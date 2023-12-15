社內相親｜羅家英成全劇MVP 超越原作演出連導演都開post致謝
社內相親｜黃汝樂狂數羅家英優點 對家英哥有無限感激
黃汝樂導演在社交平台分享了幾張羅家英的劇照，並配文表示自己未曾於家英哥合作過，所以對家英哥的印象主要都是來自電影當中：「正式來講，第一次同家英哥合作。之前拍過一部劇有他演，但剛巧我拍的集數都遇不上」、「所以我從來對家英哥的印象可能主要都是來自電影」。又在文中大讚羅家英有無數的優點：「專業、敬業、守時、有禮、謙虛、幽默、風趣、轉數快、做足功課、通情達理、扶持後輩，所有好演員要具備嘅基本條件齊全」，亦對家英哥在短時間的拍攝盡心盡力致謝。
黃汝樂導演更透露自己從未見過爺爺，因此對爺爺這個人物沒有甚麼感覺：「我自出娘胎就未見過自己阿爺，從來對爺爺呢個人物係冇乜感覺」，更表示自己在拍完《社內相親》後，對爺爺有一點感受：「不過拍完呢部，我有少少感受」，再次對家英哥道謝！
「正式來講 第一次同家英哥合作
之前拍過一部劇有他演
但剛巧我拍的集數都遇不上
所以我從來對家英哥的印象
可能主要都是來自電影
合作過後 我對他有了一個立體
專業 敬業 守時 有禮
謙虛 幽默 風趣 轉數快
做足功課 通情達理 扶持後輩
所有好演員要具備嘅基本條件齊全
短短十日八日幫忙演出間
盡心盡力盡職盡責
Respect
我自出娘胎就未見過自己阿爺
從來對爺爺呢個人物係冇乜感覺
不過拍完呢部 我有少少感受
謝謝 家英哥」
社內相親｜羅家英「瞓身」演出 超有喜感演出超越原作成MVP
羅家英在《社內相親》中飾演姜德權，是姜泰武（Anson Lo 飾）的爺爺。家英哥在劇中是一位對孫仔婚事非常心急的人，更與Anson Lo經常因為「相睇」的事情而火花四濺。而觀眾印象最深刻的莫過於家英哥的「瞓身」演出，因為羅家英有一幕需要跌進裝滿水和豆芽的大桶內，超搞笑的演出更被網民大讚超越原作，是全劇的靈魂人物兼MVP：「家英哥飾演嘅爺爺好可愛！好有喜感」、「有家英哥做爺爺角色真係好好睇好好笑」、「家英哥真係MVP，成日俾佢笑到肚痛」、「家英哥係呢套劇入面真係一個好重要嘅角色！好幽默風趣」。
社內相親｜羅家英不言休 《東華》粵劇環節孖汪明荃籌得60多萬善款
羅家英在《社內相親》中的角色可謂十分「百厭」，但其實家英哥本人也是一位愛搞新意和不言休的大前輩。早前羅家英就孖汪明荃為《歡樂滿東華》上演曾公演過的粵劇《蝴蝶夫人之大婚》，劇目是改編的粵劇，家英哥和Liza姐都齊齊表示希望大家能從中找到新鮮感。而二人夫妻檔的粵劇環節，更為節目籌得60多萬的善款！
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