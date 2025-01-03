破·地獄加長版｜「蓮姐」金燕玲心痛致老伴離世 谷德昭戲份同佢相若要剪走！
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由許冠文、黃子華、衛詩雅等主演嘅電影《破．地獄》上映後除咗口碑絕佳外，更不斷打破票房紀錄，目前已經衝破1億5千2百萬兼榮登香港史上華語電影最高票房No.1，而140分鐘加長版將會喺賀歲檔上映前英皇電影宣傳人員Charles翟浩然早前喺個人Youtube Channel透露部份被刪走嘅劇情，並於新一集節目中公開「蓮姐」金燕玲同「道生」黃子華未曝光嘅對手戲，又透露谷德昭所演嘅角色被刪去嘅原因！
破·地獄｜「蓮姐」金燕玲老伴離世感自責
Charles因工作關係喺電影上畫前睇過唔同版本，佢指金燕玲所演嘅蓮姐喺佢睇嘅版本係出場時間多少少，佢表示戲入面唔係交代好多蓮姐嘅背景資料，淨係知佢守住一間小店，文玥（衛詩雅飾）會經常去飲湯、宣洩壓力，並當蓮姐係佢家人，甚至係媽媽。Charles透露：「蓮姐係有同黃子華所演嘅道生去傾訴身世，其實蓮姐原本係有一個老伴，佢呢間小店得來不易，由小販檔開始捱起，兩老捱到有一間舖頭仔。蓮姐嘅老公好鍾意飲湯，戲裏面有個鏡頭講佢嘅老伴飲緊雞腳湯。但老伴去咗邊？就係喺蓮姐同道生傾訴心事時講咗出嚟，就係原來有一年過年前，蓮姐老公身體唔舒服，蓮姐就叫老公入醫院檢查，咁冇乜事嘅，檢查完出嚟我煲定湯等你，但就係呢一次，老伴就喺醫院出唔返嚟。」
Charles話蓮姐係有少少怪責自己，覺得老伴過身係自己有責任，而道生就用生死有命呢個課題去安慰蓮姐。佢提到：「鏡頭係講老伴飲緊雞腳湯，但鏡頭一轉，我睇嘅版本係只剩返碗湯喺檯面。」Charles覺得睇呢一幕係好touching，希望蓮姐同道生呢一幕可以公諸於世！
破·地獄｜谷德昭戲份1原因無奈全剪
戲中講到志斌（朱栢康飾）想仔仔順利入讀某小學，其中一個方法就係受洗信教。至於谷德昭喺戲中演該校小學校董，佢係道生（黃子華飾）嘅朋友。道生就話如果志斌唔幫佢甄茵（韋羅莎飾）嘅生意，佢就會將呢件事爆畀文哥（許冠文飾）聽！道生的確有搵校董幫手，校董教志斌買學校推出嘅債券或者要仔仔受洗信教，但呢一場戲最終被刪剪。Charles指聽聞因內容同志斌太太所講嘅相若，如再加呢一場戲會令電影比較長，所以就被刪去！
撰文：東方新地圖片來源：ig@thelastdancemoviehk、《破·地獄》劇照