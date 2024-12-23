破地獄慶功宴｜千人慶功盛況超墟冚 許冠文「劇透」加長版細節
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英皇電影《破·地獄》自11月9日開畫以來，港澳票房超越1億4千3百萬，打破多個票房紀錄！今日（23日）為了感謝大眾觀眾支持，一班主角包括黃子華、許冠文、衛詩雅等加上多位圈中好友，都齊齊出席慶功宴，現場星光熠熠！
許冠文「劇透」加長版細節
早前一直有傳電影票房過億後會推出加長版，日前就有消息指農曆新年期間會上映《破·地獄》的加長版，片長近3小時。當被問到會否怕觀眾在介意在喜慶日子入場看《破·地獄》時，許冠文就回應指身邊很多人都覺得「百無禁忌」，認為問題不大。此外，許冠文亦「劇透」加長版的詳細內容，他指加長版加入了很多原先版本未有提到的重要內容，認為非常適合多次入場收看《破·地獄》的忠實粉絲收看。
黃子華期待同許冠文再合作
今次兩大笑匠黃子華和許冠文合作拍電影，創下如此好成績，黃子華都表示期待再同許冠文再度合作：「其實我同Michael今次拍咗《破·地獄》，就好希望能夠再拍一套正式嘅喜劇，咁就可以破咗我哋嘅紀錄。」當被問到會否想找原班人馬開喜劇，許冠文就表示：「最好啦，其實30年前已經想拍，但係拍唔到。希望可以喺咁困難嘅時期，宜家可以有套咁成功嘅電影，希望可以搞返套新派啲嘅喜劇。」
現場星光熠熠 多位明星到場支持
今晚現場星光熠熠，除了導演陳茂賢、黃子華、許冠文、 衛詩雅、朱栢康、周家怡、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、鍾雪瑩等人一班主演出席之外，多位圈中好友包括石修、何佩瑜、沈震軒、鄧小巧等人都有到場支持！
圖片來源：東方新地