《破·地獄》韋羅莎虐心為兒子下葬 夢幻聯動另一大片 睇到網民淚崩到結尾
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英皇電影《破·地獄》自從上映以來，一直惹來大批網民在社交平台上發文討論。其中有網民發表觀後感，特別難忘由韋羅莎飾演的「甄小姐」一直不願意為年少離世的兒子下葬的單元，更「夢幻聯動」去年呢套香港電影…
《破·地獄》夢幻聯動《年少日記》
網民提到《破·地獄》中，由韋羅莎飾演的「甄小姐」，一直不願意為年少離世的兒子下葬，並一直要求將大體做防腐，並要求長期安放。網民就覺得劇情很大機會是夢幻聯動《年少日記》中，韋羅莎的兒子哥哥黃梓樂跳樓身亡的劇情：
「看到這裡，我心裡想，這劇情是巧合還是導演安排呢？但如果有意為之，那說兒子跳樓死，或者不說兒子具體死因，也可以很好夢幻聯動，後來又想了一下，對上了，年少日記父母對外界宣稱的死因兒子就是病死的，只有很親近的人才知道真相……
而且電影裡說媽媽離開家後也沒有後續的交代了，這真的是一個很好的售後啊，的確，生人也是有很多地獄需要破的！」
網民睇到超感觸：一個太懦弱 一個太執著
原來不少網民與樓主有相同的感受，網民都認為劇情非常吻合《年少日記》的劇情，不少網民亦看到非常感觸：「我看到這位媽媽時也聯想到「年少日記」所以更易動情，感覺小孩就是哥哥」、「尤其最後跟兒子告別那段，心裡久久不能平靜」、「我也是，然後就覺得是年少日記的平行時空，一個媽媽太懦弱，一個媽媽太執著」等。
獲東華義莊罕有開放拍攝 劇情疑為真人真事
《破·地獄》以香港殯儀業為題材，部分場景獲東華三院屬下東華義莊及萬國殯儀館，批准實地取景拍攝，而東華義莊亦聲稱今次開放拍攝是「第一次亦係最後一次」。而韋羅莎這段劇情亦是在東華義莊中拍攝，有網民留言指當時東華義莊特地安排拍攝的房間在當時現任的隔壁房間：「這段是真人真事改編。就連拍攝場地東華義莊也因這段戲，第一次也最後一次批准電影拍攝，還很有心安排了拍攝的房間在當時先人的隔壁房間，記得那母親最後一句「多謝你哋無當我係癲婆」忍不住淚崩。」
圖片來源：Facebook@破 · 地獄 The Last Dance、網民留言截圖、《年少日記》