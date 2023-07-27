破毒強人

破毒強人｜蔣志光現身為告別作宣傳 親證為一個原因離巢

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早前有網民嚴選「點解咁正都唔紅？」明星，蔣志光亦榜上有名，本月已踏入62歲的他已效力TVB超過30年，月前有消息指他早於去年已完成所有合約，在TVB官網的藝人名單上亦已被除名，今日（7月27日）他出席新劇《破毒強人》的宣傳活動，終證實已離巢。

破毒強人 蔣志光在告別作《破毒強人》中，飾演曾背叛過陳豪的現役毒王鄭福田。
蔣志光在告別作《破毒強人》中，飾演曾背叛過陳豪的現役毒王鄭福田。（圖片來源：TVB）

《破毒強人》蔣志光：做咗太多年

近日忙於在外地登台的蔣志光，在活動上接受傳媒訪問時，親認已在去年約滿TVB，雖然公司有主動提出和他續約，但他表示已做了太多年，一直都係一部接一部劇集不停拍，因此想轉換一下環境，停一停做做其他自己喜歡做的事，但他也指可能會和TVB轉以部頭形式再合作。

破毒強人 現實相差足足25歲的蔣志光和朱智賢，劇中飾演一對夫妻，更育有三名女兒。
現實相差足足25歲的蔣志光和朱智賢，劇中飾演一對夫妻，更育有三名女兒。（圖片來源：TVB）
破毒強人 蔣志光雖然已在去年離巢TVB，但他指劇集一日未播完，他都有責任去幫手做宣傳。
蔣志光雖然已在去年離巢TVB，但他指劇集一日未播完，他都有責任去幫手做宣傳。（圖片來源：TVB）

未來大計：最想寫劇本

現在回復自由身，蔣志光透露未來最想寫劇本，以及將會重新向音樂方面發展，但只會登台表演，不會出新歌，反而可能會作曲，而且也不會再出唱片，因為現在音樂都可以放在網上宣傳。同時也有電影公司向他招手，不過他自言是個悠閒的人，不想做太多工作，也怕再拍劇會太過困身。

破毒強人 蔣志光笑言未來最想寫劇本和做音樂，但也不排除再拍劇。
蔣志光笑言未來最想寫劇本和做音樂，但也不排除再拍劇。（圖片來源：TVB）

告別作《破毒強人》演毒王

即將在下周一（7月31日）開播的《破毒強人》，成為了蔣志光在TVB演出的最後一部告別作，他在劇中飾演曾背叛過大毒梟文華（陳豪飾）的現役毒王鄭福田，表面上是個心狠手辣、認錢認權唔認人的笑面虎式黑幫大佬，私下卻是好爸爸、好老公。

破毒強人 同樣背叛過文華的福田蔣志光飾)，表面上是心狠手辣、認錢認權唔認人的黑幫大佬，私下卻是好爸爸、好老公
蔣志光飾演的鄭福田，表面上是心狠手辣、認錢認權唔認人的黑幫大佬，私下卻是好爸爸、好老公。（圖片來源：TVB）
破毒強人 必睇位 蔣志光同胡定欣互相鬥戲
蔣志光同胡定欣、陳豪在劇中互相鬥戲。（圖片來源：TVB）
蔣志光 《全民造星5》33號參賽者Anson Au區澤鋒右）去年曾透露自己有幸為蔣志光排舞，並hashtag了《破毒強人》，睇真啲兩人合照中的背景似乎係監獄，即係蔣志光會在獄中起舞？
《全民造星5》33號參賽者Anson Au區澤鋒（右）去年曾透露自己有幸為蔣志光排舞，大讚他很快上手，並hashtag了《破毒強人》，睇真啲兩人合照中的背景似乎係監獄，即係蔣志光會在獄中起舞？（圖片來源：[email protected]_theak47）

為演好爸爸瘋狂學彈琴

為了強調鄭福田的父愛，監製羅永賢（Marco）及編審黃偉強精心為角色安排不少彈鋼琴場口，想不到因而考起老戲骨蔣志光，Marco笑言：「我同阿蔣合作好多年，佢成日都會好緊張我啲劇嘅音樂做成點，會畀好多意見。今次佢為咗個角色，係咁瘋狂練彈琴練咗七、八首歌，佢係咁死練爛練，希望拍出嚟真實啲，佢仲話好多人都估唔到佢原來唔識彈琴。」

破毒強人 而咁多彈琴場口，都係為咗突顯福田嘅父愛。
劇中由37歲朱智賢飾演蔣志光老婆，並為他誕下了三名女兒。（圖片來源：TVB）
破毒強人 為了強調福田的父愛，Marco及黃偉強精心為角色安排不少彈鋼琴場口
為了強調鄭福田的父愛，蔣志光要苦練彈鋼琴。（圖片來源：TVB）
破毒強人 仲會為女兒親自下廚！
仲會為女兒親自下廚！（圖片來源：TVB）

蔣志光 24歲簽約寶麗金

其實未入TVB前，蔣志光做過電影幕後，失業下轉行，之後做過夜總會樂師、在廟街開檔賣唱等，又扮林子祥、鄭少秋錄過超過三百首口水歌，1985年，24歲的蔣志光在林子祥演唱會上模仿對方唱腔，維肖維妙而獲寶麗金賞識，簽約做歌手，1990年再轉會到創意家族，並由飛圖發行唱片。

破毒強人 蔣志光 1990年，蔣志光推出大碟《相逢》，但紅歌唔紅人。
1990年，蔣志光推出大碟《相逢》，但紅歌唔紅人。（圖片來源：新傳媒照片庫）
破毒強人 蔣志光 1993年蔣志光推出的《多情多寂寞》國語大碟，是他當年退出樂壇前最後一張大碟。
1993年蔣志光推出的《多情多寂寞》國語大碟，是他當年退出樂壇前最後一張大碟。（圖片來源：新傳媒照片庫）

曾組第二代風雲樂隊

之後蔣志光曾與陳少偉及王利名合組第二代風雲樂隊，他亦是樂隊Raidas的隐形成員，當年黃耀光參加創作比賽，本打算找他拍檔，但因他跟寶麗金已有合約，而改找陳德彰拍檔，不過凡Raidas所推出的唱片，蔣志光均有參與製作，但沒有冠名。

破毒強人 蔣志光 1987年陳少偉右）與鄭敬基組成風雲樂隊，兩人包辦曲詞，以大路情歌爲主，形象以黑大褸襯all back髮型，同年推出同名大碟，憑《Anita》一曲成名，但一碟玩完，陳少偉與鄭敬基拆夥後，聯同蔣志光中）及王利名左）重組風雲，同樣一碟就玩完。
1987年陳少偉（右）與鄭敬基組成風雲樂隊，兩人包辦曲詞，以大路情歌爲主，形象以黑大褸襯all back髮型，同年推出同名大碟，憑《Anita》一曲成名，但一碟玩完，陳少偉與鄭敬基拆夥後，聯同蔣志光（中）及王利名（左）重組風雲，同樣一碟就玩完。（圖片來源：新傳媒照片庫）
破毒強人 蔣志光 鄭敬基與陳少偉。
鄭敬基與陳少偉。（圖片來源：新傳媒照片庫）
破毒強人 蔣志光 1986年陳德彰左）與黃耀光右）組成Raidas，走電子舞曲風格，憑創作歌《吸煙的女人》奪《亞太地區流行歌曲創作邀請賽》亞軍，翌年首張大碟憑同名歌《傳說》全城大熱，填詞人林夕高質歌詞功不可沒，但推出三張碟後因音樂路向有分歧，於89年解散。
1986年陳德彰（左）與黃耀光（右）組成Raidas，走電子舞曲風格，憑創作歌《吸煙的女人》奪《亞太地區流行歌曲創作邀請賽》亞軍，翌年首張大碟憑同名歌《傳說》全城大熱，填詞人林夕高質歌詞功不可沒，但推出三張碟後因音樂路向有分歧，於89年解散。（圖片來源：新傳媒照片庫）

紅歌不紅人

1990年蔣志光嘗試作獨立發展，其包辦曲、詞、唱的《相逢何必曾相識》，及與羅大佑合唱的《皇后大道東》，都曾風靡華人社會，卻是紅歌不紅人，亦因要創作出類似hit歌而感壓力，其後認爲自己再寫不出歌，而在1993年退出樂壇。1991年他更加入了TVB，轉型入拍劇兼做主持，自此演活不少小人物角色，而且甚為多産，一年拍幾套劇也是等閑，因為被封為綠葉王。

破毒強人 蔣志光 1990年，蔣志光憑《相逢何必曾相識》與韋綺姍一同奪得「十大勁歌金曲」獎。
1990年，蔣志光憑《相逢何必曾相識》與韋綺姍一同奪得「十大勁歌金曲」獎。（圖片來源：新傳媒照片庫）
破毒強人 蔣志光 1993年開始專注拍劇後，蔣志光即憑《壹號皇庭II》周少聰Eric一角成功入屋。
1993年開始專注拍劇後，蔣志光即憑《壹號皇庭II》周少聰Eric一角成功入屋。（圖片來源：《壹號皇庭II》截圖）

綠葉之王攞埋「最佳男配角」獎

2014年蔣志光參演《老表，你好Hea！》，飾演過氣歌手兼殯儀館樂師高音，開正他老本行，劇中他與韋绮姗再次合唱《相逢何必曾相識》，勾起不少人的集體回憶，引發網民熱議並在社交網站洗版瘋傳，他亦憑此劇奪得《萬千星輝頒獎典禮2014》「最佳男配角」及「專業演員大獎」。

破毒強人 蔣志光 蔣志光2014年在《老表，你好Hea！》飾演過氣歌手兼殯儀館樂師高音，令大家再度關注起他曾是歌手的身份。
蔣志光2014年在《老表，你好Hea！》飾演過氣歌手兼殯儀館樂師高音，令大家再度關注起他曾是歌手的身份。（圖片來源：《老表，你好Hea！》截圖）
破毒強人 蔣志光 劇中他更與韋绮姗再次合唱《相逢何必曾相識》。
劇中他更與韋绮姗再次合唱《相逢何必曾相識》。（圖片來源：《老表，你好Hea！》截圖）

風光過後心灰意冷 拒復出做歌手

蔣志光接受訪問時，亦指《老表，你好hea！》高音一角猶如他自己的人生寫照：「某程度上，高音就係反映我，曾經風光過，之後心灰意冷，寧願去殯儀館做樂師都不想再唱歌。」而當時被問到身爲樂壇前輩的他對現今樂壇看法，他更不避忌引用黃家駒名句直言：「香港冇樂壇，只有娛樂圈！」因此他表示自己現在只想做藝人，不會刻意復出做歌手，但若觀眾鍾意，亦不介意為大家獻唱。

破毒強人 蔣志光 蔣志光已婚並育有一子，他曾透露在12年前參加馬拉松時拿到一個獎牌，當時太太隨口說：「咦！不如你儲齊12塊送畀我吖！」為此他就連續參加了12年馬拉松，收集了12面獎牌，足證其愛妻一面。
蔣志光已婚並育有一子，他曾透露在12年前參加馬拉松時拿到一個獎牌，當時太太隨口說：「咦！不如你儲齊12塊送畀我吖！」為此他就連續參加了12年馬拉松，收集了12面獎牌，足證其愛妻一面。（圖片來源：新傳媒照片庫）

唱《輕功》片尾曲零宣傳粉絲戥唔抵

今年初《輕功》曾播放蔣志光版的《我的快樂時代》作為片尾曲，據知係《牛下女高音》的錄唱版，不過甚為低調，不但欠宣傳，甚至連片尾字幕並未有提及，因此粉絲為其不值自製MV。早前有網民嚴選「點解咁正都唔紅？」明星，蔣志光都榜上有名，網民紛紛疑表示：「蔣志光無論拍戲拍劇唱歌都紅唔起」、「諗住蔣志光係老表可以彈返，都係HIT返一陣」、「佢逃學威龍扮亞sir幾正」等。

破毒強人 蔣志光 粉絲曾為蔣志光版的《我的快樂時代》自製MV。
粉絲曾為蔣志光版的《我的快樂時代》自製MV。（圖片來源：IG@蔣志光 Ram Chiang Fanpage）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、新傳媒照片庫、《壹號皇庭II》截圖、《老表，你好Hea！》截圖、IG@蔣志光 Ram Chiang Fanpage

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