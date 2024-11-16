破地獄電影金句｜劇本對白「超渡生人」「人一出世就開始倒數緊」引發共鳴
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電影金句成為殯儀業界熱議對白
《破．地獄》在殯儀業界也成為談論焦點，從事相關行業的 facebook專頁「賣棺材的男孩」指出：
「昨晚看完電影《破．地獄》，是晚返回真身在殯儀館工作看『真．破地獄』。這套電影真的很厲害⋯⋯今天行家相見，不論土工大哥、喃嘸師傅、堂倌先生、殯儀館職員都會問：『你睇咗《破．地獄》未？』甚至看過的都在討論劇情，當中有讚賞的，也有在恥笑的。」
電影的金句於行內亦引申一些有趣金句，如「行街就文，喃嘸就武，咁土工係咩先？」、「一陣要超渡生人。(與家屬洽談)」、「好靜冇工開，我自身好多地獄要破呀。(我很缺錢)」版主又稱讚黃子華：「不能否定，黃子華先生的金句渲染力，自古以來都是相當強力的，能將一個古老傳統行業的溝通模式及用詞扭轉，真的厲害。」
「不止死人要超渡，生人也需要破地獄，生人都有好多地獄。」
「你們喃嘸師傅負責超度先人，我們殯儀經紀負責超度生人。」
「呢個行業由一文一武組成，文係「行街」搞經紀，武係「喃嘸」師道法」
適逢今年最具話題的港產片，亦由一文一武稱霸，文就係《破．地獄》，武係《九龍城寨之圍城》，兩齣電影都由香港本土特色出發，在國際影展上亦引起不少話題。
「人一出世就開始倒數緊。」
戲中志斌根本不喜歡父親安排的工作，而現實生活中又有多少人因為原生家庭的束縛而活不出屬於自己的人生？我們經常有很多想法不敢行動，許多愛說不出口。
「最重要的是對得起自己，對得起別人。」
「婚禮和喪禮的本質都是一樣，只不過是一場show」
「眼淚不要滴在先人身上，先人會不捨得離開的。」
「人生就好像一程車，重點不是上車的人可以陪你去到哪個站，而是你們一起欣賞過哪些風景。」
「有機會來到這個世界已經賺了，何必介懷什麼時候下車，不如好好欣賞沿途的風景。」
「在世的人的感受才是最重要的。」
圖片來源：《破・地獄》劇照