社內相親 名場面

社內相親｜港版韓版名場面對照 初吻騷肌場面超吸睛

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ViuTV改編劇《社內相親》已於上月底開播，港版除了有不少新添加的元素外，較早前的集數亦已播出不少韓版中的名場面，當中的畫面以及台詞更是還原度十足。以下將為大家總結港版與韓版的名場面對照，讓各位睇睇港版是否成功還原！

社內相親 名場面 韓版《社內相親》於2022年2月播出。
韓版《社內相親》於2022年2月播出。（圖片來源：《社內相親》海報截圖）
社內相親 名場面 社內相親
香港版《社內相親》。（圖片來源：makerville網站）

1）男女主角暴走式相睇

港版女主角孫賀利（陳漢娜 飾）代好友陳映書（沈殷怡 飾）相睇，點知對象竟然係自己公司的社長姜泰武（Anson Lo 飾），嚇到孫賀利做出一系列超誇張的行為的說話，希望可以成功嚇走姜泰武。

社內相親 名場面 金世正代好友相睇，與安孝燮初見面。
金世正代好友相睇，與安孝燮初見面。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）
社內相親 名場面 陳漢娜同樣代好友相睇，與Anson Lo初見面。
陳漢娜同樣代好友相睇，與Anson Lo初見面。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）

2）男女配角一見鍾情

女二陳映書（沈殷怡 飾），在街邊撞到章成勳（Edan 飾）後對對方一見鍾情，港版跟足韓版拍到超唯美！

社內相親 名場面 薛仁雅及金旻奎的初見面。
薛仁雅及金旻奎的初見面。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）
社內相親 名場面 Edan與沈殷怡的初見面。
Edan與沈殷怡的初見面。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）

3）女主角偷鞋襲擊男主角

孫賀利在公司遇見姜泰武後，因為擔心被認出而慌張逃走，更意外地將拖鞋飛到姜泰武臉上，導致佢流鼻血。

社內相親 名場面 安孝燮被金世正飛來的拖鞋擊中。
安孝燮被金世正飛來的拖鞋擊中。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）
社內相親 名場面 Anson Lo被陳漢娜飛走的拖鞋打到流鼻血。
Anson Lo被陳漢娜飛走的拖鞋打到流鼻血。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）

4）女主角吐槽男主角似足始祖鳥

孫賀利因想避開熟人而走上姜泰武的座駕，更在車內吐槽姜泰武不是自己喜歡的類型，仲笑佢似足短尾矮袋鼠，取代了韓版的始祖鳥。

社內相親 名場面 金世正吐槽安孝燮唔係自己鍾意嘅style，仲話對方好似始祖鳥。
金世正吐槽安孝燮唔係自己鍾意嘅style，仲話對方好似始祖鳥。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）
社內相親 名場面 陳漢娜吐槽Anson Lo唔係自己鍾意嘅style，不過港版就將始祖鳥改成短尾矮袋鼠。
陳漢娜吐槽Anson Lo唔係自己鍾意嘅style，不過港版就將始祖鳥改成短尾矮袋鼠。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）

5）男配角健身騷肌

男二章成勳在家健身騷肌的畫面改動較多，雖然都係騷手臂為主，但港版則將引體上升改為踩健身單車。

社內相親 名場面 Edan與金旻奎同樣在家做gym騷手臂，不過健身器材上有分別。
Edan與金旻奎同樣在家做gym騷手臂，不過健身器材上有分別。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）

6）女配角被蟑螂嚇到飛撲上身

陳映書因為屋企有蟑螂被嚇到逃出門外，仲直接飛撲上章成勳的身上，港版的這幕則是原封不動地還原。

社內相親 名場面 薛仁雅被蟑螂嚇到跑出屋，仲跳上埋金旻奎身上。
薛仁雅被蟑螂嚇到跑出屋，仲跳上埋金旻奎身上。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）
社內相親 名場面 沈殷怡同樣被蟑螂嚇到跑出屋兼飛撲上Edan身上。
沈殷怡同樣被蟑螂嚇到跑出屋兼飛撲上Edan身上。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）

7）男女主角意外初吻

孫賀利因為擔心被家人發現姜泰武，情急之下將人推開，點知卻被姜泰武拉實，結果二人雙雙跌落地，仲意外kiss埋！

社內相親 名場面 安孝燮跌倒時拉實金世正，仲意外kiss埋。
安孝燮跌倒時拉實金世正，仲意外kiss埋。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）
社內相親 名場面 港版則係陳漢娜整住Anson Lo齊齊跌低兼嘴到實。
港版則係陳漢娜整住Anson Lo齊齊跌低兼嘴到實。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）

8）女主角醉酒搞笑互動

孫賀利因為賠償問題而借酒消愁，在見到姜泰武後更以為自己發緊夢，直接上手捏住姜泰武塊面，與韓版捧臉稍微有出入。

社內相親 名場面 女主角醉酒捧住男主角塊面嘅一幕，兩版大同小異。
女主角醉酒捧住男主角塊面嘅一幕，兩版大同小異。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：《社內相親》海報截圖、ViuTV截圖、影片截圖

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