40歲吳浩康為養家做地盤 演《社內相親》劇中劇男主角有驚喜
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現年40歲的吳浩康（Deep）上月宣布離開英皇娛樂重新出發，他為了養家身兼多職，除了教唱歌之外，還做舞台製作工程與飲食生意，而且更在ViuTV新劇《社內相親》中客串做劇中劇的男主角，原來近日他已默默淡出幕前，更自爆「踩過界」做埋地盤工人……
吳浩康做地盤一日9個鐘
近日吳浩康突然在IG分享自己做地盤時點滴，慨歎「近排日頭返工好似郊遊咁遠」，並透露自己每天6:15-6:30左右出門口，一日工作9小時。從影片所見，他一早就逼地鐵轉小巴到淺水灣地盤開工，穿上工人服的他戴上安全帽、綁上安全帶，雖然工作辛苦，但他依然活得樂觀面露笑容，還一邊欣賞日落的景致：「每日放工都係望住呢個景，令我可以喺繁複、無聊、刻板嘅工作後抖番啖氣。」
吳浩康強調唔係轉行
被網民質疑是否退出娛樂圈正式轉行，吳浩康表示現時日頭返工夜晚教唱歌：「有幕前工作可以直接搵我，我係做多份工，唔係轉行，未離巢已經做緊㗎啦。返新工同離巢無關，唔係轉行。」吳浩康還透露，自從兒子出生後，他為了生計決定考取「平安卡」（建造業安全訓練證書），同時兼顧教唱歌、演出和拍戲的工作，獲網民表示尊重兼佩服！
吳浩康做《社內相親》劇中劇男主角
ViuTV改編劇集《社內相親》中，羅家英飾演的爺爺「姜德權」在劇中非常喜歡煲一套名為《奮鬥吧！美玲》的劇集，劇中還有非常多《奮鬥吧！美玲》的畫面，而吳浩康正正就是該套劇中劇的男主角「何富全」，與女主角「孫美玲」有不少談情說愛的畫面，非常搶鏡。
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圖片來源：IG@ngdeep、ViuTV影片截圖、Netflix、《加油！美玲》劇照