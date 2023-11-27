社內相親｜港韓角色對比逐個捉 女主角細佬顏值大跌Watt最大分別
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由Anson Lo、陳漢娜、Edan及沈殷怡主演的ViuTV新劇《社內相親》終於播出，除了4位主角能否神還原韓版成為外界關注的焦點之外，亦有不少網民好奇配角們的演出！以下為大家盤點港版和韓版劇中的要角，港版能否勝過韓版呢？
港韓《社內相親》12位角色對比
1）港版姜泰武Timo VS 韓版姜泰武
港版男主角Anson Lo，與韓版男主角安孝燮的角色同樣叫「姜泰武」，是富二代兼gofood公司代表理事，以及女主角的社長，是一名霸道總裁。
2）港版孫賀利Hollie VS 韓版申夏莉
韓版女主角「申夏莉」由金世正飾演，港版角色改名叫「孫賀利」，並由陳漢娜飾演。
3）港版章成勳Alfred VS 韓版車成勳
韓版男二兼秘書室長「車成勳」由金旻奎飾演，港版角色改名叫「車成勳」，並由Edan呂爵安飾演。
4）港版陳映書 VS 韓版陳映書
韓版女二兼女主角千金好友「陳映書」由薛仁雅飾演，港版同名角色由沈殷怡飾演。
5）港版姜德權 VS 韓版姜多俱
韓版男主角姜泰武的爺爺兼gofood公司會長「姜多俱」由李德華飾演，至於港版角色則改名為「姜德權」，並由羅家英飾演。
6）港版賀利父母 VS 韓版夏莉父母
韓版女主角的父母，由鄭英珠和金光奎飾演，至於港版女主角的父母，則由盧覓雪和Ben Sir歐陽偉豪飾演。
7）港版賀利細佬孫浩民 VS 韓版夏莉細佬申夏民
女主角孫賀利的弟弟「孫浩民」由前微辣出身的Hugo陳建博飾演，該角色的韓版角色為韓國男團VICTON成員崔秉燦飾演的「申夏民」。
8）港版桂主任 VS 韓版季彬
女主角孫賀利的同事「桂主任」由麥沛東飾演，該角色的韓版角色為任基鴻飾演的「季彬」。
9）港版呂經理 VS 韓版呂依主
女主角孫賀利的3字頭剩女上司「呂經理」由Hailey陳俞希飾演，該角色的韓版角色為金賢淑飾演的「呂依主」。
10）港版Vincy VS 韓版金惠知
女主角孫賀利的活潑後生女同事「Vincy」由Yoyo葛綽瑤飾演，該角色的韓版角色為金賢淑飾演的「尹相貞」。
11）港版Manson VS 韓版李民宇
由陳安立飾演的「Manson」，原版角色為宋元錫飾演的「李民宇」，是一名餐廳主廚，同時亦是女主角的大學同學兼暗戀對象。
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圖片來源：ViuTV、SBS