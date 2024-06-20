黃子華、許冠文《破．地獄》11月14日隆重獻映

英皇電影《破．地獄》公布上畫日期！由陳茂賢執導及編劇，兩大巨星——黃子華及 許冠文（許冠文），自《神算》後闊別32年再度傾力合演 ，搭配9大金像級陣容：衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、 韋羅莎、梁雍婷、白只、鍾雪瑩，被譽為2024年其中一部最令人 期待的港產片。

