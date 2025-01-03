破·地獄加長版｜「蓮姐」金燕玲心痛致老伴離世 谷德昭戲份同佢相若要剪走！

由許冠文、黃子華、衛詩雅等主演嘅電影《破．地獄》上映後除咗口碑絕佳外，更不斷打破票房紀錄，目前已經衝破1億5千2百萬兼榮登香港史上華語電影最高票房No.1，而140分鐘加長版將會喺賀歲檔上映前英皇電影宣傳人員Charles翟浩然早前喺個人Youtube Channel透露部份被刪走嘅劇情，並於新一集節目中公開「蓮姐」金燕玲同「道生」黃子華未曝光嘅對手戲，又透露谷德昭所演嘅角色被刪去嘅原因！

