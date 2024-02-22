盤點TVB女神7大破格髮型 李佳芯、佘詩曼都係「受害者」

日前，游嘉欣、周嘉洛、吳偉豪、江嘉敏和鄺潔楹等人出席無綫新劇《武林》的造型兼拜神儀式，女主角游嘉欣剪走一頭長髮，以爽朗「男仔頭」現身，嚇窒全場。歷年來不少TVB女神都為劇集「變髮」，其中不少破格髮型都出自同一監製陳維冠手筆，連李佳芯、佘詩曼都係「受害者」之一，以下就為大家盤點TVB女神7大破格髮型！