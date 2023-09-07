破毒強人大結局｜豆瓣評分創新低 大陸觀眾點解唔Buy？！
網民點評主角敗筆位
今輯《強人》系列由陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、郭柏妍及張寶兒等合演劇集《破毒強人》，劇集在大陸優酷網站播出，《強人》系列一向口碑不錯，正邪角力的劇情更令人津津樂道，不過來到今輯《破毒強人》，一眾網民對於它期待甚高，但結果卻令網民十分失望。不少網民一語道破各主演的敗筆位：「阿mo，你以為裝把聲就是奸人了？蕭公子，劇本讓你演行屍走肉，不是真的行屍走肉！張曦雯，你撐不起這個女強人Madam！」
胡定欣馬貫東成唯二「合格」演員
不過，網民亦中肯點評兩位演員有出色發揮：「胡定欣，目前為止，唯一一個穩定發揮！奇了怪了，前7集，看得最順眼的竟然是馬貫東」、「TVB警匪劇，真的已經到了窮途末路。」
「神秘人張強」設定侮辱觀眾智商
早前劇情講到葉浩天（蕭正楠飾）收到報料人張強的電話，聲稱會協助他拘捕文華（陳豪飾），多次得到線報搗破文華的毒品交易，更教葉浩天搵徐安樂（何廣沛飾）做警方臥底。不少網友對「張強」呢個設定略嫌侮辱觀眾智商，文華只係用「變聲器」扮另一人自導自演，但警察竟然查不出來！劇情相當牽強。
「26集、27集張強的語氣助詞一聽就是文華在說話，班差人竟然一個都聽不出來？之前剪了個視頻細數文華的常用語氣助詞，分析張強就是文華的證據，好家夥居然被粉絲噴了……只能說沒想到這種劇也有粉絲，是我的錯。幸好第30集終於揭穿了張強的身份」
強行亂插英文歌洗腦
來到大結局一場關鍵大戰，陳豪同蕭正楠在雨中一場打鬥戲，本來整體感覺拍得幾有電影感，十足Martix咁，但後來無緣無故又插播一首英文歌，使得格格不入。再者，該首英文歌經常在蕭正楠同張曦雯談情時喪播，極為洗腦！「套戲亂用英文歌都好奇怪， 放喺白色強人勉強啱用，呢套有啲九唔搭八」、「咁蕭生單挑陳豪Martix雨中大戰拳頭交配抒情英文歌唔知做乜X」
豆瓣評分創新低《破毒強人》成最差一部
而該劇大陸目前已播畢，在豆瓣評分暫為5.5，可算是《強人》系列中最差一部，監製今次狠狠被拆招牌，而最高分一部就是2019年播出的《白色強人》。
監製考慮開拍《破毒強人》前傳
《破毒強人》監製羅永賢早前率領出席演員出席宣傳活動。被問會否開拍續集？羅永賢坦言這套劇的主要角色也死得七七八八，很難開續集，不過打算以這套劇的原班人馬延續《強人》系列。他還捕充，考慮開拍《破毒強人》前傳讓一班角色「翻生」，再續故事。不過，亦有網友猜測最後馬國明出現一幕，有可能為續集埋下伏筆。
馬國明最後半分鏡現身！挖出文華生前埋下巨款！
《破毒強人》在大結局最後半分鐘出現了新的毒販 「平安哥」，其手下在挖掘一批被埋藏起來的現金，這位持拐杖、一身紳士打扮的「平安哥」竟然係馬國明飾演，其白髮造型難免令人想起《使徒行者2》最後半分鐘現身的馬國明，同樣是繼承了陳豪的角色，令人懷疑到底係致敬或是為《破毒強人2》鋪路？
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