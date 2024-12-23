破地獄慶功宴｜楊受成送價值6位數貴重禮物 黃子華許冠文大獲豐收

《破·地獄》電影票房驚人突破1億4000萬，製片方於今日舉辦了一場名為「破･紀錄千人慶功宴」的盛大活動。這場慶功宴不僅規模宏大，更是星光熠熠，吸引了眾多影迷和媒體的關注。英皇集團主席楊受成大方送出多項豪禮，叫一班網民都非常羨慕！

