社內相親｜港版韓版名場面對照 初吻騷肌場面超吸睛
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ViuTV改編劇《社內相親》已於上月底開播，港版除了有不少新添加的元素外，較早前的集數亦已播出不少韓版中的名場面，當中的畫面以及台詞更是還原度十足。以下將為大家總結港版與韓版的名場面對照，讓各位睇睇港版是否成功還原！
1）男女主角暴走式相睇
港版女主角孫賀利（陳漢娜 飾）代好友陳映書（沈殷怡 飾）相睇，點知對象竟然係自己公司的社長姜泰武（Anson Lo 飾），嚇到孫賀利做出一系列超誇張的行為的說話，希望可以成功嚇走姜泰武。
2）男女配角一見鍾情
女二陳映書（沈殷怡 飾），在街邊撞到章成勳（Edan 飾）後對對方一見鍾情，港版跟足韓版拍到超唯美！
3）女主角偷鞋襲擊男主角
孫賀利在公司遇見姜泰武後，因為擔心被認出而慌張逃走，更意外地將拖鞋飛到姜泰武臉上，導致佢流鼻血。
4）女主角吐槽男主角似足始祖鳥
孫賀利因想避開熟人而走上姜泰武的座駕，更在車內吐槽姜泰武不是自己喜歡的類型，仲笑佢似足短尾矮袋鼠，取代了韓版的始祖鳥。
5）男配角健身騷肌
男二章成勳在家健身騷肌的畫面改動較多，雖然都係騷手臂為主，但港版則將引體上升改為踩健身單車。
6）女配角被蟑螂嚇到飛撲上身
陳映書因為屋企有蟑螂被嚇到逃出門外，仲直接飛撲上章成勳的身上，港版的這幕則是原封不動地還原。
7）男女主角意外初吻
孫賀利因為擔心被家人發現姜泰武，情急之下將人推開，點知卻被姜泰武拉實，結果二人雙雙跌落地，仲意外kiss埋！
8）女主角醉酒搞笑互動
孫賀利因為賠償問題而借酒消愁，在見到姜泰武後更以為自己發緊夢，直接上手捏住姜泰武塊面，與韓版捧臉稍微有出入。
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撰文：東方新地圖片來源：《社內相親》海報截圖、ViuTV截圖、影片截圖