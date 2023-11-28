社內相親︳沈殷怡被網民狠批「大嚿」 同原版對比有傷害
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ViuTV翻拍人氣韓劇《社內相親》未播出前而被受熱討，不少觀眾十分期待「登神CP」（呂爵安及盧瀚霆）繼《大叔的愛》之後再度合作嘅火花。而最近首集播出後，唔少網民都討論二人表現之外，女主角亦大受網民熱討，事關韓版「陳映書」由Viu女神沈殷怡飾演，網民睇完首集，狠批佢勁「大嚿」！
社內相親︳港版「陳映書」有對比有傷害 沈殷怡被狠批大嚿
現年29歲沈殷怡一向吸晴，簡直係新一代女神，點知《社內相親》一開播沈殷怡被網民狠批睇落好大舊唔掂！首集沈殷怡一出場就著一件露膊裝上陣，睇落性感又驚艷，點知一個側面，相當「厚切」！「同原裝韓版陳映書相比真係唔似」、「點解沈殷怡好似好大舊？」、「好在沈殷怡夠靚」、「Shirley搞唔掂」、「冇比較真係冇傷害 連shirley shum都會覺得冇咁靚」、「睇完原版社內相親迷上左薛仁雅，有比較有傷害」。
社內相親︳網民：同Edan好唔襯！會唔會砸倒Edan?
《社內相親》韓版男二兼秘書室長「車成勳」，港版角色改名叫「章成勳Alfred」，由呂爵安Edan 飾，而沈殷怡飾演「陳映書」同Edan係CP組合，睇預告時唔少觀眾都覺得2位唔多襯。而睇過韓版都知，「車成勳」同「陳映書」將會有一場激烈的床戲，Edan同沈殷怡2人都會有相當刺激的纏綿戲。喺ViuTV《社內相親》的預告中，其中一幕沈殷怡將會跳上Edan的身上，唔少觀眾睇完都覺得「壓力感」好重，認為會唔會砸倒Edan，為Edan擔憂。
社內相親︳意見兩極：好襯沈殷怡魔鬼身材似足韓版！
雖然如此，但都有唔少網民力撐覺得「陳映書」呢個角色好啱沈殷怡！韓版「陳映書」由薛仁雅飾演，薛仁雅出名好身材，呢樣嘢沈殷怡簡直非常符合！「港版韓版既映書都係咁大」、「映書身材唔係個個carry到！」
而且網民指出唔係沈殷怡大舊，只係Edan睇嚟要再大隻啲，因為韓版金旻奎身形超大隻先會令薛仁雅落睇唔會大舊。
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撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：《社內相親》劇照