社內相親｜Edan沈殷怡床戲尺度輸韓版 網民嗌失望
港版遲足2集先有吻戲
在原版的《社內相親》入面，副CP車成勳和陳映書在第6集中上演吻戲和床戲，港版的內容亦幾乎一模一樣，同樣是沈殷怡飾演的陳映書飲醉酒後藉機向Edan飾演的章成勳表白，並表示如果他再關心自己的話她就會越界，她數完3聲之後主動向男方獻吻，結果章成勳主動抱住陳映書再次深吻。2人回家後更展開一夜情，非常激烈，不過這場一夜情起碼卻足足遲了2集，去到第8集先有得睇。
港版畫面不如韓版刺激 網民感失望
該段副CP的激情戲播出後，反應卻未如想像般熱烈，皆因有不少網民都覺得與原版有落差，不但欠缺了原版入面的陳映書解衫鈕和陳映書被抱起的一幕，而且亦覺得Edan在沈殷怡身旁身形顯得非常瘦削，而且亦沒有韓版中的金旻奎大隻：「Edan好細隻」、「韓版女方有解衫鈕」、「韓版男方有扯開女方件衫」。不過，亦有不少網民大讚沈殷怡躺下之後「有嘢睇」，表示很羨慕Edan，而Edan在《大叔的愛》中的一句「我只喜歡大波妹」亦再次在網上瘋傳！
幕後照仲正過電視版
Edan事後在IG上載花絮照片，並表示「阿佛慘被…」、「陰功豬」；而導演黃汝樂在IG表示，第8集是用最多時間拍的一集：「戲如人生：當你現場等幾個鐘想佢停雨咩，但其實有啲戲係落住雨更好睇！」同時亦公開多張Edan和沈殷怡的床照，尺度似乎比起電視播出的版本還要大，令網民紛紛留言表示跪求「Director’s cut」：「有冇加長版/完整版」、「有冇加長天橋錫錫版」、「建議導演整個加長版」、「可否出Alfred映書高清加長版」、「真係cut太多啦！」
Edan親熱戲份唔敢同屋企人睇
Edan於上月《社內相親》的記者會中表示，自己和Anson Lo各自上演的床戲都是在同一日拍攝的，而且還自爆出動到2張King size床︰「我秘書嚟㗎，我要睇住總裁！佢拍先！（你咪向佢取經？）係呀！我梗係勁過佢呀！我各方面都勁過佢！」由於劇中有大量親熱鏡頭，Edan更講明自己唔會同妹妹「小如豬」一齊睇，因為怕到時候會dead air！至於Anson Lo則表示表示爸爸是盲粉，他做什麼都會睇，但媽媽就會感到不自在：「我媽一到嗰啲會即刻搵啲其他嘢做，去洗下碗呀，拎下嘢飲呀，我都估到佢一定避開嗰啲位睇。」
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