破毒強人｜蔣志光現身為告別作宣傳 親證為一個原因離巢

早前有網民嚴選「點解咁正都唔紅？」明星，蔣志光亦榜上有名，本月已踏入62歲的他已效力TVB超過30年，月前有消息指他早於去年已完成所有合約，在TVB官網的藝人名單上亦已被除名，今日（7月27日）他出席新劇《破毒強人》的宣傳活動，終證實已離巢。