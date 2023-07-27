破毒強人｜蔣志光現身為告別作宣傳 親證為一個原因離巢
《破毒強人》蔣志光：做咗太多年
近日忙於在外地登台的蔣志光，在活動上接受傳媒訪問時，親認已在去年約滿TVB，雖然公司有主動提出和他續約，但他表示已做了太多年，一直都係一部接一部劇集不停拍，因此想轉換一下環境，停一停做做其他自己喜歡做的事，但他也指可能會和TVB轉以部頭形式再合作。
未來大計：最想寫劇本
現在回復自由身，蔣志光透露未來最想寫劇本，以及將會重新向音樂方面發展，但只會登台表演，不會出新歌，反而可能會作曲，而且也不會再出唱片，因為現在音樂都可以放在網上宣傳。同時也有電影公司向他招手，不過他自言是個悠閒的人，不想做太多工作，也怕再拍劇會太過困身。
告別作《破毒強人》演毒王
即將在下周一（7月31日）開播的《破毒強人》，成為了蔣志光在TVB演出的最後一部告別作，他在劇中飾演曾背叛過大毒梟文華（陳豪飾）的現役毒王鄭福田，表面上是個心狠手辣、認錢認權唔認人的笑面虎式黑幫大佬，私下卻是好爸爸、好老公。
為演好爸爸瘋狂學彈琴
為了強調鄭福田的父愛，監製羅永賢（Marco）及編審黃偉強精心為角色安排不少彈鋼琴場口，想不到因而考起老戲骨蔣志光，Marco笑言：「我同阿蔣合作好多年，佢成日都會好緊張我啲劇嘅音樂做成點，會畀好多意見。今次佢為咗個角色，係咁瘋狂練彈琴練咗七、八首歌，佢係咁死練爛練，希望拍出嚟真實啲，佢仲話好多人都估唔到佢原來唔識彈琴。」
蔣志光 24歲簽約寶麗金
其實未入TVB前，蔣志光做過電影幕後，失業下轉行，之後做過夜總會樂師、在廟街開檔賣唱等，又扮林子祥、鄭少秋錄過超過三百首口水歌，1985年，24歲的蔣志光在林子祥演唱會上模仿對方唱腔，維肖維妙而獲寶麗金賞識，簽約做歌手，1990年再轉會到創意家族，並由飛圖發行唱片。
曾組第二代風雲樂隊
之後蔣志光曾與陳少偉及王利名合組第二代風雲樂隊，他亦是樂隊Raidas的隐形成員，當年黃耀光參加創作比賽，本打算找他拍檔，但因他跟寶麗金已有合約，而改找陳德彰拍檔，不過凡Raidas所推出的唱片，蔣志光均有參與製作，但沒有冠名。
紅歌不紅人
1990年蔣志光嘗試作獨立發展，其包辦曲、詞、唱的《相逢何必曾相識》，及與羅大佑合唱的《皇后大道東》，都曾風靡華人社會，卻是紅歌不紅人，亦因要創作出類似hit歌而感壓力，其後認爲自己再寫不出歌，而在1993年退出樂壇。1991年他更加入了TVB，轉型入拍劇兼做主持，自此演活不少小人物角色，而且甚為多産，一年拍幾套劇也是等閑，因為被封為綠葉王。
綠葉之王攞埋「最佳男配角」獎
2014年蔣志光參演《老表，你好Hea！》，飾演過氣歌手兼殯儀館樂師高音，開正他老本行，劇中他與韋绮姗再次合唱《相逢何必曾相識》，勾起不少人的集體回憶，引發網民熱議並在社交網站洗版瘋傳，他亦憑此劇奪得《萬千星輝頒獎典禮2014》「最佳男配角」及「專業演員大獎」。
風光過後心灰意冷 拒復出做歌手
蔣志光接受訪問時，亦指《老表，你好hea！》高音一角猶如他自己的人生寫照：「某程度上，高音就係反映我，曾經風光過，之後心灰意冷，寧願去殯儀館做樂師都不想再唱歌。」而當時被問到身爲樂壇前輩的他對現今樂壇看法，他更不避忌引用黃家駒名句直言：「香港冇樂壇，只有娛樂圈！」因此他表示自己現在只想做藝人，不會刻意復出做歌手，但若觀眾鍾意，亦不介意為大家獻唱。
唱《輕功》片尾曲零宣傳粉絲戥唔抵
今年初《輕功》曾播放蔣志光版的《我的快樂時代》作為片尾曲，據知係《牛下女高音》的錄唱版，不過甚為低調，不但欠宣傳，甚至連片尾字幕並未有提及，因此粉絲為其不值自製MV。早前有網民嚴選「點解咁正都唔紅？」明星，蔣志光都榜上有名，網民紛紛疑表示：「蔣志光無論拍戲拍劇唱歌都紅唔起」、「諗住蔣志光係老表可以彈返，都係HIT返一陣」、「佢逃學威龍扮亞sir幾正」等。
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