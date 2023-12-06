社內相親｜港版韓版名場面對照 初吻騷肌場面超吸睛

ViuTV改編劇《社內相親》已於上月底開播，港版除了有不少新添加的元素外，較早前的集數亦已播出不少韓版中的名場面，當中的畫面以及台詞更是還原度十足。以下將為大家總結港版與韓版的名場面對照，讓各位睇睇港版是否成功還原！