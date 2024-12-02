破·地獄｜許冠文黃子華30年前對談出土 網民大讚經典：30年前已經講回水
許冠文黃子華30年前對談出土
日前有網民上傳了一段30年舊片，片段中可見許冠文和黃子華在《許冠文陪你等睇波》中對談6分鐘。許冠文一開場就介紹黃子華為「英雄人物」：「佢嘅表演形式係我最鍾意，發夢都想做嘅棟篤笑」。兩人不但談及到黃子華的入行經過，許冠文更特別問到黃子華會否怕「棟篤笑」時無人笑，會被叫「回水」，搞到網民都留言指：「咁多年前就玩緊回水」、「30年前就講回水」等。
黃子華「打拳論」分享搞笑心得
黃子華在台上分享將講笑話比喻為一場拳賽：
上擂台同對手打，你打中咗一拳，「嘭！」跌咗喺度，其實你講咗個笑話而人哋笑，個感覺都一樣，中呀、中呀、再中，好似好殘忍，但其實好似真係幾殘忍嘅！
網民激讚：許生慧眼識英雄
此外，不少網民都表示能夠從許冠文的發言中，感受到許冠文對黃子華欣賞有加：「許冠文好欣賞黃子華絕對唔係恭維說話」；部分網民亦認為世事難料，許冠文和黃子華一定沒有想到30年後，兩人會合作拍出一部票房過億的電影：「許冠文最諗唔到既應該係，佢最賣座破億既電影竟然唔係笑片。子華直頭唔會諗到自己有兩部破億票房既電影。
另外如果當年有人預言，許冠文有一日會同另一位後輩笑匠合作拍一部戲收過億，99.99％既人會估係周星馳，冇人會估係子華。」、「30年後大家一齊拍套咁成功嘅電影，真係緣份」、「許生慧眼識英雄，三十幾年前冇人睇得起佢，93年拍住劉青雲拍套戲票房仲係五萬一，而家當然係吐氣揚眉啦！」等。
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《破·地獄》票房破億 盤點5大成功原因
《破·地獄》 5大成功原因丨2大笑匠演正劇
《破·地獄》由兩大笑匠許冠文、黃子華主演，但兩位主角今次不搞笑，反而飾演以殯儀業為背景的嚴肅正劇，令觀眾都感到非常新鮮。外界不少評論都認為80歲的許冠文演活亞洲傳統父親一角，而黃子華在戲中妙語連珠，引起觀眾共鳴。
《破·地獄》 5大成功原因丨票房福星子華神加持
近年來，黃子華憑藉《飯戲攻心》和《毒舌大狀》兩部作品成功擺脫了「票房毒藥」的標籤，這兩部電影分別取得了7,700萬和1億1,500萬港元的驚人票房，後者更是成為香港華語電影票房的冠軍。今次有「票房福星」子華神加持，相信《破·地獄》有機會再創票房佳績。
《破·地獄》 5大成功原因丨配角演技出色帶觀眾入戲
這部電影除了黃子華和許冠文的強大號召力外，還匯聚了衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛和金燕玲等實力派演員，其中今屆金馬獎影后鍾雪瑩都有份出演，飾演黃子華得力助手。每位配角都演技出色，成功帶動觀眾入戲。
《破·地獄》 5大成功原因丨劇本紮實 導演籌備足一年半
《破·地獄》 另一成功原因，不少網民都歸功於導演陳茂賢親自執筆的劇本。導演陳茂賢在寫《破·地獄》劇本的時候，親自向殯儀顧問學習，從旁觀測學習，光是田野調查就已經花了一年半的時間，再用三個月寫劇本。劇本成功融入華人傳統觀念的衝突和對生與死的看法，令觀眾看得更加投入，成功引起觀眾的共鳴。
《破·地獄》 5大成功原因丨大量金句惹港人共鳴
《破・地獄》劇本由導演陳茂賢親自執筆，除了有引用殯儀業行內的有趣金句，亦有大量金句引起港人共鳴，包括「不止死人要超渡，生人也需要破地獄，生人都有好多地獄。」「人生就好像一程車，重點不是上車的人可以陪你去到哪個站，而是你們一起欣賞過哪些風景。」「在世的人的感受才是最重要的。」等等。
主角黃子華在訪問中曾經提及，起初他收到《破．地獄》劇本時，導演的文字好沉重，令他反思如何能令人釋懷，反而可以令作品更能療癒人心。在「香港亞洲電影節」的映後分享，黃子華表示：「死亡呢個命題係無法避免，每個人都終需經歷，所以我相信唔同人都會受到唔同嘅啟發，尤其點樣面對同影響人生在世時候嘅每一個決定。」
破地獄電影金句｜劇本對白「超渡生人」「人一出世就開始倒數緊」引發共鳴
同場加映：黃子華預告想同Do姐合作《破·地獄》續集在望？
《破·地獄》深得香港觀眾喜愛，一班演員都馬不停蹄頻頻出席謝票場。日前，黃子華就出席謝票場時接受傳媒訪問，被問到何時會再同Do姐合作，黃子華就指在出席Do姐《The Do Show》訪問當日，導演都有在場，黃子華亦有馬上向導演要求改劇本，希望能夠邀請Do姐出來拍續集，令不少網民都非常期待黃子華和Do姐再度合作拍戲。不少人都希望Do姐再出山，或者參與《破·地獄》續集！