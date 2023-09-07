破毒強人 大結局

破毒強人大結局｜豆瓣評分創新低 大陸觀眾點解唔Buy？！

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《破毒強人》明日大結局！全劇30集的《破毒強人》已於大陸優酷網站搶先播出，作為收視保證的《強人》系列，有內地網民看過結局後，卻表示十分失望⋯⋯

破毒強人 大結局 破毒強人結局 破毒強人 節目巡禮 陳豪在這部劇集飾演大毒梟。
《破毒強人》沿用《白色強人II》的班底，由陳豪飾演大毒梟。（圖片來源：tvb.com）

網民點評主角敗筆位

今輯《強人》系列由陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、郭柏妍及張寶兒等合演劇集《破毒強人》，劇集在大陸優酷網站播出，《強人》系列一向口碑不錯，正邪角力的劇情更令人津津樂道，不過來到今輯《破毒強人》，一眾網民對於它期待甚高，但結果卻令網民十分失望。不少網民一語道破各主演的敗筆位：「阿mo，你以為裝把聲就是奸人了？蕭公子，劇本讓你演行屍走肉，不是真的行屍走肉！張曦雯，你撐不起這個女強人Madam！」

破毒強人 大結局 內地網民紛紛鬧爆！
內地網民紛紛鬧爆！（圖片來源：豆瓣評分圖片）
破毒強人 大結局 負評幾多吓⋯⋯
負評幾多吓⋯⋯（圖片來源：豆瓣評分圖片）
破毒強人 大結局 陳豪的陳豪變聲演技亦不幸中槍！
陳豪的陳豪變聲演技亦不幸中槍！（圖片來源：TVB）
破毒強人 大結局 蕭正楠同張曦雯的演技都踩！
蕭正楠同張曦雯的演技都踩！（圖片來源：TVB）

胡定欣馬貫東成唯二「合格」演員

不過，網民亦中肯點評兩位演員有出色發揮：「胡定欣，目前為止，唯一一個穩定發揮！奇了怪了，前7集，看得最順眼的竟然是馬貫東」、「TVB警匪劇，真的已經到了窮途末路。」

破毒強人 大結局 網民大讚視后胡定欣穩定發揮
網民大讚視后胡定欣穩定發揮（圖片來源：TVB）
破毒強人 大結局 網民看得最順眼的竟然是馬貫東飾演的杜飛。
網民看得最順眼的竟然是馬貫東飾演的杜飛。（圖片來源：TVB）

「神秘人張強」設定侮辱觀眾智商

早前劇情講到葉浩天（蕭正楠飾）收到報料人張強的電話，聲稱會協助他拘捕文華（陳豪飾），多次得到線報搗破文華的毒品交易，更教葉浩天搵徐安樂（何廣沛飾）做警方臥底。不少網友對「張強」呢個設定略嫌侮辱觀眾智商，文華只係用「變聲器」扮另一人自導自演，但警察竟然查不出來！劇情相當牽強。

「26集、27集張強的語氣助詞一聽就是文華在說話，班差人竟然一個都聽不出來？之前剪了個視頻細數文華的常用語氣助詞，分析張強就是文華的證據，好家夥居然被粉絲噴了……只能說沒想到這種劇也有粉絲，是我的錯。幸好第30集終於揭穿了張強的身份」

破毒強人 大結局 不少網友對「張強」呢個設定略嫌侮辱觀眾智商，文華只係用「變聲器」扮另一人自導自演，但警察竟然查不出來！劇情相當牽強。
不少網友對「張強」呢個設定略嫌侮辱觀眾智商，文華只係用「變聲器」扮另一人自導自演，但警察竟然查不出來！劇情相當牽強。（圖片來源：網上圖片）

強行亂插英文歌洗腦

來到大結局一場關鍵大戰，陳豪同蕭正楠在雨中一場打鬥戲，本來整體感覺拍得幾有電影感，十足Martix咁，但後來無緣無故又插播一首英文歌，使得格格不入。再者，該首英文歌經常在蕭正楠同張曦雯談情時喪播，極為洗腦！「套戲亂用英文歌都好奇怪， 放喺白色強人勉強啱用，呢套有啲九唔搭八」、「咁蕭生單挑陳豪Martix雨中大戰拳頭交配抒情英文歌唔知做乜X」

破毒強人 大結局 但後來無緣無故又插播一首英文歌，使得格格不入。
但後來無緣無故又插播一首英文歌，使得格格不入。（圖片來源：網上圖片）

豆瓣評分創新低《破毒強人》成最差一部

而該劇大陸目前已播畢，在豆瓣評分暫為5.5，可算是《強人》系列中最差一部，監製今次狠狠被拆招牌，而最高分一部就是2019年播出的《白色強人》。

破毒強人 大結局 《破毒強人》在豆瓣評分暫為5.5，可算是《強人》系列中最差一部
《破毒強人》在豆瓣評分暫為5.5，可算是《強人》系列中最差一部（圖片來源：豆瓣評分圖片）
破毒強人 大結局
（圖片來源：豆瓣評分圖片）
破毒強人 大結局 而最高分一部就是《白色強人》。
而最高分一部就是《白色強人》。（圖片來源：豆瓣評分圖片）

監製考慮開拍《破毒強人》前傳

《破毒強人》監製羅永賢早前率領出席演員出席宣傳活動。被問會否開拍續集？羅永賢坦言這套劇的主要角色也死得七七八八，很難開續集，不過打算以這套劇的原班人馬延續《強人》系列。他還捕充，考慮開拍《破毒強人》前傳讓一班角色「翻生」，再續故事。不過，亦有網友猜測最後馬國明出現一幕，有可能為續集埋下伏筆。

馬國明最後半分鏡現身！挖出文華生前埋下巨款！

《破毒強人》在大結局最後半分鐘出現了新的毒販 「平安哥」，其手下在挖掘一批被埋藏起來的現金，這位持拐杖、一身紳士打扮的「平安哥」竟然係馬國明飾演，其白髮造型難免令人想起《使徒行者2》最後半分鐘現身的馬國明，同樣是繼承了陳豪的角色，令人懷疑到底係致敬或是為《破毒強人2》鋪路？

破毒強人 大結局 破毒強人 馬國明飾演的「平安哥」與《使徒行者2》的魏德禮/韋作榮⋯⋯結果在《使徒行者3》大放異彩。
馬國明飾演的「平安哥」與《使徒行者2》的魏德禮/韋作榮⋯⋯結果在《使徒行者3》大放異彩。（圖片來源：優酷劇透）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、豆瓣評分圖片

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