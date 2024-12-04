破·地獄｜6歲港童破地獄期間突衝入火堆 突吐出一句話 全場氣氛急轉！

破地獄真人真事｜香港電影《破地獄》自上映以來票房飆升，且口碑載道，有望成為香港影史上最賣座的本土電影。這部影片透過描繪一個破地獄儀式，深入探討了親情與生死的主題，除了引起了很多香港人的共鳴外，還引起不少從事殯儀業人士關注。 近日一名殯儀師分享一宗令人毛骨悚然的真人真事。

