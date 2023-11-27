社內相親｜港韓角色對比逐個捉 女主角細佬顏值大跌Watt最大分別

由Anson Lo、陳漢娜、Edan及沈殷怡主演的ViuTV新劇《社內相親》終於播出，除了4位主角能否神還原韓版成為外界關注的焦點之外，亦有不少網民好奇配角們的演出！以下為大家盤點港版和韓版劇中的要角，港版能否勝過韓版呢？