社內相親｜Anson Lo陳漢娜愈愛愈肉緊 親熱場面逐個捉

港版《社內相親》已經進入中段部分，除了Edan和沈殷怡這對副CP修成正果瘋狂派糖外，其實Anson Lo和陳漢娜這對主CP同樣sweet到漏！雖然目前的劇情二人仍未確認關係，但係都已經有令觀眾超心動嘅場面播出，以下將會為大家整理Anson Lo同陳漢娜在劇中的4大親熱場面！
陳漢娜胸壓Anson Lo嘴到實
Anson Lo和陳漢娜呢對主CP其實早於第3集，就已經有超親密嘅場面播出！劇中陳漢娜為躲避被家人發現自己與Anson Lo的關係，在睇見屋企人後就火速躲去Anson Lo身後，點知唔小心拉跌埋對方。最後陳漢娜直接壓在Anson Lo身上，仲同佢嘴到實！
Anson Lo陳漢娜sweet爆嘴足15秒
雖然Anson Lo同陳漢娜在劇中keep住有互動，但係二人的親熱場面就等到第9集先再出現。劇中Anson Lo向陳漢娜表明心跡，但係陳漢娜因為自己太平凡而唔夠膽接受Anson Lo的表白。當Anson Lo聽見陳漢娜的顧慮後，man爆表示會盡全力唔俾陳漢娜擔心嘅事發生，被打動的陳漢娜最後主動嘴Anson Lo，兩個人嘴足15秒先鬆口！Anson Lo錫陳漢娜鼻尖的一幕仲被大讚甜過韓版！
Anson Lo陳漢娜街頭擁吻
港版第10集將會有陳漢娜終於勇敢踏出一步，接受Anson Lo的表白，二人仲會喺街頭上演擁吻嘅場面！而韓版嘅呢一集兩位主角仲喺街頭嘴足半分鐘！
Anson Lo陳漢娜超激情戲份
韓版的第11集將會上映男女主角超激情的床戲，男主角會抱實女主角由廳嘴到翻房，仲會有男主角除去恤衫的畫面！
社內相親｜港版韓版名場面對照 初吻騷肌場面超吸睛 有角色猥褻過韓版
ViuTV改編劇《社內相親》已於上月底開播，港版除了有不少新添加的元素外，較早前的集數亦已播出不少韓版中的名場面，當中的畫面以及台詞更是還原度十足。以下將為大家總結港版與韓版的名場面對照，讓各位睇睇港版是否成功還原！
1）男女主角暴走式相睇 港版假體重新命名
港版女主角孫賀利（陳漢娜 飾）代好友陳映書（沈殷怡 飾）相睇，點知對象竟然係自己公司的社長姜泰武（Anson Lo 飾），嚇到孫賀利做出一系列超誇張的行為的說話，希望可以成功嚇走姜泰武。
2）男女配角一見鍾情
女二陳映書（沈殷怡 飾），在街邊撞到章成勳（Edan 飾）後對對方一見鍾情，港版跟足韓版拍到超唯美！
3）女主角拖鞋襲擊男主角 港版灰姑娘試鞋搵兇手
孫賀利在公司遇見姜泰武後，因為擔心被認出而慌張逃走，更意外地將拖鞋飛到姜泰武臉上，導致佢流鼻血。
4）女主角吐槽男主角似足始祖鳥 港版iPad拍埋對比
孫賀利因想避開熟人而走上姜泰武的座駕，更在車內吐槽姜泰武不是自己喜歡的類型，仲笑佢似足短尾矮袋鼠，取代了韓版的始祖鳥。
5）女配角被蟑螂嚇到飛撲上身
陳映書因為屋企有蟑螂被嚇到逃出門外，仲直接飛撲上章成勳的身上，港版的這幕則是原封不動地還原。
6）男女主角意外初吻 港版主動過韓版
孫賀利因為擔心被家人發現姜泰武，情急之下將人推開，點知卻被姜泰武拉實，結果二人雙雙跌落地，仲意外kiss埋！
7）女主角醉酒搞笑互動 兩版稱呼有出入
孫賀利因為賠償問題而借酒消愁，在見到姜泰武後更以為自己發緊夢，直接上手捏住姜泰武塊面，與韓版捧臉稍微有出入。
8）男配角為捉偷拍狂飛身出擊 港版改走埋霸氣情節
章成勳為幫陳映書捉偷拍犯由屋企追到落樓，港版章成勳雖然成功捉到偷拍犯，但係就捱咗唔少腳，相比韓版完全壓制有頗大出入。
9）港版劇中劇超搶鏡
劇中的爺爺（羅家英 飾）是劇集《奮鬥吧！美玲》的忠實觀眾，這套劇中劇的男主角正是藝人吳浩康，而且在播出時也有不少鏡頭。
同場加映其他精彩對比
男配角健身騷肌 兩版健身器材有分別
男二章成勳在家健身騷肌的畫面改動較多，雖然都係騷手臂為主，但港版則將引體上升改為踩健身單車。
港韓偷拍狂角色猥褻程度差好遠
劇中飾演陳映書鄰居的湯興（糖兄 飾），是一名偷拍犯，而港版的選角被不少人認為比韓版更適合，認為韓版的偷拍犯看起來太普通唔夠猥褻。
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