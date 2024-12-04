破·地獄｜6歲港童破地獄期間突衝入火堆 突吐出一句話 全場氣氛急轉！
破地獄真人真事｜破地獄儀式
首先為大家講解「破地獄」儀式的程序。 被列為香港的非物質文化遺產之一的儀式「破地獄」旨在幫助亡者擺脫九層地獄的束縛，好讓他們得以安息。儀式中，喃嘸師傅會揮舞桃木劍，進行一系列的儀式動作，如穿步和破瓦，以引導亡者離開地獄。
此外， 儀式所用的小火盆和九塊瓦片，象徵著業火和九幽地獄。通常，年輕或非自然死亡的亡者會進行「破地獄」儀式，而自然離世的長者則並不需要。然而，由於人生難免犯錯，因此這個儀式其實對任何亡者都是開放的。
破地獄真人真事｜6歲兒子衝入火堆 吐一句話即令全場人毛骨悚然
一名網民在社交平台Threads上分享了他與從事殯儀業的鄰居討論這部電影的經歷。對方提到一位同事曾為一名中年男子進行破地獄儀式，期間他的六歲兒子突然衝向火堆，幸好被喃嘸師傅及時拉住，沒有被燒傷。
仔仔馬上被媽媽斥責，不過他的回答讓在場的所有人感到毛骨悚然，全場鴉雀無聲：
「因為我響火度見到爸爸呀！」
發帖網民和他的鄰居都深信 ，「小朋友唔會講啲咁嘅大話」，他當時好可能真的見到自己的父親。
破地獄真人真事｜事件惹網民熱議：不知幾想見到
這則帖子引發了網民的熱烈討論，不過有人表示不覺得令人毛骨悚然，反而感到十分感動， 「不知幾想見到」、「都唔使毛骨悚然嘅，嗰個係佢嘅喪禮㗎嘛」， 也有人認為「有沒有想過你最怕見到的鬼，是別人朝思暮想的人」、「佢咩都冇諗就衝過去一定好掛住爸爸」。
破地獄真人真事｜網民分享自身經歷 拆解小朋友易見靈體原因
期間，很多網民認為小孩會比大人更容易見到靈體， 原因是他們思想純潔，「我都相信小朋友看到，當年我媽媽走時第二天，我仔7歲時話在補習社見到婆婆。」、「我奶奶走咗幾日後，有一我兩歲嘅仔指住梳化我奶奶生前坐嘅位講：嫲嫲唔好喊喇」、「我爸爸走時，佢係綠色殯葬嘅，係撒骨灰個陣，當時8歲嘅姨甥女係撒緊嘅時候話見到公公笑住咁同佢揮手，我都相信小朋友係真係見到的」、「我以前聽人講過去睇樓會帶埋小朋友一齊因為佢哋思想無雜質而且純潔所以容易見到靈魂嘅物體」。
此外，更有一名網民分享小孩出席喪禮的趣事，「我講個小朋友靈堂事俾你哋聽。話說靈堂有啲神枱，有蠟燭點住，有個爸爸去上香拜佛，拖住個小朋友，佢擒住神枱，吹蠟燭，佢以為生日會！個爸爸即刻拉住佢，掩住佢咀仔，其他師傅都忍住笑！小朋友真係好真，唔掩飾㗎！」
有網民覺得在儀式中感受到了逝去親人的存在，或是認為親人化身為小動物來看望他們，感慨地表示「有啲嘢係科學解釋唔到」、「我去過一個喪禮，係道教儀式，到中段嘅時候，有隻黑色蝴蝶（定蛾？）飛咗入嚟，停喺地下，靈堂中間，停咗好耐好耐，正常喺市區日日走出街，都唔會話見到蝴蝶，偏偏喺儀式度就見到，有啲嘢係科學解釋唔到」、「當年係我爸爸嘅靈堂，突然間飛左一隻雀仔入靈堂，佢係靈堂中間兜咗一圈。我當時都覺得隻雀係我爸爸」。