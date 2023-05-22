碧咸與Angelababy闊別4年再合作 倫敦巴士內開心食炸魚 凍齡容貌冇變過

澳門自開關後已回復熱鬧，除了BLACKPINK舉行演唱會，碧咸日前亦抵達澳門為金沙酒店項目「澳門倫敦人」揭幕及出席宣傳活動，闊別澳門4年，碧咸今次與Angelababy（楊穎）再合作拍廣告，為連戲穿回4年前的服飾，最神奇是二人完全凍齡，個樣冇變過！