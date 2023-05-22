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碧咸與Angelababy闊別4年再合作 倫敦巴士內開心食炸魚 凍齡容貌冇變過

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澳門自開關後已回復熱鬧，除了BLACKPINK舉行演唱會，碧咸日前亦抵達澳門為金沙酒店項目「澳門倫敦人」揭幕及出席宣傳活動，闊別澳門4年，碧咸今次與Angelababy（楊穎）再合作拍廣告，為連戲穿回4年前的服飾，最神奇是二人完全凍齡，個樣冇變過！

碧咸 碧咸日前身在澳門為代言的酒店拍廣告。
碧咸日前身在澳門為代言的酒店拍廣告。（圖片來源：[email protected]

碧咸風騷襲澳門

碧咸在過去的周末原來身在澳門，為代言的「澳門倫敦人」酒店拍廣告及進行一連串的宣傳活動，因為疫情關係，本來4年前開幕的酒店，延至現在仍未正式開幕，碧咸把工作花絮及在酒店範圍內的自拍照放上社交網，非常風騷，當中更有與廣告拍檔Angelababy（楊穎）的合照。

碧咸 碧咸與Angelababy在「澳門倫敦人」酒店內拍廣告。
碧咸與Angelababy在「澳門倫敦人」酒店內拍廣告。（圖片來源：[email protected]
碧咸 碧咸在自己的社交網上載與Angelababy的最新合照。
碧咸在自己的社交網上載與Angelababy的最新合照。（圖片來源：[email protected]

廣告由倫敦拍到去澳門

原來早於2019年，碧咸與Angelababy與碧咸曾在倫敦為「澳門倫敦人」酒店拍廣告，當年二人更在巴士內食炸魚薯條，今次酒店再安排在澳門取景，同樣在巴士上食炸魚薯條，二人默契不變之外，就連服飾亦與4年前一樣。

碧咸 碧咸心情勁靚，不停自拍。
碧咸心情勁靚，不停自拍。（圖片來源：[email protected]

2023年澳門取景

碧咸 二人在倫敦巴士內食炸魚薯條，邊傾邊食好開心。
二人在倫敦巴士內食炸魚薯條，邊傾邊食好開心。（圖片來源：[email protected]
碧咸 Angelababy亦在自己社交網限時動態轉載。
Angelababy亦在自己社交網限時動態轉載。（圖片來源：[email protected]

最恐怖係完全唔識老

拍攝廣告期間，碧咸不時以手機打卡玩自拍，從他在社交網公開的照片可見，48歲的他依然靚仔有型，最恐怖的是相隔4年，他與34歲的Angelababy完全冇老過，二人都在逆齡生長，睇番4年前在倫敦拍的照片，唔講根本以為係同一輯相。

2019年倫敦取景

碧咸 Angelababy與碧咸4年前在倫敦拍同一個廣告，Angelababy更於微博上載二人合照，當年碧咸盡地主之誼請Angelababy吃炸魚薯條。
Angelababy與碧咸4年前在倫敦拍同一個廣告，Angelababy更於微博上載二人合照，當年碧咸盡地主之誼請Angelababy吃炸魚薯條。（圖片來源：微博@angelababy）
碧咸 二人拍廣告的服飾4年前後一模一樣，只是Angelababy當年紮起頭髮及襯波鞋，現在變成高跟鞋。
二人拍廣告的服飾4年前後一模一樣，只是Angelababy當年紮起頭髮及襯波鞋，現在變成高跟鞋。（圖片來源：微博@angelababy）
碧咸 Angelababy4年前在微博放合照並留言：「今天在澳門倫敦人和DavidBeckham一起拍攝〜午餐小貝碧咸)特意為我們準備了倫敦正宗的魚和薯條，超級美味！下次有機會來中國，我請你吃大閘蟹呀〜」之後碧咸亦回應，很開心Angelababy喜歡吃炸魚薯條，期待到中國食大閘蟹。
Angelababy4年前在微博放合照並留言：「今天在澳門倫敦人和DavidBeckham一起拍攝〜午餐小貝(碧咸)特意為我們準備了倫敦正宗的魚和薯條，超級美味！下次有機會來中國，我請你吃大閘蟹呀〜」之後碧咸亦回應，很開心Angelababy喜歡吃炸魚薯條，期待到中國食大閘蟹。（圖片來源：微博@angelababy）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、微博@

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