社內相親｜Anson Lo出場即捱轟 白到似落重Filter 網民意見兩極
Anson Lo盧瀚霆出場白到反光 網民批Filter太重
在首播中，盧瀚霆在高爾夫球場一幕的膚色被網民狠批妝容太白，認為他太厚妝，因此出鏡效果先會咁誇張。有網民留言認同，更表示：「Sorry 但我真係頂唔順AL」、「不明他的妝越化越濃，不太自然同好看」、「佢個妝攪唔掂，真係白到反光好唔自然」、「Golf場個樣先攞命，得佢一個Filter咗」。
但是亦有不少網民為盧瀚霆平反，更指出盧瀚霆一直以來因太白而造成的困擾：「其實AL有講過，因為佢啲鬚根好勁下，所以要遮，加上佢本身就好白，咁咪變咗咁樣囉…」、「佢本身就好白，一打光同落少少Filter就會好誇張咁樣」。亦有網民表示：「韓星冇問題，港星就係妖？外國月亮特別圓」、「咁韓國版男主角都厚粉嘅」，意見十分兩極。
網民為盧瀚霆平反：氣質都似有錢仔！
而盧瀚霆被網民批評的另外一點，就是他在劇中太cool的表情。網民認為盧瀚霆在劇中不夠霸氣，與原版有出入，甚至有網民表示同隊的Stanley更適合這個角色：「AL做得唔夠霸氣，我諗搵Stanley會更合適。」、「Stanley同韓版男主嘅外形同氣質，各方面更接近」。
但是有不少網民表示盧瀚霆與原劇角色沒有太大分別：「我覺得AL幾match個角色啊，斯文靚仔，氣質都似有錢仔」、「教主眼神同細微位一直進步，除左用眼睇，細心啲會留意到」、「CEO要高冷內斂，無咩表情，其實難做，AL微表情做得幾好喎」。
社內相親｜首播5大看點 「登神CP」再繼前緣 陳漢娜暴走式相睇超搞笑
ViuTV翻拍劇《社內相親》於星期一（27）日正式開播，除了是翻拍韓國人氣超高的劇集外，亦係「登神CP」（呂爵安及盧瀚霆）繼《大叔的愛》之後再一齊拍劇！上一次《大叔的愛》同樣都係翻拍劇，因此今次再孖住一齊翻拍令唔少觀眾表示非常期待！以下將會為大家總結首集5大看點！
1.呂爵安盧瀚霆再繼前緣 被羅家英質疑拍拖
劇中姜德權（羅家英飾）不斷催孫仔姜泰武（盧瀚霆飾）結婚，而被多番拒絕後羅家英竟然問孫仔是否與章成勳（呂爵安飾）交往中。羅家英更要求呂爵安將西裝脱下，表示要檢查他身上是否有愛的紋身，這一幕亦令網民表示好似《大叔的愛》續集！
2.陳漢娜金髮濃妝相睇 行為超暴走
孫賀利（陳漢娜飾）在劇中代好友陳映書（沈殷怡飾）多次相睇，除了以金髮大濃妝去與盧瀚霆相睇外，亦有以不少搞怪的造型和行為與其他人相睇，希望可以幫好友嚇走所有相睇對象。而陳漢娜在劇中亦有不少爆笑對白，令觀眾表示靚女得嚟又夠搞笑！
3.盧瀚霆英雄救美 霸道擋開「正印」
劇中陳漢娜在酒店大堂被誤認喺小三，除了被人指住嚟破口大罵之外，仲差啲被人摑！在超混亂的情況之下盧瀚霆英雄救美，man爆幫陳漢娜擋開認錯人的「正印」！
4.陳漢娜超搞怪性格獨得盧瀚霆心
陳漢娜以超失控的舉動代沈殷怡相睇，除了係盧瀚霆面前分享自己的「假體」們，仲邀請對方去開房。本以為可以嚇怕盧瀚霆，點知對方竟然表示非常喜歡她的性格，仲表示想同佢結婚！
5.微辣Hugo機械式對白
而今晚首播的另一個重點莫過於細佬孫浩民（陳建博飾），因為他正正就係出身自微辣的Hugo，雖然今集Hugo的戲份唔算多，但係有台詞的幾幕都被網民批評講到好似機械人，完全冇靈魂咁，成為首集的負評王。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！