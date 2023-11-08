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社內相親記者會｜Edan呂爵安盧瀚霆《大叔的愛》後再度合作 大爆劇中親熱戲

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改編自同名韓劇的ViuTV新劇《社內相親》，自宣布開拍後關注度持續高企，除了期待港版將會如何添加本地特色及呈現外，該劇也是MIRROR成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）繼《大叔的愛》後的再度合作，令粉絲們十分期待！一眾劇中演員於7日齊齊為新劇宣傳，2位男主角更不斷開黃腔……

社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 劇集《社內相親》今日舉行記招。
劇集《社內相親》今日舉行記招。（圖片來源：Facebook@ViuTV）

社內相親記者會｜「登神CP」緣分無法擋

呂爵安和盧瀚霆是繼《大叔的愛》後再次在劇集上合作，此前二人在劇集組成的「登神CP」更深受觀眾喜愛！今日二人於活動上再展示超強緣分，在抽紅線組隊玩遊戲時，「登神CP」齊齊抽到同一條紅線，令不少粉絲表示想起了《大叔的愛》！

社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 「登神CP」在遊戲中抽到同一條紅線。
「登神CP」在遊戲中抽到同一條紅線。（圖片來源：Viu直播截圖）
社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 Edan同Anson Lo的互動令粉絲諗起《大叔的愛》！
遊戲是兩個人需在手上綁上紅線，然後為對方完成打呔及戴頸鏈的任務。（圖片來源：Viu直播截圖）
社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 Edan同Anson Lo的互動令粉絲諗起《大叔的愛》！
Edan同Anson Lo的互動令粉絲諗起《大叔的愛》！（圖片來源：Viu直播截圖）

社內相親記者會｜親熱戲份唔敢同屋企人睇

劇中有大量親熱鏡頭，Anson Lo表示爸爸是盲粉，他做什麼都會睇，但媽媽就會感到不自在：「我媽一到嗰啲會即刻搵啲其他嘢做，去洗下碗呀，拎下嘢飲呀，我都估到佢一定避開嗰啲位睇。」而Edan則表示自己唔會同妹妹「小如豬」一齊睇，因為怕到時候會dead air，引得在旁的Anson Lo笑個不停！

社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 原版《社內相親》有好多親熱戲。
原版《社內相親》有好多親熱戲。（圖片來源：《社內相親》截圖）
社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 呢場親熱戲十分挑戰男主角的臂力，因為要抱住女主角咀匀全屋！
呢場親熱戲十分挑戰男主角的臂力，因為要抱住女主角咀匀全屋！（圖片來源：《社內相親》截圖）
社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 呢一幕係港版將由Anson Lo及陳漢娜上演。
呢一幕係港版將由Anson Lo及陳漢娜上演。（圖片來源：《社內相親》截圖）
社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 原版的親熱場面十分火辣！
原版的親熱場面十分火辣！（圖片來源：《社內相親》截圖）
社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 Edan表示自己不會與妹妹一齊睇劇。
Edan表示自己不會與妹妹一齊睇劇。（圖片來源：東方新地）
社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 Anson Lo怕父母睇見親熱戲份會尷尬。
Anson Lo怕父母睇見親熱戲份會尷尬。（圖片來源：東方新地）

社內相親記者會｜床戲互相監場 拍到好似馬戲團

觀眾對劇集最好奇的部分，當然莫過於港版在親熱部分的還原度，Edan即爆Anson Lo露好多︰「佢唔拍邊有得睇佢露咁多！好多，好多！」2人原來同一日拍床戲，而且更出動到2張King size床︰「我秘書嚟㗎，我要睇住總裁！佢拍先！（你咪向佢取經？）係呀！我梗係勁過佢呀！我各方面都勁過佢！」搞到Anson Lo聽完之後勁尷尬，更笑到咳兼彎晒腰！

社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 大叔的愛
Edan自爆勁過Anson Lo。（圖片來源：ViuTV截圖 ）
社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 Edan搞笑稱親熱戲份拍到好似馬戲團咁。
Edan搞笑稱親熱戲份拍到好似馬戲團咁。（圖片來源：東方新地）
社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 Anson Lo更被Edan大爆會「露好多」。
Anson Lo更被Edan大爆會「露好多」。（圖片來源：東方新地）

社內相親記者會｜唔擔心收視 順其自然就夠

上一次Edan和Anson Lo的《大叔的愛》取得十分好的成績，因此這次二人再擔正做主角亦令大家關注收視的部分。而對於收視的問題，Edan大方表示順其自然，因為他們仍未睇最後剪輯，因此也十分好奇最終的成品。

社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 Edan表示不擔心收視，一切順其自然。
Edan表示不擔心收視，一切順其自然。（圖片來源：東方新地）
社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 Edan和Anson Lo的早前的《大叔的愛》取得十分好的成績。
Edan和Anson Lo的早前的《大叔的愛》取得十分好的成績。（圖片來源：東方新地）

社內相親記者會｜陳漢娜笑稱劇集播出街要請保鑣

陳漢娜（Hanna）在劇中飾演「孫賀利」，與Anson Lo飾演的「姜泰武」是一對。對於與人氣超高的Anson Lo有十分多對手戲，Hanna搞笑表示劇集播出街後要請更多保鑣，而Shirley則搞笑附和希望大家手下留情。

社內相親 呂爵安 社內相親 陳漢娜 陳漢娜在劇中代替沈殷怡去相親。
陳漢娜在劇中代替沈殷怡去相親。（圖片來源：《社內相親》截圖）
社內相親 呂爵安 社內相親 陳漢娜 Anson Lo在劇中飾演高冷總裁。
Anson Lo在劇中飾演高冷總裁。（圖片來源：《社內相親》截圖）
社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 陳漢娜在劇中與Anson Lo是一對。
陳漢娜在劇中與Anson Lo是一對。（圖片來源：東方新地）
社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 陳漢娜笑稱節目播出後要請更多保鑣。
陳漢娜笑稱節目播出後要請更多保鑣。（圖片來源：東方新地）

社內相親記者會｜沈殷怡超愛韓版 擔心演技未夠班

沈殷怡（Shirley）在劇集中飾演「陳映書」，與Edan飾演的「章成勳」是一對，她表示十分感激Edan非常有耐心帶自己入戲，當遇到戲劇上的問題時又會幫自己解決，二人在拍攝時的氣氛亦不算緊張。Shirley更透露自己是韓版《社內相親》的fans，因此在得知自己有份參演時除了興奮，也非常擔心自己的演技，又表示希望能做到突破，令大家喜歡這部作品。

社內相親 呂爵安 社內相親 陳漢娜 沈殷怡在劇集中飾演陳映書一角。
沈殷怡在劇集中飾演陳映書一角。（圖片來源：《社內相親》截圖）
社內相親 呂爵安 社內相親 陳漢娜 沈殷怡在劇集中與Edan有不少的對手戲。
沈殷怡在劇集中與Edan有不少的對手戲。（圖片來源：《社內相親》截圖）
社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 沈殷怡表示自己比較少拍劇的經驗，因此十分緊張自己的表現。
沈殷怡表示自己比較少拍劇的經驗，因此十分緊張自己的表現。（圖片來源：東方新地）
社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 沈殷怡更透露自己是韓版《社內相親》的fans。
沈殷怡更透露自己是韓版《社內相親》的fans。（圖片來源：東方新地）

https://youtu.be/6A9_lqxAoI8?feature=shared

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撰文：東方新地圖片來源：東方新地、《社內相親》劇照

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