社內相親記者會｜Edan呂爵安盧瀚霆《大叔的愛》後再度合作 大爆劇中親熱戲
社內相親記者會｜「登神CP」緣分無法擋
呂爵安和盧瀚霆是繼《大叔的愛》後再次在劇集上合作，此前二人在劇集組成的「登神CP」更深受觀眾喜愛！今日二人於活動上再展示超強緣分，在抽紅線組隊玩遊戲時，「登神CP」齊齊抽到同一條紅線，令不少粉絲表示想起了《大叔的愛》！
社內相親記者會｜親熱戲份唔敢同屋企人睇
劇中有大量親熱鏡頭，Anson Lo表示爸爸是盲粉，他做什麼都會睇，但媽媽就會感到不自在：「我媽一到嗰啲會即刻搵啲其他嘢做，去洗下碗呀，拎下嘢飲呀，我都估到佢一定避開嗰啲位睇。」而Edan則表示自己唔會同妹妹「小如豬」一齊睇，因為怕到時候會dead air，引得在旁的Anson Lo笑個不停！
社內相親記者會｜床戲互相監場 拍到好似馬戲團
觀眾對劇集最好奇的部分，當然莫過於港版在親熱部分的還原度，Edan即爆Anson Lo露好多︰「佢唔拍邊有得睇佢露咁多！好多，好多！」2人原來同一日拍床戲，而且更出動到2張King size床︰「我秘書嚟㗎，我要睇住總裁！佢拍先！（你咪向佢取經？）係呀！我梗係勁過佢呀！我各方面都勁過佢！」搞到Anson Lo聽完之後勁尷尬，更笑到咳兼彎晒腰！
社內相親記者會｜唔擔心收視 順其自然就夠
上一次Edan和Anson Lo的《大叔的愛》取得十分好的成績，因此這次二人再擔正做主角亦令大家關注收視的部分。而對於收視的問題，Edan大方表示順其自然，因為他們仍未睇最後剪輯，因此也十分好奇最終的成品。
社內相親記者會｜陳漢娜笑稱劇集播出街要請保鑣
陳漢娜（Hanna）在劇中飾演「孫賀利」，與Anson Lo飾演的「姜泰武」是一對。對於與人氣超高的Anson Lo有十分多對手戲，Hanna搞笑表示劇集播出街後要請更多保鑣，而Shirley則搞笑附和希望大家手下留情。
社內相親記者會｜沈殷怡超愛韓版 擔心演技未夠班
沈殷怡（Shirley）在劇集中飾演「陳映書」，與Edan飾演的「章成勳」是一對，她表示十分感激Edan非常有耐心帶自己入戲，當遇到戲劇上的問題時又會幫自己解決，二人在拍攝時的氣氛亦不算緊張。Shirley更透露自己是韓版《社內相親》的fans，因此在得知自己有份參演時除了興奮，也非常擔心自己的演技，又表示希望能做到突破，令大家喜歡這部作品。
https://youtu.be/6A9_lqxAoI8?feature=shared
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！