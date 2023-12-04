40歲吳浩康為養家做地盤 演《社內相親》劇中劇男主角有驚喜

現年40歲的吳浩康（Deep）上月宣布離開英皇娛樂重新出發，他為了養家身兼多職，除了教唱歌之外，還做舞台製作工程與飲食生意，而且更在ViuTV新劇《社內相親》中客串做劇中劇的男主角，原來近日他已默默淡出幕前，更自爆「踩過界」做埋地盤工人……