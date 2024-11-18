破·地獄｜朱栢康以長文呼籲同行勿怕「做自己」：演員不是標童！
朱栢康指角色包含表演者個人生命
現年42歲的朱栢康（暱稱朱康）日前以「關於『做自己』」為題，在社交網發表了一篇長文，反擊對於演員「一貫的做自己」的評語，長文內容如下：
不要再害怕在角色中做自己
每當看見影評或劇評用「一貫的做自己」來批評演員的表演沒有什麼特別時，我都會感到非常困惑。
第一個令我困惑的原因是，我好奇究竟評論者有多認識表演者本人🤣如果說他／她的表演風格，節奏，質感…etc 跟以往的演出沒有差別可能會更貼切，但如果是這樣，我又會更困惑，因為一個角色、故事在呈現在觀眾眼中之前都經過千錘百煉及篩選，故事要求、導演要求、角色設定、對手互動到後期剪接都會影響著觀眾在製成品中看見演員呈現角色的質感，所以基本上演員每一次的演出嚴格來說其實應該沒有可能是一模一樣的。
唯獨一點是一樣的就是表演者本身！角色跟觀眾的中間人是表演者，而表演者某程度上是透過自己的世界觀及對角色的理解去建構角色，所以角色裡除了參雜編導的世界觀也同時包含表演者的個人生命，所以說「他/她的演出很他/她自己本人」其實是一個非常中性的現象，不該因此而定斷表演的好壞。
朱栢康讚同行個個身懷絕技
朱栢康續指在人生中找回自己也是一個極大課題，能「做自己」的表演者也是極珍貴：
在我而言，表演方法有很多種，演員也有很多不同的特質，所以不同的表演者在呈現同一個角色時也應該有著不一樣的質感，這就是表演藝術美麗之處，所以根本不能比較的。
又換過來說，在人生中找回自己、做回自己往往是個極大課題。因為在種種的環境與條件因素下，為了生存我們都預備了各色各樣的面具放在包袱裡。而我們身上各色各樣的「裝備」在職場上最好用。試想想在老細的咀臉下，在同事的明爭暗鬥下誰能真的輕鬆做自己？而對於表演者而言，老闆不只一兩人，而是包括各位觀眾、導演、編劇、電影公司…而同行競爭對手個個骨格精奇，身懷絕技！所以當觀眾能看到一個在如此高壓的情況下仍能「做自己」的表演者豈不是一件極珍貴的事嗎？！
朱栢康呼籲同行：唔好見到呢種comment就好自責
我們需要藝術，因為我們渴望能從觀看/觀賞一件藝術品找到歡愉。觀賞的角度及切入點越多越闊，能在一件作品中找到的歡愉相對也會更多更深。
話說回來，很想跟所有表演者（包括自己）說，不要再害怕「做自己」了，沒有「我們自己」角色是不會成立的！勇敢的在角色中看見自己，找回自己，做回自己吧！🫂🫂
強調一點☺️我嘅意思唔係叫人反叛自私，因為表演藝絕對係一門集體創作嘅藝術，如何求同存異係我哋工作過程嘅核心。但係希望各位表演者同觀眾知道「做自己」係正常架，我哋係冇得唔做自己架😉所以唔使怕，唔好驚呢啲評語又或者一見到呢種comment就好自責，覺得自己冇做好冇盡力😉 加油啊各位戰友！🍻
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彭秀慧回應：誰人不是做自己？
導演彭秀慧隨即表示認同：「Yes! 誰人不是做自己？只不過演員和一般人不同，演員一直發掘多面向的自己，再加上劇本設定，變成了不一樣的自己。」胡杏兒亦向朱栢康表示：「向你學習！」肥腸就話：「將做自己take成係稱讚就可以了！謝分享。」張繼聰則以一張代表「Exactly（確實）」的GIF動圖作回應。
網民力撐值得攞最佳男配角獎
網民就紛紛大讚朱栢康無論演甚麼角色都入型入格，尤其在《破·地獄》中的演出更是十分出色：「任何角色扮演都恰到好處」、「由金都個裙腳仔就開始留意佢，佢都好少失手」、「做自己做得好睇都唔係咁易」、「破地獄我覺得佢做得最好」、「朱康值得攞最佳男配角」、「其實係朱康做得太自然唔似做戲，令人覺得佢做緊自己咁」等。
曾因被網民責罵毅然停工大半年
朱栢康已入行24年，05年從演藝學院畢業後，他主力演出舞台劇，2019年憑《拼死為出位》奪得香港舞台劇獎「最佳男主角」獎，近年轉戰電影及電視圈，亦憑電影《金都》先後入圍金像及金馬獎最佳男主角。但期間他曾因為演出性格差勁的角色，而被觀眾inbox以粗口責罵，他因此毅然停工，重新思考自己的演員路，在沉澱大半年後，才再接拍電影《濁水漂流》，演活吸毒者的角色。