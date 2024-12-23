破地獄慶功宴｜千人慶功盛況超墟冚 許冠文「劇透」加長版細節

英皇電影《破·地獄》自11月9日開畫以來，港澳票房超越1億4千3百萬，打破多個票房紀錄！今日（23日）為了感謝大眾觀眾支持，一班主角包括黃子華、許冠文、衛詩雅等加上多位圈中好友，都齊齊出席慶功宴，現場星光熠熠！

