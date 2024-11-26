盤點《破·地獄》5大成功原因！劇本到選角極優秀 黃子華預告想同Do姐拍戲
盤點《破·地獄》5大成功原因目錄
盤點《破·地獄》5大成功原因：
《破·地獄》 5大成功原因丨2大笑匠演正劇
《破·地獄》由兩大笑匠許冠文、黃子華主演，但兩位主角今次不搞笑，反而飾演以殯儀業為背景的嚴肅正劇，令觀眾都感到非常新鮮。外界不少評論都認為80歲的許冠文演活亞洲傳統父親一角，而黃子華在戲中妙語連珠，引起觀眾共鳴。
《破·地獄》 5大成功原因丨票房福星子華神加持
近年來，黃子華憑藉《飯戲攻心》和《毒舌大狀》兩部作品成功擺脫了「票房毒藥」的標籤，這兩部電影分別取得了7,700萬和1億1,500萬港元的驚人票房，後者更是成為香港華語電影票房的冠軍。今次有「票房福星」子華神加持，相信《破·地獄》有機會再創票房佳績。
《破·地獄》 5大成功原因丨配角演技出色帶觀眾入戲
這部電影除了黃子華和許冠文的強大號召力外，還匯聚了衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛和金燕玲等實力派演員，其中今屆金馬獎影后鍾雪瑩都有份出演，飾演黃子華得力助手。每位配角都演技出色，成功帶動觀眾入戲。
《破·地獄》 5大成功原因丨劇本紮實 導演籌備足一年半
《破·地獄》 另一成功原因，不少網民都歸功於導演陳茂賢親自執筆的劇本。導演陳茂賢在寫《破·地獄》劇本的時候，親自向殯儀顧問學習，從旁觀測學習，光是田野調查就已經花了一年半的時間，再用三個月寫劇本。劇本成功融入華人傳統觀念的衝突和對生與死的看法，令觀眾看得更加投入，成功引起觀眾的共鳴。
《破·地獄》 5大成功原因丨大量金句惹港人共鳴
《破・地獄》劇本由導演陳茂賢親自執筆，除了有引用殯儀業行內的有趣金句，亦有大量金句引起港人共鳴，包括「不止死人要超渡，生人也需要破地獄，生人都有好多地獄。」「人生就好像一程車，重點不是上車的人可以陪你去到哪個站，而是你們一起欣賞過哪些風景。」「在世的人的感受才是最重要的。」等等。
主角黃子華在訪問中曾經提及，起初他收到《破．地獄》劇本時，導演的文字好沉重，令他反思如何能令人釋懷，反而可以令作品更能療癒人心。在「香港亞洲電影節」的映後分享，黃子華表示：「死亡呢個命題係無法避免，每個人都終需經歷，所以我相信唔同人都會受到唔同嘅啟發，尤其點樣面對同影響人生在世時候嘅每一個決定。」
破地獄電影金句｜劇本對白「超渡生人」「人一出世就開始倒數緊」引發共鳴
同場加映：黃子華預告想同Do姐合作《破·地獄》續集在望？
《破·地獄》深得香港觀眾喜愛，一班演員都馬不停蹄頻頻出席謝票場。日前，黃子華就出席謝票場時接受傳媒訪問，被問到何時會再同Do姐合作，黃子華就指在出席Do姐《The Do Show》訪問當日，導演都有在場，黃子華亦有馬上向導演要求改劇本，希望能夠邀請Do姐出來拍續集，令不少網民都非常期待黃子華和Do姐再度合作拍戲。不少人都希望Do姐再出山，或者參與《破·地獄》續集！