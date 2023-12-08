社內相親｜Anson Lo陳漢娜愈愛愈肉緊 親熱場面逐個捉

港版《社內相親》已經進入中段部分，除了Edan和沈殷怡這對副CP修成正果瘋狂派糖外，其實Anson Lo和陳漢娜這對主CP同樣sweet到漏！雖然目前的劇情二人仍未確認關係，但係都已經有令觀眾超心動嘅場面播出，以下將會為大家整理Anson Lo同陳漢娜在劇中的4大親熱場面！