新抱林佑蔚著「股惑」泳褲下身險現形 噴血比堅尼靚相原來出自老公視角
石修新抱林佑蔚 泳池邊曬比堅尼靚相
林佑蔚2017年與石修兒子陳宇琛（Sam）結婚，到2022年尾誕下女兒Luna，在相中她穿著一套紅白格仔比堅尼，在泳池邊擺出多種誘人的姿勢，完美地展示了她的曲線美，其中一張側身照更見到她行「股惑」，讓人眼前一亮。不過這件T-back款式的泳褲卻似乎因為太少布，令林佑蔚的下身幾乎走光，更有「現形」危機。
網民勁讚：做咗媽媽身材都仲係咁好
林佑蔚在帖文中提到這些靚相是由她的老公陳宇琛所拍，非常Sweet，網民都大讚她生完BB後依然保持著完美身材，紛紛留言勁讚她是「辣媽」、「完全唔似生過仔」、「辣到不得了」、「做咗媽媽身材都仲係咁好」、「又靚身材又正」、「流晒鼻血」等。
早前曾曬超大尺度孕照惹爭議：挑戰老公底線？
早前林佑蔚就晒出1張2年前懷孕時嘅照片，極大膽嘅照片更引起網民兩極嘅意見。照片中她只化淡妝，坐在床上，正在為自己的肚子塗抹精油，僅用頭髮和手遮住身體的私密部位。照片展現出她豐滿的身材，而且因為林佑蔚懷孕期間依然保持跳舞，身材保持得非常好。
雖然有不少網民大讚林佑蔚身材keep得好好等，但仍有不少網民不解為何要影這種孕照：「點解要影啲咁嘅相」、「不要臉」、「Very Beautiful」、「keep得好好」等。
林佑蔚經常派福利 曾分享尺度直逼「私影」內衣照
石修兒子陳宇琛與前有線主播林佑蔚結婚7年，林佑蔚雖已為人母，但一向毫不吝嗇，不時在社交網大派性感福利照，早前她就分享了一輯尺度直逼「私影」的火辣內衣照，引起網民熱議！部分相片中可見她原本穿著紅色短身外套，之後愈脫愈多，最後只剩下一身性感內衣，網民都猜測相片是由其老公陳宇琛操刀拍攝，更紛紛大讚林佑蔚即使已為人母，身形仍然零走樣。
網民狠批著「阿婆底」毫無美感
不過亦有不少網民都錯重點，狠批林佑蔚穿著「阿婆底」影性感照毫無美感：「條碎花阿婆底褲好搞笑」、「影得好肉酸」、「個構圖好核突，我比較頂唔順個背景多啲，又梳化又剩，仲有地下塊布…」、「一啲都唔靚，大媽feel，阿婆底褲」、「唔講身材，啲衫真係『靚』到嚇死人」、「條大媽褲真係好核突」等。
林佑蔚有悲慘童年心靈受創
林佑蔚在懷孕時曾分享過自己的童年往事，原來她對上還有一兄一姊，兩位都比她年長十多歲，她是為了修補家庭關係而出生，更要幫家人償還債務。雖然沒有遭到父母虐打，但她指有些「虐待」是沒有明顯傷疤，但卻會做成心理影響，不過自她信教及遇上陳宇琛後，在陳家獲得很多愛，更感謝奶奶令她對生活和人的頑固觀點變得謙卑。