東張西望｜「破壞王」玩火嚇壞全幢住戶 黎寬怡揭雙面人恐怖真相
破壞男玩水玩火住戶驚呼鑊鑊新鮮
受影響住戶李太接受《東張》主持黎寬怡訪問時表示，住最高層那戶人有人當警察，被「破壞男」針對，「他在人家門口寫大字報，又扔玻璃瓶，被監控拍下。人家上門追究，他只好將大字報抹乾淨」。受影響住戶林生更指「破壞男」的惡行真是「鑊鑊新鮮鑊鑊金」，住戶都怕了他，擔心他暴力升級。監控片段顯示，這名破壞男在大堂突然倒污水到地下，不停地掃，令整個公家地方污穢不堪，他又順勢將污水掃出閘外，弄濕地毯，有住戶出門就被嚇到呆。更令人震驚的是，他這邊玩水，那邊又輪到玩火，就是要搞到住戶一頭煙為止。
大律師警告縱火可判終身監禁
大律師陸偉雄對東張主持甘詠寧表示，「破壞男」玩火情節危險，涉嫌刑事毀壞或縱火，後果嚴重可被判終生監禁。「破壞男」就連大堂信箱都不放過，他經常會偷住戶的信，究竟甚麼目的真的不得而知。監控片段更見他鬼祟地躲起來，又突然粗暴地猛搖法團信箱門，之後再無里頭將電燈筒放在裡面，不知他耍甚麽把戲。玩到悶了，他拿出另一枝電筒，掛在天花板上，將燈直射地下，真是沒他辦法。他的暴力行為不斷升級，畫面右上角鏡頭被人用紙遮住，白矇矇一片，幾秒鐘之後，突然有人撕走那張紙，畫面重見天日。不料幾秒鐘後，「破壞男」就在地下撿起一塊東西，扑爛鏡頭，畫面即時漆黑一片。
《東張》追查揭露雙面人生真相
「破壞男」反轉成幢大廈，一班住戶忍無可忍，決定報《東張》。由於「破壞男」行蹤飄忽，作息時間日夜癲倒，《東張》攝製隊連日深入追查，終於掌握他的出沒時間。這日見他戴口罩穿黑衫出現，隔離穿啡衫的是他爸爸，見他兩父子有傾有講，關係不錯。他們愈行愈快，走到大埔中心，兩個人就分道揚鑣，「破壞男」轉去投注站，全程表現很正常。之後他再加快腳步，穿過行人天橋，再經過另一個屋苑，原來他去快餐店吃飯。這裡離他家30分鐘路程，難道他想避開熟人？吃飽後，他又去附近的體育館，坐下玩電話，一玩就玩足大半天。
破壞男送外賣扮正常市民
另一天，「破壞男」疑似接單送外賣。只見他走進茶餐廳拿外賣，之後步速明顯加快，轉頭已將外賣送到另一間家品店的員工手上。他亦會到大埔藝術中心消磨時間。「破壞男」爸爸向街坊表示，兒子不聽話，他也無辦法。這種強烈對比令人震驚，在大廈內他如職業特工般搗亂破壞，但離開大廈後卻變身平凡市民，過著極其普通的日常生活，這種雙面人格令住戶更加不安，擔心他隨時會暴力升級。
《東張》女神當面質問反被怪罪
「破壞男」終極現身，又要《東張》主持貓仔出馬。面對《東張》主持黎寬怡追問，他態度溫和，有問有答，貓仔嘗試跟他聊天。他否認為報仇，反指被大廈住戶玩，否則住戶點會報《東張》。被問是否有苦衷，他欲言又止，最後勿勿忙忙入閘。面對這種長期滋擾情況，大律師陸偉雄對《東張》主持甘詠寧表示，「破壞男」玩火情節危險，涉嫌刑事毀壞或縱火，後果嚴重可被判終生監禁。陸大狀建議，法團或管理公司可向法庭申請禁制令。而他的爸爸對兒子管教是否出現困難，《東張》亦嘗試找他爸爸了解，不過沒有回應。
心理學家籲家人支援解決問題
臨床心理學家梁重皿博士表示，「破壞男」的家人或也需要支援。要解決「破壞男」的問題，並非一朝一夕的事情，最重要是靠家人的支持和陪伴。網民對事件反應激烈，有人質疑「乜都無做到！講到問題已完咁？根本冇解決到」，亦有網民指出「又話佢老豆做橦樓看更，咁都搵唔到佢？」更有網民擔心「其實主持追呢啲都幾危險，有暴力還擊嘅風險」，甚至有人質疑「縱火都唔報警拉佢？？」這個地獄鄰居的雙面人生令整幢大廈住戶陷入恐慌。