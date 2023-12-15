社內相親 羅家英

社內相親｜羅家英成全劇MVP 超越原作演出連導演都開post致謝

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ViuTV翻拍劇《社內相親》自開播以來話題不斷，觀眾除了十分關注港版在劇情上的改動外，選角方面亦是網民熱議的範疇之一。港版的導演黃汝樂在每集播出後都會在社交平台分享劇照，亦會大談自己的對每集的感想。早前黃導演就在社交平台發文大讚飾演爺爺一角的羅家英，並表示對方超專業同敬業的態度令自己十分佩服！

社內相親｜黃汝樂狂數羅家英優點 對家英哥有無限感激

黃汝樂導演在社交平台分享了幾張羅家英的劇照，並配文表示自己未曾於家英哥合作過，所以對家英哥的印象主要都是來自電影當中：「正式來講，第一次同家英哥合作。之前拍過一部劇有他演，但剛巧我拍的集數都遇不上」、「所以我從來對家英哥的印象可能主要都是來自電影」。又在文中大讚羅家英有無數的優點：「專業、敬業、守時、有禮、謙虛、幽默、風趣、轉數快、做足功課、通情達理、扶持後輩，所有好演員要具備嘅基本條件齊全」，亦對家英哥在短時間的拍攝盡心盡力致謝。

黃汝樂導演更透露自己從未見過爺爺，因此對爺爺這個人物沒有甚麼感覺：「我自出娘胎就未見過自己阿爺，從來對爺爺呢個人物係冇乜感覺」，更表示自己在拍完《社內相親》後，對爺爺有一點感受：「不過拍完呢部，我有少少感受」，再次對家英哥道謝！

「正式來講 第一次同家英哥合作
之前拍過一部劇有他演
但剛巧我拍的集數都遇不上

所以我從來對家英哥的印象
可能主要都是來自電影
合作過後 我對他有了一個立體

專業 敬業 守時 有禮
謙虛 幽默 風趣 轉數快
做足功課 通情達理 扶持後輩
所有好演員要具備嘅基本條件齊全
短短十日八日幫忙演出間
盡心盡力盡職盡責
Respect

我自出娘胎就未見過自己阿爺
從來對爺爺呢個人物係冇乜感覺
不過拍完呢部 我有少少感受
謝謝 家英哥」

社內相親 羅家英 黃汝樂導演在社交平台分享與羅家英的合照，又大讚家英哥是一位優點極多的好演員，更表示十分尊重家英哥為拍攝盡心盡力。
黃汝樂導演在社交平台分享與羅家英的合照，又大讚家英哥是一位優點極多的好演員，更表示十分尊重家英哥為拍攝盡心盡力。（圖片來源：IG@gurt_wong）

社內相親｜羅家英「瞓身」演出 超有喜感演出超越原作成MVP

羅家英在《社內相親》中飾演姜德權，是姜泰武（Anson Lo 飾）的爺爺。家英哥在劇中是一位對孫仔婚事非常心急的人，更與Anson Lo經常因為「相睇」的事情而火花四濺。而觀眾印象最深刻的莫過於家英哥的「瞓身」演出，因為羅家英有一幕需要跌進裝滿水和豆芽的大桶內，超搞笑的演出更被網民大讚超越原作，是全劇的靈魂人物兼MVP：「家英哥飾演嘅爺爺好可愛！好有喜感」、「有家英哥做爺爺角色真係好好睇好好笑」、「家英哥真係MVP，成日俾佢笑到肚痛」、「家英哥係呢套劇入面真係一個好重要嘅角色！好幽默風趣」。

社內相親 羅家英 羅家英在劇中有一幕需跌進裝滿水和豆芽的大桶內。
羅家英在劇中有一幕需跌進裝滿水和豆芽的大桶內。（圖片來源：IG@gurt_wong）
社內相親 羅家英 家英哥的「瞓身」演出喜感十足，不少網民都大讚家英哥是劇集的MVP，有他在的場口都超級搞笑，更是劇集的靈魂人物！
家英哥的「瞓身」演出喜感十足，不少網民都大讚家英哥是劇集的MVP，有他在的場口都超級搞笑，更是劇集的靈魂人物！（圖片來源：IG@gurt_wong）

社內相親｜羅家英不言休 《東華》粵劇環節孖汪明荃籌得60多萬善款

羅家英在《社內相親》中的角色可謂十分「百厭」，但其實家英哥本人也是一位愛搞新意和不言休的大前輩。早前羅家英就孖汪明荃為《歡樂滿東華》上演曾公演過的粵劇《蝴蝶夫人之大婚》，劇目是改編的粵劇，家英哥和Liza姐都齊齊表示希望大家能從中找到新鮮感。而二人夫妻檔的粵劇環節，更為節目籌得60多萬的善款！

社內相親 羅家英 羅家英早前為《歡樂滿東華》與汪明荃一同上演粵劇《蝴蝶夫人之大婚》，更籌得60多萬的善款。
羅家英早前為《歡樂滿東華》與汪明荃一同上演粵劇《蝴蝶夫人之大婚》，更籌得60多萬的善款。（圖片來源：YouTube@東張+）
社內相親 羅家英 《蝴蝶夫人之大婚》是部改編的粵劇，羅家英和汪明荃在今年9月時就已經上演過曲目。
《蝴蝶夫人之大婚》是部改編的粵劇，羅家英和汪明荃在今年9月時就已經上演過曲目。（圖片來源：東華三院）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@gurt_wong、YouTube@東張+、東華三院

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