《破·地獄》半日票房大收555萬 超越《九龍城寨》成史上開畫票房冠軍

由黃子華和許冠文領銜主演的新電影《破．地獄》於今天正式登陸各大影院，首日上映即打破了今年香港電影的開畫票房紀錄，超越了先前的紀錄保持者《九龍城寨之圍城》，並迅速成為香港電影史上開畫票房的新冠軍。這部電影除了黃子華和許冠文的強大號召力外，還匯聚了衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛和金燕玲等實力派演員，由擅長喜劇題材的陳茂賢導演執導，此次挑戰以殯儀業為背景的劇情，受到多個國際影展的關注。

