社內相親｜Anson Lo出場即捱轟 白到似落重Filter 網民意見兩極

ViuTV翻拍劇《社內相親》已於星期一晚（27日）首播，韓版在本港人氣十分高，而且劇中亦有兩位MIRROR成員（Anson Lo及Edan）參演，因此劇集在播出前已經話題十足！但係Anson Lo出場的一幕卻被批白到好似開咗Filter咁，又認為他與原版的角色有出入，引來網民超兩極的意見……