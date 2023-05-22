碧咸與Angelababy闊別4年再合作 倫敦巴士內開心食炸魚 凍齡容貌冇變過
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澳門自開關後已回復熱鬧，除了BLACKPINK舉行演唱會，碧咸日前亦抵達澳門為金沙酒店項目「澳門倫敦人」揭幕及出席宣傳活動，闊別澳門4年，碧咸今次與Angelababy（楊穎）再合作拍廣告，為連戲穿回4年前的服飾，最神奇是二人完全凍齡，個樣冇變過！
碧咸風騷襲澳門
碧咸在過去的周末原來身在澳門，為代言的「澳門倫敦人」酒店拍廣告及進行一連串的宣傳活動，因為疫情關係，本來4年前開幕的酒店，延至現在仍未正式開幕，碧咸把工作花絮及在酒店範圍內的自拍照放上社交網，非常風騷，當中更有與廣告拍檔Angelababy（楊穎）的合照。
廣告由倫敦拍到去澳門
原來早於2019年，碧咸與Angelababy與碧咸曾在倫敦為「澳門倫敦人」酒店拍廣告，當年二人更在巴士內食炸魚薯條，今次酒店再安排在澳門取景，同樣在巴士上食炸魚薯條，二人默契不變之外，就連服飾亦與4年前一樣。
2023年澳門取景
最恐怖係完全唔識老
拍攝廣告期間，碧咸不時以手機打卡玩自拍，從他在社交網公開的照片可見，48歲的他依然靚仔有型，最恐怖的是相隔4年，他與34歲的Angelababy完全冇老過，二人都在逆齡生長，睇番4年前在倫敦拍的照片，唔講根本以為係同一輯相。
2019年倫敦取景
將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、微博@