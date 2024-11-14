《破·地獄》死屍熙雯打造過程全公開 真身竟然係王嘉爾舊愛？
《破·地獄》陳珮欣 被倒模打印遺體
陳珮欣（Katrina）參演《破·地獄》方式頗為特別，是由特技化妝製作團隊進行素描，再利用3D打印技術製作出她的皮囊。從特技化妝師Wilfred Wan分享的照片中，可以見到Katrina接受倒模時，被厚厚的綠色物料覆蓋住，製作過程並不輕鬆。
Wilfred Wan更透露導演希望熙雯的屍體和禮儀師進行遺體化妝時可以進行互動，因此他要在熙雯的假頭內部，利用大量的3D打印技術去製作多重的機關設計，以達到導演所期望的效果，Wilfred更要親自藏在床下底去操作遺體。
Katrina曾上《戀講嘢》爆前度係國際巨星 線索直指王嘉爾
去年ViuTV節目《戀講嘢》以「巨星X係我前度」為題，嘉賓係曾拍過選美真人騷《廣告女皇》的Katrina（陳珮欣），在節目中她大談與一位「國際巨星」無疾而終的甜蜜初戀，引發眾多網民熱議。
節目介紹Katrina職業是自由工作者，她同時也是演員及造型師，目前戀愛中，在講出同該位「巨星」的戀愛故事前，Katrina先透露其身份線索，仲神秘地攞出該位「巨星」的照片，讓主持們過目，但193竟即時大嗌：「佢個樣唔同咗！佢愈紅個樣愈唔同！」
讀國際學校認識 Katrina稱被對方MSN「轟炸」
之後講到兩人的戀愛史，Katrina指兩人都係讀國際學校，對方在中學時期，因為住在她所讀的學校附近，所以會在放學後到她的學校打籃球，Katrina形容當時該位男星並不是特別高，樣貌也不是特別出眾，所以她並無特別留意他，反而是他先主動用MSN「轟炸」她，令她覺得他特別煩。
做練習生引起興趣
直到升中六Final year的暑假時期，對方突然傳訊息給Katrina，告知她自己將會去其他國家受訓，成功引起她的興趣，兩人才開始多了聊天：「我問佢點解會畀人select到出嚟，或者靠咩入圍呀咁，因為我嗰陣時都想做演員，所以都想知道佢入到嘅原因。但我唔想畀佢知我突然間覺得佢好犀利，唔想畀人覺得我貪慕虛榮，所以嗰時都只係同佢傾吓偈，了解吓佢先。」
對方到韓國每日訓練後 Skype大吐苦水
Katrina指對方去到韓國後，由於公司不讓他拍拖，所以他會完成每日訓練後，在臨瞓前才會偷偷地和她用Skype視像通話，內容都是對方向她大吐苦水，大呻他每日學韓文好辛苦、或者受訓時要做甚麼，例如要練唱歌，因為他本身唔識唱歌，所以有好大壓力，也會對她說「好掛住你」、「想返嚟見你」之類的暗示說話。
曾問Katrina整容意見
對方去到韓國第二年的3月，突然通知她會返港三日，問她有冇時間見面，為此她特別自製曲奇送給他，兩人首次近距離面對面接觸，令Katrina感覺特別不同，而講到聊天內容，竟是有關整容：「佢話有啲friend都有整容，問我佢應唔應該整，問我覺得好唔好咁囉，但我叫佢唔好搞啲咁嘅嘢，因為佢本身都唔差，雖然唔係話特別出眾，所以冇必要去整。」
對方好掛住香港美食 靠食香口膠呃濕吻
Katrina憶述那次約會兩人曾一齊食牛腩麵，因為對方話好掛住香港的美食，她續說：「臨走時覺得個口有啲牛肉味，我就食香口膠，跟住佢就錫咗我！」即時引得四位主持起哄，指兩人互啜同一塊香口膠好噁心，Katrina也直言覺得好核突，又指兩人在濕吻前，也有拖手：「因為我哋嗰時行到去地鐵站，但唔想分開，所以喺地鐵站外面流連咗好耐。」
寫肉麻韓文情書男方署名有「WA」開頭
Katrina又提到當日曾影貼紙相，並讓對方給她簽名：「佢仲寫咗幾句，話唔好意思，唔可以成日覆你massage，我好掛住你，同埋我真係好愛你㗎咁樣，不過佢係寫韓文嘅，寫『我好愛你，真㗎』，當時我都有問佢係咩意思，佢就解畀我聽。」193話感覺好兩小無猜，問她當時幾歲？Katrina就回答18歲，對方亦是差不多年紀，之後Katrina曬出這封情書，雖然用手遮住男方署名，但仍可見到開頭有「WA」的字眼。
為對方到美國讀大學對方所屬公司曾在深圳進行招募
Katrina指曾因為對方而到美國讀大學，因為對方當時也正在紐約韓國城的訓練中心入面受訓，但當她去到美國入學時，對方卻已完成訓練返回韓國，令兩人緣慳一面。另一次對方所屬的公司在深圳進行招募，她也膽粗粗去面試，希望能和他成為同事，但因為她只想做演員，完全不懂跳舞，最後也是面試失敗，而她也沒有告訴過對方這次的嘗試。
認為冇將來拒再見面郭奕芯有共同朋友
其後兩人因為少了共同的話題，加上對方開始出道，也少了時間和她視像通話，之後對方再一次回港，也有找她見面，但Katrina認為大家沒有將來，感到高攀不起，不敢應約，其後發現男方unfollow了自己，戀情正式劃上句號。郭奕芯即安慰：「其實我個朋友以前都識佢，佢都係突然unfollow咗，可能佢要專心演藝之路。」
郭奕芯驚天大爆料男星曾玩一夜情！？
不過193卻錯重點，十分好奇郭奕芯原來也認識該男星，追問之下，現年27歲的郭奕芯爆料指自己17、18歲曾在唱K聚會上見過該男星：「我同女仔一齊去，當晚出現咗呢位男主角，第二日，個女仔同我講佢哋做咗啲好親密嘅行為，但我冇問，因為我成晚冇接觸過佢，亦唔知佢係邊個，依家諗番真係蝕咗！」Helen譚凱倫即突破盲點：「咦，咁可能同Katrina時間重叠？」引來眾人嘩然。
網民：係咪暗示咗佢有整？
網民紛紛笑193指「巨星個樣唔同咗」的言論：「係咪暗示咗佢有整？」又根據Katrina提供的線索，直指「巨星」的身份是韓國男團GOT7的成員Jackson王嘉爾：「除咗王嘉爾，都應該無第二個」、「啲資料多到同開估無分別。」、「不如直接讀埋Jackson個身份證number」、「都唔使估啦吓麻？不過爆咗佢疑似一腳踏兩船」等等。
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