《破·地獄》半日票房大收555萬 超越《九龍城寨》成史上開畫票房冠軍
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由黃子華和許冠文領銜主演的新電影《破．地獄》於今天正式登陸各大影院，首日上映即打破了今年香港電影的開畫票房紀錄，超越了先前的紀錄保持者《九龍城寨之圍城》，並迅速成為香港電影史上開畫票房的新冠軍。這部電影除了黃子華和許冠文的強大號召力外，還匯聚了衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛和金燕玲等實力派演員，由擅長喜劇題材的陳茂賢導演執導，此次挑戰以殯儀業為背景的劇情，受到多個國際影展的關注。
《破·地獄》半日票房大收555萬
據最新票房數據顯示，首日（9日）下午4時，《破．地獄》在港澳地區的開畫票房已達到520萬港元，超越了《九龍城寨之圍城》的519萬港元。到了下午5時，票房更是突破555萬港元，穩坐香港電影開畫票房的冠軍寶座。到了晚上7時，該片的累計票房已經超過600萬港元。
主角黃子華都表示對於能夠打破紀錄感到非常奇妙，並相信電影的成功是因為能夠帶給觀眾奇妙的感受，並希望能夠讓奇妙的旅程走得更遠、更奇妙。
黃子華有望再次創下票房的佳績
近年來，黃子華憑藉《飯戲攻心》和《毒舌大狀》兩部作品成功擺脫了「票房毒藥」的標籤，這兩部電影分別取得了7,700萬和1億1,500萬港元的驚人票房，後者更是成為香港華語電影票房的冠軍，而《九龍城寨之圍城》則以1億700萬的票房位居第二。根據《破．地獄》的開畫表現，這部電影有望再次創下票房的佳績。
圖片來源：《破·地獄》、《九龍城寨之圍城》、《毒舌大狀》