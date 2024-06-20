黃子華、許冠文《破．地獄》11月14日隆重獻映
今日（20號）隆重發布《破．地獄》先導預告、海報及首批劇照， 並隆重宣布電影落實於今年11月14日（星期四）震撼公映， 題材別樹一幟、演員組合強勁，《破．地獄》勢必轟動， 為港產片帶來一番新衝擊！
黃子華、許冠文引發想像空間 衛詩雅參演最大領會
開拍以來，《破．地獄》備受各方關注，如今落實於11月14日（ 星期四）震撼公映，同時發放的先導預告， 可見許冠文正在靈堂進行破地獄儀式， 黃子華則在燒衣爐旁若有所思，預告中幾句對白：「香港嘅殯儀（ 行業），係一文一武嘅組合，『文』嘅係行街、『武』嘅係喃嘸…… 」
已點出《破．地獄》是香港影壇罕有聚焦殯儀業的作品； 末段子華與許冠文相對而坐，許冠文語重深長的道出：「最緊要嘅係，過得自己、過得人！」 配合海報中兩人在義莊前倚門而站，氣氛莊嚴而具濃厚故事感， 道出「生死從不由己定，人身難得度眾生」的訊息， 更帶來無限想像的空間！
黃子華 ：資料搜集做到足！
在黃子華的眼中，破地獄是香港的一種獨特文化與表演方式， 值得細賞及重視，子華說：「我的人生中，曾親眼看過幾次破地獄， 近距離見到師傅在面前噴火、弄劍， 我想不到還可以在其他什麼地方，看到這麼特別的告別儀式！ 在電影《破．地獄》裡，不但呈現破地獄這個儀式， 更透過整個內容豐富的香港殯儀行業， 去探討生死這件人生最大的事。」子華透露，劇組做足資料搜集， 令他不斷長知識，子華說：「譬如為先人化妝， 並不是隨便畫兩畫這麼簡單，當中有很多學問， 我好慶幸參與一部做了很多資料搜集、如此真實的電影！」
許冠文：重新體會人生
同樣地，許冠文亦被《破．地獄》的劇本所深深打動， 尤其是涉及生死的部分，許冠文表示：「首先， 有沒有來生是另一回事，先說我去殯儀館，跟一位朋友說再見， 站在道教立場，他（她）離開了，我還要面對餘下的人生， 如何處理呢？所以，每次離開殯儀館，無論對先人、生人， 都有某種啟示，先人已離開世俗，去尋求另一個人生， 理應報以祝福；對生人而言，則應該重新再體會人生， 把握一個新方向，這樣說來，生與死都有好處！」
衛詩雅：既開心又痛苦
能與子華及許冠文合作，衛詩雅（Michelle） 形容感覺兩極、既開心又痛苦：「當然好榮幸與子華及Michael合作，加上劇本非常好，拍得很愉快！但那邊廂因為角色的遭遇， 令我必須隔離自己專心準備演出，導致面對大好機會， 都不能經常跟兩位前輩取經偷師，內心十分掙扎！」談到生死，Michelle表示：
「戲中角色的經歷和真實的我有著很大距離， 但幸好劇本給予充分空間和指引讓我去投入其中， 拍完令我對家人與摯親、甚至看待生死都有新的領會， 希望觀眾都會有同感。」