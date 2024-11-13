盤點《破·地獄》10大精彩秘聞 結局原本有49個版本？
英皇電影《破·地獄》上映4日就已經衝破票房2,500萬，刷新香港電影9項紀錄。日前，有網民在社交平台討論《破·地獄》的各種秘聞，以下就為大家盤點其中10個精彩秘聞！
1.原由「佢」飾演黃子華弟弟
演員岑珈其在無論網上演員名單，開鏡活動都有份出席，但網民都指全套戲都未有看見岑珈其的身影。原來岑珈其的確有在戲中飾演魏道生的弟弟，但最終上映版本就剪走有關戲份，谷德昭戲份亦被剪走。據知白只和周家怡等人本身都有更多戲份，但最終都被剪走。
2. 獲東華三院罕有開放拍攝
《破·地獄》以香港殯儀業為題材，劇組為求逼真，部分場景獲東華三院屬下東華義莊及萬國殯儀館，批准實地取景拍攝，而東華三院亦聲稱今次開放拍攝是「第一次亦係最後一次」。
3.衛詩雅為「破地獄」苦練9個月
為了演出文玥一角，衛詩雅從零開始花了長達9個月的時間，與朱栢康一齊去苦練破地獄中的多項複雜動作，當中除了上堂以外，衛詩雅亦經常在公園裡和回到家中練習，爭取時間下足苦功，務求在銀幕前呈現具說服力的場面，她說：「最驚係練唔練得切，因為確實好多師傅同我講，佢哋真係練咗成3、4年先做到。」最後更獲師傅贈送用逾二十年的「破地獄劍」。
4. 主題曲同《九龍城寨》同樣出自佢手
《破·地獄》的主題曲《普渡眾生》與《九龍城寨之圍城》的《風的形狀》一樣，同樣由林家謙作曲及監製。
5.「魏道生」一名別有用心
男主角黃子華在戲中「魏道生」的名字亦別有用心。據知，「魏道生」一名與東晉佛教思想家竺道生（俗姓魏）相同，其最著名於提倡「一切眾生皆有佛性」。
6. 班底同《不日成婚》一樣
《不日成婚》與《破·地獄》幕後班底幾乎如出一轍，包括陳家樂、衛詩雅、朱栢康、金燕玲等人。導演陳茂賢對這群合作無間的夥伴們更是充滿深厚感情，曾形容「佢哋真係我嘅屋企人」。
7. 電影海報都別有故事
電影海報由美術大師張叔平親自操刀；而國際版則由金馬獎視覺統籌方序中擔綱設計。據知，方序中父親早年曾從事殯葬業，令他自小在長生店成長，這段獨特經歷或也融入了他的設計風格之中。
8. 結局拍足49個Cut
導演陳茂賢曾剪出 48 個 sad ending，最後才決定採用第 49 個版本，希望讓觀眾在結局中看到一絲希望。有網民留言指，據陳導演訪問，前 48 個版本的結局大同小異，主要是描述子華的孩子意外流產，令原本不想要孩子的子華在失去後才感到後悔與珍惜——一種「失去才會珍惜」的情感，令不少網民非常好奇其他版本的結局。
9. 《破·地獄》班底為陳家樂兄弟團
不少觀眾都留意到《破·地獄》的片尾有特別鳴謝陳家樂和連詩雅，之後才有人發現原來陳家樂和連詩雅結婚當日，陳家樂的兄弟團根本就是《破·地獄》團隊，包括朱栢康、衞詩雅、岑珈其和導演陳茂賢。
10.遺體化妝師起底
不少網民都非常好奇戲中的遺體化妝師為哪位演員，原來就是YouTuber出身，現在轉型做演員的秦楚瀅（娜美）。據知娜美現實的確做過遺體化妝師！