破地獄 上畫 幾時做 黃子華 許冠文 plt

黃子華、許冠文《破．地獄》11月14日隆重獻映

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英皇電影《破．地獄》公布上畫日期！由陳茂賢執導及編劇，兩大巨星——黃子華及 許冠文（許冠文），自《神算》後闊別32年再度傾力合演 ，搭配9大金像級陣容：衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、 韋羅莎、梁雍婷、白只、鍾雪瑩，被譽為2024年其中一部最令人 期待的港產片。

今日（20號）隆重發布《破．地獄》先導預告、海報及首批劇照， 並隆重宣布電影落實於今年11月14日（星期四）震撼公映， 題材別樹一幟、演員組合強勁，《破．地獄》勢必轟動， 為港產片帶來一番新衝擊！

黃子華、許冠文引發想像空間 衛詩雅參演最大領會

開拍以來，《破．地獄》備受各方關注，如今落實於11月14日（ 星期四）震撼公映，同時發放的先導預告， 可見許冠文正在靈堂進行破地獄儀式， 黃子華則在燒衣爐旁若有所思，預告中幾句對白：「香港嘅殯儀（ 行業），係一文一武嘅組合，『文』嘅係行街、『武』嘅係喃嘸…… 」

已點出《破．地獄》是香港影壇罕有聚焦殯儀業的作品； 末段子華與許冠文相對而坐，許冠文語重深長的道出：「最緊要嘅係，過得自己、過得人！」 配合海報中兩人在義莊前倚門而站，氣氛莊嚴而具濃厚故事感， 道出「生死從不由己定，人身難得度眾生」的訊息， 更帶來無限想像的空間！

破地獄 上畫 幾時做 黃子華 許冠文 plt （圖片來源：英皇電影）
（圖片來源：英皇電影）
破地獄 上畫 幾時做 黃子華 許冠文 plt （圖片來源：英皇電影）
（圖片來源：英皇電影）
破地獄 上畫 幾時做 黃子華 許冠文 plt （圖片來源：英皇電影）
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破地獄 上畫 幾時做 黃子華 許冠文 plt （圖片來源：英皇電影）
（圖片來源：英皇電影）

黃子華 ：資料搜集做到足！

在黃子華的眼中，破地獄是香港的一種獨特文化與表演方式， 值得細賞及重視，子華說：「我的人生中，曾親眼看過幾次破地獄， 近距離見到師傅在面前噴火、弄劍， 我想不到還可以在其他什麼地方，看到這麼特別的告別儀式！ 在電影《破．地獄》裡，不但呈現破地獄這個儀式， 更透過整個內容豐富的香港殯儀行業， 去探討生死這件人生最大的事。」子華透露，劇組做足資料搜集， 令他不斷長知識，子華說：「譬如為先人化妝， 並不是隨便畫兩畫這麼簡單，當中有很多學問， 我好慶幸參與一部做了很多資料搜集、如此真實的電影！」

許冠文：重新體會人生

同樣地，許冠文亦被《破．地獄》的劇本所深深打動， 尤其是涉及生死的部分，許冠文表示：「首先， 有沒有來生是另一回事，先說我去殯儀館，跟一位朋友說再見， 站在道教立場，他（她）離開了，我還要面對餘下的人生， 如何處理呢？所以，每次離開殯儀館，無論對先人、生人， 都有某種啟示，先人已離開世俗，去尋求另一個人生， 理應報以祝福；對生人而言，則應該重新再體會人生， 把握一個新方向，這樣說來，生與死都有好處！」

衛詩雅：既開心又痛苦

能與子華及許冠文合作，衛詩雅（Michelle） 形容感覺兩極、既開心又痛苦：「當然好榮幸與子華及Michael合作，加上劇本非常好，拍得很愉快！但那邊廂因為角色的遭遇， 令我必須隔離自己專心準備演出，導致面對大好機會， 都不能經常跟兩位前輩取經偷師，內心十分掙扎！」談到生死，Michelle表示：

「戲中角色的經歷和真實的我有著很大距離， 但幸好劇本給予充分空間和指引讓我去投入其中， 拍完令我對家人與摯親、甚至看待生死都有新的領會， 希望觀眾都會有同感。」

《破．地獄》已定於今年11月14日（星期四）震撼公映， 全城期待！

圖片來源：英皇電影

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