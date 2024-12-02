《破·地獄》亞太影展脫穎而出奪4奬 衛詩雅封亞太影后哽咽感謝導演陳茂賢

英皇電影年度鉅作－由陳茂賢執導兼親自執筆《破·地獄》踏入第四周上映，電影由黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡領銜主演，秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只、鍾雪瑩等聯合演出，以香港殯儀業為題材，探討人與人之間聯繫、生與死議題。

