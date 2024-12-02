《破·地獄》亞太影展脫穎而出奪4奬 衛詩雅封亞太影后哽咽感謝導演陳茂賢
《破·地獄》亞太影展脫穎而出奪4奬
電影《破·地獄》票房勢如破竹，贏盡口碑，早前已勁破十項票房紀錄，成為最短時間破億之香港電影之餘，截至今日上午8時累積票房已達$112,924,058，躋身史上香港電影華語片票房第二位。
除了香港票房成績亮眼，海外多個地區票房同樣報捷，包括成為英國及愛爾蘭史上最高票房香港電影第三位，反應相當理想。而昨晚第61屆亞太影展在馬來西亞雲頂舉行，《破·地獄》團隊於芸芸268部亞洲電影中，成為最終18部入圍作品，與泰國熱賣作《全職乖孫》、台灣電影《疫起》 、《環南時候》及香港電影《七月返歸》等有口皆碑的亞洲電影爭奪多個獎項。
《破·地獄》導演陳茂賢及衛詩雅代表劇組飛往馬來西亞出席盛會，更於頒獎禮上榮獲四項大獎，包括導演陳茂賢勇奪【最佳導演】；張叔平、彭正熙則奪得【最佳剪輯】；而姚漢文則贏得【最佳美術指導】。
衛詩雅封亞太影后多謝導演：你冇放棄我
而競爭最激烈的獎項為【最佳女主角】，衛詩雅與《全職乖孫》婆婆烏薩薩梅坎姆同時躋身五強，而Michelle不負眾望奪下【最佳女主角】，榮升亞洲影后的Michelle，於台上哽咽感謝陳茂賢導演：「呢個獎對我意義好大，代表住我16年嚟，一直冇放棄夢想嘅成績表。我希望可以藉住呢個獎，讓更多人知道，衛詩雅係一個演員。多謝導演（陳茂賢）喺我自己要放棄自己嘅時候，你冇放棄我。多謝喜歡《破·地獄》嘅每一個人，多謝香港電影！」而導演陳茂賢對得獎則感到喜出望外，他指有感子華神所言，《破·地獄》由開拍至今都是一趟充滿奇妙的旅程，衷心感謝全球各地觀眾對《破·地獄》的支持及鼓勵，並誠心祝願電影可以走得更遠。同場導演及Michelle更親身恭賀榮獲【終身成就獎】的武打巨星大哥大洪金寶並留影。
而今日中午時分，馬來西亞發行商更火速為《破·地獄》團隊舉行祝捷會，現場更大開香檳，慶祝電影團隊得獎，同場宣布馬來西亞票房衝破1000萬令吉。