社內相親記者會｜Edan呂爵安盧瀚霆《大叔的愛》後再度合作 大爆劇中親熱戲

改編自同名韓劇的ViuTV新劇《社內相親》，自宣布開拍後關注度持續高企，除了期待港版將會如何添加本地特色及呈現外，該劇也是MIRROR成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）繼《大叔的愛》後的再度合作，令粉絲們十分期待！一眾劇中演員於7日齊齊為新劇宣傳，2位男主角更不斷開黃腔……