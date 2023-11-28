社內相親︳沈殷怡被網民狠批「大嚿」 同原版對比有傷害

ViuTV翻拍人氣韓劇《社內相親》未播出前而被受熱討，不少觀眾十分期待「登神CP」（呂爵安及盧瀚霆）繼《大叔的愛》之後再度合作嘅火花。而最近首集播出後，唔少網民都討論二人表現之外，女主角亦大受網民熱討，事關韓版「陳映書」由Viu女神沈殷怡飾演，網民睇完首集，狠批佢勁「大嚿」！