破毒強人｜細數7大必睇位 陳豪靠古怪髮型入戲 蔣志光離巢前演技爆發
破毒強人劇情｜簡介
大毒梟文華（陳豪飾）掌控全港過半以上的毒品生意，為了打擊這名頭號毒梟，毒品調查科安插行動組臥底葉浩天（蕭正楠飾）在華身邊，最終華被最信任的浩天出賣而被捕。
從此，浩天失去了情感、恐懼和同情心，甚至對愛人丁若寧（張曦雯飾）也失去了愛的感覺。在同僚眼中，浩天是一名不合群的「怪咖」，終日埋首於失蹤人口調查科工作。而華入獄後一直要求單獨囚禁，希望能安靜地看書。
12年後，華接受網台記者林可兒（張寶兒飾）採訪，言談間為過往的所作所為後悔不已。華被證實患上末期肺癌，特區政府基於人道理由讓華假釋。此時，一宗殺警案的矛頭直指剛出獄的華，若寧要求最了解華的浩天重返毒品調查科。華找來啞巴徐安樂（何廣沛飾）替他處理網上毒品經銷，再找來舊愛章琳（胡定欣飾）助他透過股票市場洗黑錢。華希望利用有限的時間來建構他的新世界……
播出日期：2023年7月31日-9月8日，逢星期一至五，晚上8:30
破毒強人｜盤點7大必睇位
必睇位1｜陳豪再挑戰奸角 用騎呢髮型入戲
講明《破毒》，今次陳豪唔做警察角色，改為做毒王，而陳豪的造型亦成為大眾的焦點。陳豪戴上冷帽的他留有一頭中分長髮，有別於過往公仔骨骨的形象，角色氣質相對陰沉。其實，陳豪對上一次做奸角已是2017年的《使徒行者2》，他飾演陰沈的黑社會大佬，配一頭古怪長曲髮。不過陳豪髮線較後，真係唔係人人carry到，這髮型更加暴露缺點。
必睇位2｜蔣志光離巢作 演笑面虎毒梟成焦點
現年61歲的蔣志光可算是「強人」鐵膽，他先後有份演出TVB，《律政強人》、《白色強人》，曾入圍萬千星輝頒獎典禮「最佳男配角」，今次《破毒強人》同樣唔少得他，蔣志光在劇中演一位笑面虎毒梟鄭福田，同陳豪、胡定欣有不少對手戲，預告片中，蔣志光問陳豪「你有冇呃過我？」戲味十足！蔣志光有傳出他早在去年已約滿，TVB官網的藝人名單亦已將其資料下架，疑似正式離巢，《破毒強人》很大機會成為離巢作。
必睇位3｜蕭正楠《濟公》觸礁後唔再演搞笑 轉做 「無感」警察
蕭正楠予人陽光正氣的感覺，對上一套出街嘅劇係前年嘅古裝劇《一笑渡凡間》，蕭正楠演濟公可惜唔多討好，笑點欠奉。他今次於《破毒強人》飾演 「無感」警察，是眾人眼中不合群「怪咖」，向觀眾呈現另一面貌。蕭正楠的對手是首次合作的張曦雯，呢對警察組合總算有啲睇頭！
必睇位4｜胡定欣黑口黑面chok到爆
胡定欣做女強人已駕輕就熟，早前於《廉政狙擊》爆發神級演技獲激讚， 今次keep住chok到爆演金融毒后，做陳豪的左右手，與陳豪組成「暗黑反派CP」。兩個角色亦正亦邪，視帝、 視后大鬥演技。
必睇位5｜郭柏妍《白色強人II》後再拍強人系列
郭柏妍近年備受力捧劇接劇，她曾於《白色強人II》飾演「程可欣，與陳豪有對手戲，演技獲網民讚賞。其後在台慶劇《下流上車族》飾演「車芊芊」更令人眼前一亮。郭柏妍今次亦有份參與強人系列，演何廣沛嘅青梅竹馬「區子穎」一角，實在令觀眾期待。
必睇位6｜張曦雯犠牲長髮 男仔頭造型演Madam
張曦雯為此劇剪掉一頭長髮，以清爽短髮造形示人。無論角色形象還是演員組合，皆新鮮感十足。男仔頭造型嘅張曦雯，拍埋落成team同事，無論髮型、樣貌、衣著都同本身girly形象唔一樣。
必睇位7｜好戲之人演技比拼
監製羅永賢繼《律政強人》、《白色強 人》(此劇榮獲《萬千星輝頒獎典禮》 最佳劇集殊榮 )，開啟「強人」全新 篇章 – 《破毒強人》，聚焦於警方與販 毒集團鬥智鬥力的博奕。羅永賢率領一眾常用演員，包括何廣沛、曹永廉、朱智賢，還有蔣志光、張國強、韋家雄等「好戲之人」，在他的新作品中，以精湛演技比拼!
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