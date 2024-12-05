破·地獄｜許冠文戲中演活傳統父親 現實父子關係極開明 子女近照曝光
許冠文現實父子關係極開明
許冠文在《破·地獄》中飾演一個嚴肅老派、堅守傳統的父親，在戲中不懂得將愛說出口，但在現實世界中，許冠文和兩位子女許思維和許思行關係非常好，與戲中角色性格百分百相反。許冠文在接受訪問時表示，自己經常與子女溝通，將內心想法和困難之處告訴他們。許冠文又指雖然戲中角色經常責罵子女，但現實中對子女只有稱讚，絕不責罵。
許冠文長子繼承衣缽 女兒亦曾在娛樂圈發展
許冠文的家族在香港演藝界可謂是家喻戶曉。許冠文子女也有受其影響，踏入演藝圈，繼承了家族的藝術血統。
許冠文的兒子許思維今年51歲，主要在電影幕後發展，並於2014年加入許氏影業，負責舊電影的保育和數碼化工作，曾經推出紀錄片《海報師》。許思維現時亦兼任許冠文的經理人，更曾經為爸爸接演《一路順風》，讓爸爸入圍第53屆金馬獎「最佳男主角」最後五強。
許冠文女兒許思行就少於在公眾場合出現，早年曾經入行唱歌，唱過《美少女戰士》等主題曲或片尾曲，不過之後亦沒有繼續在娛樂圈發展。
破·地獄｜許冠文黃子華30年前對談出土
日前有網民上傳了一段30年舊片，片段中可見許冠文和黃子華在《許冠文陪你等睇波》中對談6分鐘。許冠文一開場就介紹黃子華為「英雄人物」：「佢嘅表演形式係我最鍾意，發夢都想做嘅棟篤笑」。兩人不但談及到黃子華的入行經過，許冠文更特別問到黃子華會否怕「棟篤笑」時無人笑，會被叫「回水」，搞到網民都留言指：「咁多年前就玩緊回水」、「30年前就講回水」等。
黃子華「打拳論」分享搞笑心得
黃子華在台上分享將講笑話比喻為一場拳賽：
上擂台同對手打，你打中咗一拳，「嘭！」跌咗喺度，其實你講咗個笑話而人哋笑，個感覺都一樣，中呀、中呀、再中，好似好殘忍，但其實好似真係幾殘忍嘅！
網民激讚：許生慧眼識英雄
此外，不少網民都表示能夠從許冠文的發言中，感受到許冠文對黃子華欣賞有加：「許冠文好欣賞黃子華絕對唔係恭維說話」；部分網民亦認為世事難料，許冠文和黃子華一定沒有想到30年後，兩人會合作拍出一部票房過億的電影：「許冠文最諗唔到既應該係，佢最賣座破億既電影竟然唔係笑片。子華直頭唔會諗到自己有兩部破億票房既電影。
另外如果當年有人預言，許冠文有一日會同另一位後輩笑匠合作拍一部戲收過億，99.99％既人會估係周星馳，冇人會估係子華。」、「30年後大家一齊拍套咁成功嘅電影，真係緣份」、「許生慧眼識英雄，三十幾年前冇人睇得起佢，93年拍住劉青雲拍套戲票房仲係五萬一，而家當然係吐氣揚眉啦！」等。