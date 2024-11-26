破地獄

盤點《破·地獄》5大成功原因！劇本到選角極優秀 黃子華預告想同Do姐拍戲

最新娛聞
Keith

廣告

由黃子華、許冠文、衛詩雅及朱栢康等主演的英皇電影《破‧地獄》累積票房衝破九千萬，可見最終票房破億是意料之內。《破·地獄》之所以會如此成功，無論劇本到選角方面都非常優秀，以下就為大家盤點《破·地獄》5大成功原因。

盤點《破·地獄》5大成功原因目錄

回到目錄

盤點《破·地獄》5大成功原因：

回到目錄

《破·地獄》 5大成功原因丨2大笑匠演正劇

《破·地獄》由兩大笑匠許冠文、黃子華主演，但兩位主角今次不搞笑，反而飾演以殯儀業為背景的嚴肅正劇，令觀眾都感到非常新鮮。外界不少評論都認為80歲的許冠文演活亞洲傳統父親一角，而黃子華在戲中妙語連珠，引起觀眾共鳴。

破地獄 2大笑匠演正劇，觀眾大讚組合夠新鮮。（圖片來源：《破·地獄》劇照）
2大笑匠演正劇，觀眾大讚組合夠新鮮。（圖片來源：《破·地獄》劇照）

回到目錄

《破·地獄》 5大成功原因丨票房福星子華神加持

近年來，黃子華憑藉《飯戲攻心》和《毒舌大狀》兩部作品成功擺脫了「票房毒藥」的標籤，這兩部電影分別取得了7,700萬和1億1,500萬港元的驚人票房，後者更是成為香港華語電影票房的冠軍。今次有「票房福星」子華神加持，相信《破·地獄》有機會再創票房佳績。

破地獄 票房福星子華神有望再創票房佳績。（圖片來源：《破·地獄》劇照）
票房福星子華神有望再創票房佳績。（圖片來源：《破·地獄》劇照）

回到目錄

《破·地獄》 5大成功原因丨配角演技出色帶觀眾入戲

這部電影除了黃子華和許冠文的強大號召力外，還匯聚了衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛和金燕玲等實力派演員，其中今屆金馬獎影后鍾雪瑩都有份出演，飾演黃子華得力助手。每位配角都演技出色，成功帶動觀眾入戲。

破地獄 出爐金馬影后都有份出演。（圖片來源：IG@thelastdancemoviehk）
出爐金馬影后都有份出演。（圖片來源：IG@thelastdancemoviehk）
破地獄 秦沛在影片中後段在靈堂上送走好朋友Hello文一幕，再忍淚不捨說「有無搞錯啊」、「飲茶，老屎忽」，令不少網民都失守當場淚崩（圖片來源：《普渡眾生》MV）
秦沛在影片中後段在靈堂上送走好朋友Hello文一幕，再忍淚不捨說「有無搞錯啊」、「飲茶，老屎忽」，令不少網民都失守當場淚崩（圖片來源：《普渡眾生》MV）

回到目錄

《破·地獄》 5大成功原因丨劇本紮實 導演籌備足一年半

《破·地獄》 另一成功原因，不少網民都歸功於導演陳茂賢親自執筆的劇本。導演陳茂賢在寫《破·地獄》劇本的時候，親自向殯儀顧問學習，從旁觀測學習，光是田野調查就已經花了一年半的時間，再用三個月寫劇本。劇本成功融入華人傳統觀念的衝突和對生與死的看法，令觀眾看得更加投入，成功引起觀眾的共鳴。

破地獄 導演陳茂賢光是籌備劇本就用了一年半的時間。（圖片來源：IG@thelastdancemoviehk）
導演陳茂賢光是籌備劇本就用了一年半的時間。（圖片來源：IG@thelastdancemoviehk）

回到目錄

《破·地獄》 5大成功原因丨大量金句惹港人共鳴

《破・地獄》劇本由導演陳茂賢親自執筆，除了有引用殯儀業行內的有趣金句，亦有大量金句引起港人共鳴，包括「不止死人要超渡，生人也需要破地獄，生人都有好多地獄。」「人生就好像一程車，重點不是上車的人可以陪你去到哪個站，而是你們一起欣賞過哪些風景。」「在世的人的感受才是最重要的。」等等。

主角黃子華在訪問中曾經提及，起初他收到《破．地獄》劇本時，導演的文字好沉重，令他反思如何能令人釋懷，反而可以令作品更能療癒人心。在「香港亞洲電影節」的映後分享，黃子華表示：「死亡呢個命題係無法避免，每個人都終需經歷，所以我相信唔同人都會受到唔同嘅啟發，尤其點樣面對同影響人生在世時候嘅每一個決定。」

破地獄 戲中大量金句惹港人共鳴！（圖片來源：《破·地獄》劇照》）
戲中大量金句惹港人共鳴！（圖片來源：《破·地獄》劇照》）

破地獄電影金句｜劇本對白「超渡生人」「人一出世就開始倒數緊」引發共鳴

回到目錄

同場加映：黃子華預告想同Do姐合作《破·地獄》續集在望？

《破·地獄》深得香港觀眾喜愛，一班演員都馬不停蹄頻頻出席謝票場。日前，黃子華就出席謝票場時接受傳媒訪問，被問到何時會再同Do姐合作，黃子華就指在出席Do姐《The Do Show》訪問當日，導演都有在場，黃子華亦有馬上向導演要求改劇本，希望能夠邀請Do姐出來拍續集，令不少網民都非常期待黃子華和Do姐再度合作拍戲。不少人都希望Do姐再出山，或者參與《破·地獄》續集！

破地獄 網民都非常期待Do姐能夠出演續集。（圖片來源：YouTube@The Do Show）
網民都非常期待Do姐能夠出演續集。（圖片來源：YouTube@The Do Show）

回到目錄

圖片來源：《破·地獄》劇照、IG@thelastdancemoviehk

熱門文章

 