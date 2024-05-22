破．地獄丨黃子華許冠文海報曝光 第3張正面照公開張力十足

英皇電影《破．地獄》由陳茂賢執導及編劇，黃子華、許冠文、衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、梁雍婷、韋羅莎、鍾雪瑩、白只主演。其中許冠文及黃子華，自《神算》後闊別32年再度傾力合演，香港影壇第一部以殯儀業為題材的作品；無數戲迷敲碗已久，隆重發布《破．地獄》先導海報，並率先在第77屆康城影展矚目曝光，向香港以至全球觀眾推介這齣題材別樹一幟、演員組合強勁的港產片！

