破毒強人｜細數7大必睇位 陳豪靠古怪髮型入戲 蔣志光離巢前演技爆發

下星期一（31日）播出由陳豪、蕭正楠、胡定欣及張曦雯領銜主演的TVB新劇《破毒強人》，劇情講述陳豪演大毒梟，掌控全港過半以上的毒品生意，聚焦於警方與販毒集團鬥智鬥力的博奕。單看陣容已經冇得輸，以下同大家一齊睇睇「7大必睇位」，劇迷可以先溫定書啦！