社內相親｜羅家英成全劇MVP 超越原作演出連導演都開post致謝

ViuTV翻拍劇《社內相親》自開播以來話題不斷，觀眾除了十分關注港版在劇情上的改動外，選角方面亦是網民熱議的範疇之一。港版的導演黃汝樂在每集播出後都會在社交平台分享劇照，亦會大談自己的對每集的感想。早前黃導演就在社交平台發文大讚飾演爺爺一角的羅家英，並表示對方超專業同敬業的態度令自己十分佩服！