社內相親 床戲

社內相親｜Edan沈殷怡床戲尺度輸韓版 網民嗌失望

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV改編劇《社內相親》由Anson Lo、陳漢娜、Edan和沈殷怡主演，自開播以來成功地將不少韓國原版的名場面「神還原」，而韓版中男二和女二的大尺度床戲至今依然是不少觀眾心中最為轟動的演出之一，因此外界對Edan和沈殷怡的演繹倍感期待。然而，2人的床戲場面播出後，網民卻竟然大呼失望……

社內相親 床戲 Edan和沈殷怡在劇中激咀連場。
Edan和沈殷怡在劇中激咀連場。（圖片來源：IG@gurt_wong）
社內相親 床戲 2人的床戲場面播出後，網民卻竟然大呼失望。
2人的床戲場面播出後，網民卻竟然大呼失望。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

港版遲足2集先有吻戲

在原版的《社內相親》入面，副CP車成勳和陳映書在第6集中上演吻戲和床戲，港版的內容亦幾乎一模一樣，同樣是沈殷怡飾演的陳映書飲醉酒後藉機向Edan飾演的章成勳表白，並表示如果他再關心自己的話她就會越界，她數完3聲之後主動向男方獻吻，結果章成勳主動抱住陳映書再次深吻。2人回家後更展開一夜情，非常激烈，不過這場一夜情起碼卻足足遲了2集，去到第8集先有得睇。

社內相親 床戲 社內相親 韓版 副CP車成勳和陳映書在第6集中上演吻戲。
韓版副CP車成勳和陳映書在第6集中上演吻戲。（圖片來源：netflix）
社內相親 床戲 沈殷怡和Edan終於在第8集上演吻戲。
沈殷怡和Edan終於在第8集上演吻戲。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

港版畫面不如韓版刺激 網民感失望

該段副CP的激情戲播出後，反應卻未如想像般熱烈，皆因有不少網民都覺得與原版有落差，不但欠缺了原版入面的陳映書解衫鈕和陳映書被抱起的一幕，而且亦覺得Edan在沈殷怡身旁身形顯得非常瘦削，而且亦沒有韓版中的金旻奎大隻：「Edan好細隻」、「韓版女方有解衫鈕」、「韓版男方有扯開女方件衫」。不過，亦有不少網民大讚沈殷怡躺下之後「有嘢睇」，表示很羨慕Edan，而Edan在《大叔的愛》中的一句「我只喜歡大波妹」亦再次在網上瘋傳！

社內相親 床戲 Edan除衫的一幕，只有近鏡。
Edan除衫的一幕，只有近鏡。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
社內相親 床戲 社內相親 韓版 甚至有埋一夜情。
韓版中的一夜情戲碼。（圖片來源：netflix）
社內相親 床戲 韓版有陳映書解衫鈕，以及陳映書被抱起的畫面，但港版卻沒有。
韓版有陳映書解衫鈕，以及陳映書被抱起的畫面，但港版卻沒有。（圖片來源：NETFLIX）
社內相親 床戲 最轟動的一幕，必定是沈殷怡躺下的畫面......
港版最轟動的一幕，必定是沈殷怡躺下的畫面……（圖片來源：ViuTV影片截圖）
社內相親 床戲 整個畫面都好矇糊......
整個畫面都好矇糊……（圖片來源：ViuTV影片截圖）
社內相親 床戲 2位副CP超肉緊。
2位副CP超肉緊。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
社內相親 床戲 Edan在《大叔的愛》中的一句「我只喜歡大波妹」亦再次在網上瘋傳！
Edan在《大叔的愛》中的一句「我只喜歡大波妹」亦再次在網上瘋傳！（圖片來源：《大叔的愛》影片截圖）

幕後照仲正過電視版

Edan事後在IG上載花絮照片，並表示「阿佛慘被…」、「陰功豬」；而導演黃汝樂在IG表示，第8集是用最多時間拍的一集：「戲如人生：當你現場等幾個鐘想佢停雨咩，但其實有啲戲係落住雨更好睇！」同時亦公開多張Edan和沈殷怡的床照，尺度似乎比起電視播出的版本還要大，令網民紛紛留言表示跪求「Director’s cut」：「有冇加長版/完整版」、「有冇加長天橋錫錫版」、「建議導演整個加長版」、「可否出Alfred映書高清加長版」、「真係cut太多啦！」

社內相親 床戲
（圖片來源：IG@gurt_wong）
社內相親 床戲
（圖片來源：IG@gurt_wong）
社內相親 床戲
（圖片來源：IG@edanlui）
社內相親 床戲
（圖片來源：IG@gurt_wong）

Edan親熱戲份唔敢同屋企人睇

Edan於上月《社內相親》的記者會中表示，自己和Anson Lo各自上演的床戲都是在同一日拍攝的，而且還自爆出動到2張King size床︰「我秘書嚟㗎，我要睇住總裁！佢拍先！（你咪向佢取經？）係呀！我梗係勁過佢呀！我各方面都勁過佢！」由於劇中有大量親熱鏡頭，Edan更講明自己唔會同妹妹「小如豬」一齊睇，因為怕到時候會dead air！至於Anson Lo則表示表示爸爸是盲粉，他做什麼都會睇，但媽媽就會感到不自在：「我媽一到嗰啲會即刻搵啲其他嘢做，去洗下碗呀，拎下嘢飲呀，我都估到佢一定避開嗰啲位睇。」

社內相親 床戲 社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 原版《社內相親》有好多親熱戲。
原版《社內相親》有好多親熱戲。（圖片來源：《社內相親》截圖）
社內相親 床戲 社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 呢場親熱戲十分挑戰男主角的臂力，因為要抱住女主角咀匀全屋！
呢場親熱戲十分挑戰男主角的臂力，因為要抱住女主角咀匀全屋！（圖片來源：《社內相親》截圖）
社內相親 床戲 社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 呢一幕係港版將由Anson Lo及陳漢娜上演。
呢一幕係港版將由Anson Lo及陳漢娜上演。（圖片來源：《社內相親》截圖）
社內相親 床戲 社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 原版的親熱場面十分火辣！
原版的親熱場面十分火辣！（圖片來源：《社內相親》截圖）
社內相親 床戲 社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 Edan表示自己不會與妹妹一齊睇劇。
Edan表示自己不會與妹妹一齊睇劇。（圖片來源：東方新地）
社內相親 床戲 社內相親 陳漢娜 社內相親 呂爵安 Anson Lo怕父母睇見親熱戲份會尷尬。
Anson Lo怕父母睇見親熱戲份會尷尬。（圖片來源：東方新地）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：ViuTV影片截圖、NETFLIX、IG@gurt_wong、IG@edanlui

讀者留言

熱門文章

 