盤點《破·地獄》5大成功原因！劇本到選角極優秀 黃子華預告想同Do姐拍戲

由黃子華、許冠文、衛詩雅及朱栢康等主演的英皇電影《破‧地獄》累積票房衝破九千萬，可見最終票房破億是意料之內。《破·地獄》之所以會如此成功，無論劇本到選角方面都非常優秀，以下就為大家盤點《破·地獄》5大成功原因。