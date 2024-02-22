盤點TVB女神7大破格髮型 李佳芯、佘詩曼都係「受害者」
盤點TVB女神7大破格髮型：
1. 江嘉敏男仔頭超趕客（劇集：《新四十二章》）
江嘉敏在拍攝《新四十二章》時被監製下令要為新劇狠心剪掉長髮，以男仔頭造型飾演「現代韋小寶」的角色。當時劇集一出，網民都對江嘉敏的新造型不太買賬，反而認為女神大跌Watt：「完全Carry唔到短髮」、「顏值大減」、「未到三十就滲出師奶味」，甚至有網民笑指她撞樣仙杜拉。
2. 鄺潔楹爆炸頭加滿臉雀斑（劇集：《新四十二章》）
「哈比女神」鄺潔楹同樣在《新四十二章》中拋開以往女神形象，飾演滿臉雀斑、頭頂「巨無霸」級爆炸頭的「雙兒」轉世。鄺潔楹曾自爆因為劇中的爆炸頭造型，而經歷過各種辛酸：「第一次試呢個髮型都成個半鐘，又試過勾到啲道具，吊威也又勾到條線。」鄺潔楹在前年10月就已經公開過每日長時間變髮過程影片，並且留言表示「Everyday is Halloween」。
3.高海寧驚變男仔頭（劇集：《七公主》）
「無綫波神」高海寧近年雖然一直以短髮造型示人，但在2021年的《七公主》中就為角色一剪再剪，剪成超短男仔頭。女人味十足的高海寧，突然間變成man到爆的麻甩啲士司機，搞到當時不少網民都話頂唔順，一見到高海寧就忍唔住轉台：「見到高海寧不想睇」、「畀返個靚樣高Ling我」、「洗唔洗短到咁」等。
4.Ali李佳芯捨女神形象變爆炸頭（劇集：《殺手）》）
就連女神Ali李佳芯都逃不過「變髮」的命運，在2020年接拍劇集《殺手》時，Ali頂著一頭爆炸頭登場，劇中更經常帶上黑框眼鏡，女神氣質大減；就連Ali本人都不喜歡爆炸頭髮型，更笑指怕會搞到自己「嫁唔出」。不過網民們都留言鼓勵指幸好有Ali靚樣搭救，令爆炸頭髮型睇落都好順眼。
5.龔嘉欣破格剷青超大犧牲（劇集：《殺手）》）
一直以乖巧形象示人的龔嘉欣同樣有份出演劇集《殺手》。當時龔嘉欣在劇中飾演狠毒女殺手「Dark Angel」，為了配合角色，龔嘉欣在劇中經常以性感打扮登場之餘，髮型方面更變成剷青紅毛。雖然當時部分粉絲們都表示龔嘉欣「好有型」，但大部分網民都表示不能接受其剷青髮型，覺得完全冇殺氣又怪雞。
6.陳茵媺髮型被指劇集最大敗筆（劇集：《羅密歐與祝英台》）
講到破格髮型當然不少得《羅密歐與祝英台》的陳茵媺，港姐出身的陳茵媺在生小孩後雖然一直以及肩短髮示人，但依然女人味十足。久違復出的陳茵媺在復出作《羅密歐與祝英台》竟然以剷青All back造型示人，並應監製要求壓低聲線及女扮男裝上陣，搞到觀眾都睇到好辛苦：「如果18歲剪呢個頭OK，但佢40路，唔好玩啦」、「陳茵媺是甜姐兒，硬剪這個頭發裝cool幹嘛」等。
7. 佘詩曼冬菇頭靠美貌搭救（劇集：《花花世界花家姐》）
佘詩曼去年回巢拍《新聞女王》熱爆全城，「Man姐」的造型霸氣之餘又顯得佘詩曼大有氣質。不過原來佘詩曼都曾經是監製陳維冠要求「變髮」的「受害者」之一。佘詩曼在《花花世界花家姐》中以冬菇頭登場，雖然造型麻麻，但幸好有佘詩曼的美貌和演技搭救，令佘詩曼憑劇中「花麗珠」一角爆紅，深得觀眾喜愛。
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