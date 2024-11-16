破·地獄丨黃子華專業還原殯儀業幕後 笑言可轉行做禮儀師

英皇電影2024鉅作《破·地獄》現正上映，由陳茂賢執導兼編劇，黃子華及許冠文（Michael）攜手主演，並搭配9大金像級陣容衛詩雅（Michelle）、朱栢康（朱康）、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只及鍾雪瑩等。自上映以來，《破·地獄》票房成績斐然，打破香港電影開畫日多項紀錄，包括史上香港電影開畫日最高票房、最高累積票房、最高入場人次、最多場次，以及2024中西片單日最高票房。上畫7日票房已經迅速衝破4500萬大關，氣勢如虹。

