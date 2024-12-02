破·地獄｜許冠文黃子華30年前對談出土 網民大讚經典：30年前已經講回水

英皇電影《破·地獄》上映三星期，票房已超過1億1000萬，成為今年香港最賣座的港產片，兩大男主角許冠文、黃子華亦成為網民的熱議對象。其中「兩代笑匠」在30年前的對談片段出土，引起大批網民討論，大讚兩位在30年前合作已經超有火花！

