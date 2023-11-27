社內相親 港韓

社內相親｜港韓角色對比逐個捉 女主角細佬顏值大跌Watt最大分別

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由Anson Lo、陳漢娜、Edan及沈殷怡主演的ViuTV新劇《社內相親》終於播出，除了4位主角能否神還原韓版成為外界關注的焦點之外，亦有不少網民好奇配角們的演出！以下為大家盤點港版和韓版劇中的要角，港版能否勝過韓版呢？

港韓《社內相親》12位角色對比

1）港版姜泰武Timo VS 韓版姜泰武

港版男主角Anson Lo，與韓版男主角安孝燮的角色同樣叫「姜泰武」，是富二代兼gofood公司代表理事，以及女主角的社長，是一名霸道總裁。

社內相親 港韓 Anson Lo、安孝燮
Anson Lo、安孝燮（圖片來源：ViuTV、SBS）

2）港版孫賀利Hollie VS 韓版申夏莉

韓版女主角「申夏莉」由金世正飾演，港版角色改名叫「孫賀利」，並由陳漢娜飾演。

社內相親 港韓
（圖片來源：ViuTV、SBS）

3）港版章成勳Alfred VS 韓版車成勳

韓版男二兼秘書室長「車成勳」由金旻奎飾演，港版角色改名叫「車成勳」，並由Edan呂爵安飾演。

社內相親 港韓
（圖片來源：ViuTV、SBS）

4）港版陳映書 VS 韓版陳映書

韓版女二兼女主角千金好友「陳映書」由薛仁雅飾演，港版同名角色由沈殷怡飾演。

社內相親 港韓
（圖片來源：ViuTV、SBS）

5）港版姜德權 VS 韓版姜多俱

韓版男主角姜泰武的爺爺兼gofood公司會長「姜多俱」由李德華飾演，至於港版角色則改名為「姜德權」，並由羅家英飾演。

社內相親 港韓
（圖片來源：ViuTV、SBS）

6）港版賀利父母 VS 韓版夏莉父母

韓版女主角的父母，由鄭英珠和金光奎飾演，至於港版女主角的父母，則由盧覓雪和Ben Sir歐陽偉豪飾演。

社內相親 港韓
（圖片來源：ViuTV、SBS）

7）港版賀利細佬孫浩民 VS 韓版夏莉細佬申夏民

女主角孫賀利的弟弟「孫浩民」由前微辣出身的Hugo陳建博飾演，該角色的韓版角色為韓國男團VICTON成員崔秉燦飾演的「申夏民」。

社內相親 港韓
（圖片來源：ViuTV、SBS）

8）港版桂主任 VS 韓版季彬

女主角孫賀利的同事「桂主任」由麥沛東飾演，該角色的韓版角色為任基鴻飾演的「季彬」。

社內相親 港韓
（圖片來源：ViuTV、SBS）

9）港版呂經理 VS 韓版呂依主

女主角孫賀利的3字頭剩女上司「呂經理」由Hailey陳俞希飾演，該角色的韓版角色為金賢淑飾演的「呂依主」。

社內相親 港韓
（圖片來源：ViuTV、SBS）

10）港版Vincy VS 韓版金惠知

女主角孫賀利的活潑後生女同事「Vincy」由Yoyo葛綽瑤飾演，該角色的韓版角色為金賢淑飾演的「尹相貞」。

社內相親 港韓
（圖片來源：ViuTV、SBS）

11）港版Manson VS 韓版李民宇

由陳安立飾演的「Manson」，原版角色為宋元錫飾演的「李民宇」，是一名餐廳主廚，同時亦是女主角的大學同學兼暗戀對象。

社內相親 港韓
（圖片來源：ViuTV、SBS）

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圖片來源：ViuTV、SBS

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