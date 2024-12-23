破地獄慶功宴｜楊受成送價值6位數貴重禮物 黃子華許冠文大獲豐收
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《破·地獄》電影票房驚人突破1億4000萬，製片方於今日舉辦了一場名為「破･紀錄千人慶功宴」的盛大活動。這場慶功宴不僅規模宏大，更是星光熠熠，吸引了眾多影迷和媒體的關注。英皇集團主席楊受成大方送出多項豪禮，叫一班網民都非常羨慕！
黃子華收20萬名酒 出1條件先可以飲
在慶功宴上，黃子華收到了一瓶價值超過二十萬的Domaine de la Romanee-Conti名酒，這讓他感到非常驚喜和興奮。黃子華在接受傳媒訪問時，指在舞台劇後台收到禮物時講明自己「飲唔起」，但楊老闆就話：「你生女個日就開啦！」黃子華就搞笑地公開「徵人」：「今日要徵求有人同我生個女啦，如果唔係呢世人都冇資格飲呢支酒！」楊受成則在一旁打趣地補充說：「黃子華搵女士生個女喎！真係爭崩頭！」，全場笑爆！
許冠文都收值10萬名錶
至於另一位主演許冠文也在慶功宴上收到了一份特別的禮物，一隻價值10萬的名錶。許冠文回憶起兩個月前與楊受成的一次晚餐，當時他戴著一隻價值50元的手錶，楊受成見狀便開玩笑說：「咁渣嘅錶都帶得出嚟！我其實係未戴過靚錶！」許冠文收到此手錶後表示不敢戴上，怕出街會被斬手，夠曬幽默！
圖片來源：東方新地