破毒強人大結局｜陳豪蕭雨中大戰致敬Martix 埋2大伏筆鋪續集
陳豪蕭正楠正邪大戰有戲味
至於今晚大結局，劇情講到蕭正楠用全城追輯胡定欣這個方法，引出陳豪現身，並親手拘捕他，二人更在雨中終極生死戰！有網民還指落雨情節同今日香港雨災巧合地應景！
該場戲長達約三分半鐘的正邪大戰，不但拍得甚有戲味，兩位男主角為求逼真更出盡全力。官方花絮片記錄了正邪大戰重頭戲拍攝花絮，陳豪與蕭正楠埋位前有講有笑，不過一正式試戲二人已極速角色「上身」；雖然試戲是以慢動作模式進行，但兩位均相當認真，出盡全力一度打至嘭嘭聲，又齊齊化身空中飛人凌空被拋落地。
蕭正楠：係男人的浪漫
阿蕭受訪時透露結局打戲由晚上7點打至翌日早上六點，雖然拍攝是六月天氣和暖，但由於被水車噴足成晚，阿蕭坦言凌晨後開始見凍：「我記得嗰晚我哋打到忘形時，有同事知我哋凍走去買咗杯好暖嘅奶茶，我覺得杯嘢好溫暖。」阿蕭臨時要求加動作戲突顯憤怒感阿蕭坦言為配合劇中角色「極致憤怒」的狀態，有臨場要求加對打動作：「要打就打到盡，唔好咁錫身，所以一嚟嗰個飛踢好靚，阿Mo反應做得好，我自己又盡力去踢，所以出嚟效果好睇。（咁投入有冇受傷？）返到屋企係有損少少，但唔嚴重。今次拍動作戲最難忘喺成個打鬥都係喺水中進行，我覺得係男人的浪漫。」
胡定欣再騷超班演技
至於今晚大結局，來到結局，胡定欣受蕭正楠指使下不得不聯絡陳豪，得知他身處位置。而陳豪仍為胡定欣打點一切，希望她脫罪，用最大能力保護她。胡定欣聽後非常感動，委屈的眼淚，每一個細膩的情緒變化都俾胡定欣掌握的非常好。忍淚一幕看得令觀眾非常虐心！其後，胡定欣得知陳豪死去，再一次演技爆發，忍了很久，那滴淚未有流下來。
不少網友激讚「真的做得太好，演技大爆發，」、「這場戲胡定欣的演技太炸裂了」、「看著很揪心也很過癮」、「見到文華死咗好唔捨得」
2大伏筆：胡定欣入獄「女文華」馬國明最後半分鐘現身！
《破毒強人》在大結局尾聲，交代了胡定欣入獄後在監房看書，疑似做「女文華」，有機會再復出。而最後半分鐘出現了新的毒販 「平安哥」，其手下在挖掘一批被埋藏起來的現金，這位持拐杖、一身紳士打扮的「平安哥」竟然係馬國明飾演，其白髮造型難免令人想起《使徒行者2》最後半分鐘現身的馬國明，同樣是繼承了陳豪的角色，令人懷疑到底係致敬或是為《破毒強人2》鋪路？
網民期待《破毒強人2》
對於陳豪最後在雨中悽厲地死去，不少網民大嘆不捨文華呢個角色，表示：「有破毒2嗎？明明交待文華係冇親人，但平安哥又知啲錢埋咗係邊，又識得講啲銀紙識講嘢，咁即係佢係文華嘅親信？平安哥等章琳坐完監成為新毒王毒后？」、「好好睇，希望有第二季，近年警匪最精彩，角色很有深度，不過文華立場未必人人可以睇明」
https://www.youtube.com/watch?v=dqoh-_Y2PhE
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