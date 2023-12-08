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社內相親｜Anson Lo陳漢娜愈愛愈肉緊 親熱場面逐個捉

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港版《社內相親》已經進入中段部分，除了Edan和沈殷怡這對副CP修成正果瘋狂派糖外，其實Anson Lo和陳漢娜這對主CP同樣sweet到漏！雖然目前的劇情二人仍未確認關係，但係都已經有令觀眾超心動嘅場面播出，以下將會為大家整理Anson Lo同陳漢娜在劇中的4大親熱場面！

陳漢娜胸壓Anson Lo嘴到實

Anson Lo和陳漢娜呢對主CP其實早於第3集，就已經有超親密嘅場面播出！劇中陳漢娜為躲避被家人發現自己與Anson Lo的關係，在睇見屋企人後就火速躲去Anson Lo身後，點知唔小心拉跌埋對方。最後陳漢娜直接壓在Anson Lo身上，仲同佢嘴到實！

社內相親 ansonlo 陳漢娜為避開屋企人拉實Anson Lo齊齊跌落地，仲成個人壓喺Anson Lo身上兼嘴到實！
陳漢娜為避開屋企人拉實Anson Lo齊齊跌落地，仲成個人壓喺Anson Lo身上兼嘴到實！（圖片來源：ViuTV截圖）
社內相親 ansonlo 韓版呢一集則係第二集就已經上演，不過女主角係想伸手拉住男主角時被拉跌，最後嘴埋一齊。
韓版呢一集則係第二集就已經上演，不過女主角係想伸手拉住男主角時被拉跌，最後嘴埋一齊。（圖片來源：影片截圖）

Anson Lo陳漢娜sweet爆嘴足15秒

雖然Anson Lo同陳漢娜在劇中keep住有互動，但係二人的親熱場面就等到第9集先再出現。劇中Anson Lo向陳漢娜表明心跡，但係陳漢娜因為自己太平凡而唔夠膽接受Anson Lo的表白。當Anson Lo聽見陳漢娜的顧慮後，man爆表示會盡全力唔俾陳漢娜擔心嘅事發生，被打動的陳漢娜最後主動嘴Anson Lo，兩個人嘴足15秒先鬆口！Anson Lo錫陳漢娜鼻尖的一幕仲被大讚甜過韓版！

社內相親 ansonlo 陳漢娜聽見Anson Lo的深情告白後主動嘴埋去，而Anson Lo喺陳漢娜鬆口之後主動錫翻埋去，兩個人足足嘴足15秒！Anson Lo嘴完陳漢娜之後仲sweet到漏錫埋陳漢娜鼻尖，超多觀眾表示呢一幕糖分極高！
陳漢娜聽見Anson Lo的深情告白後主動嘴埋去，而Anson Lo喺陳漢娜鬆口之後主動錫翻埋去，兩個人足足嘴足15秒！Anson Lo嘴完陳漢娜之後仲sweet到漏錫埋陳漢娜鼻尖，超多觀眾表示呢一幕糖分極高！（圖片來源：ViuTV截圖）
社內相親 ansonlo 女主角聽見男主角的表白後忍不住主動錫埋去，男主角被嚇一嚇後重新嘴翻女主角，不過韓版就冇錫鼻尖的畫面。
女主角聽見男主角的表白後忍不住主動錫埋去，男主角被嚇一嚇後重新嘴翻女主角，不過韓版就冇錫鼻尖的畫面。（圖片來源：影片截圖）

Anson Lo陳漢娜街頭擁吻

港版第10集將會有陳漢娜終於勇敢踏出一步，接受Anson Lo的表白，二人仲會喺街頭上演擁吻嘅場面！而韓版嘅呢一集兩位主角仲喺街頭嘴足半分鐘！

社內相親 ansonlo 女主角在得知男主角再次去相睇後，終於鼓起勇氣接受對方，仲喺街頭甜蜜擁吻咗半分鐘。
女主角在得知男主角再次去相睇後，終於鼓起勇氣接受對方，仲喺街頭甜蜜擁吻咗半分鐘。（圖片來源：影片截圖）

Anson Lo陳漢娜超激情戲份

韓版的第11集將會上映男女主角超激情的床戲，男主角會抱實女主角由廳嘴到翻房，仲會有男主角除去恤衫的畫面！

社內相親 ansonlo 韓版男女主角喺第11集上演超激情戲碼，男主角仲會邊抱實女主角邊嘴，十分火辣！
韓版男女主角喺第11集上演超激情戲碼，男主角仲會邊抱實女主角邊嘴，十分火辣！（圖片來源：影片截圖）

社內相親｜港版韓版名場面對照 初吻騷肌場面超吸睛 有角色猥褻過韓版

ViuTV改編劇《社內相親》已於上月底開播，港版除了有不少新添加的元素外，較早前的集數亦已播出不少韓版中的名場面，當中的畫面以及台詞更是還原度十足。以下將為大家總結港版與韓版的名場面對照，讓各位睇睇港版是否成功還原！

社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 韓版《社內相親》於2022年2月播出。
韓版《社內相親》於2022年2月播出。（圖片來源：《社內相親》海報截圖）
社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 社內相親
香港版《社內相親》。（圖片來源：makerville網站）

1）男女主角暴走式相睇 港版假體重新命名

港版女主角孫賀利（陳漢娜 飾）代好友陳映書（沈殷怡 飾）相睇，點知對象竟然係自己公司的社長姜泰武（Anson Lo 飾），嚇到孫賀利做出一系列超誇張的行為的說話，希望可以成功嚇走姜泰武。

社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 金世正代好友相睇，與安孝燮初見面。
金世正代好友相睇，與安孝燮初見面。金世正為咗嚇走安孝燮而胡言亂語，仲介紹自己嘅假體Samantha同Rachel比對方認識。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）
社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 陳漢娜同樣代好友相睇，與Anson Lo初見面。
陳漢娜同樣代好友相睇，與Anson Lo初見面。港版將陳漢娜介紹的假體重新命名，改成Dorlina同Franchesca。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）

2）男女配角一見鍾情

女二陳映書（沈殷怡 飾），在街邊撞到章成勳（Edan 飾）後對對方一見鍾情，港版跟足韓版拍到超唯美！

社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 薛仁雅及金旻奎的初見面。
薛仁雅及金旻奎的初見面，薛仁雅望見金旻奎的瞬間就對對方一見鍾情。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）
社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 Edan與沈殷怡的初見面。
Edan與沈殷怡的初見面，港版同韓版一樣都係一見鍾情。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）

3）女主角拖鞋襲擊男主角 港版灰姑娘試鞋搵兇手

孫賀利在公司遇見姜泰武後，因為擔心被認出而慌張逃走，更意外地將拖鞋飛到姜泰武臉上，導致佢流鼻血。

社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 安孝燮被金世正飛來的拖鞋擊中。
安孝燮被金世正飛來的拖鞋擊中，之後仲追住金世正係公司周圍跑。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）
社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 Anson Lo被陳漢娜飛走的拖鞋打到流鼻血。
Anson Lo被陳漢娜飛走的拖鞋打到流鼻血，港版同樣追住陳漢娜跑。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）
社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 韓版最後安孝燮成功係升降機捉到金世正，港版就改成由盧爵安以灰姑娘試鞋嘅方式去搵出拖鞋的主人。
韓版最後安孝燮成功係升降機捉到金世正，港版就改成由呂爵安以灰姑娘試鞋嘅方式去搵出拖鞋的主人。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）

4）女主角吐槽男主角似足始祖鳥 港版iPad拍埋對比

孫賀利因想避開熟人而走上姜泰武的座駕，更在車內吐槽姜泰武不是自己喜歡的類型，仲笑佢似足短尾矮袋鼠，取代了韓版的始祖鳥。

社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 金世正吐槽安孝燮唔係自己鍾意嘅style，仲話對方好似始祖鳥，韓版呢一幕只有電話展示始祖鳥圖片的鏡頭。
金世正吐槽安孝燮唔係自己鍾意嘅style，仲話對方好似始祖鳥，韓版呢一幕只有電話展示始祖鳥圖片的鏡頭。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）
社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 陳漢娜瘋狂吐槽Anson Lo唔係自己鍾意嘅style，不過港版就將始祖鳥改成短尾矮袋鼠，仲加埋Edan拎住iPad拍埋Anson Lo塊面到對比嘅畫面。
陳漢娜瘋狂吐槽Anson Lo唔係自己鍾意嘅style，不過港版就將始祖鳥改成短尾矮袋鼠，仲加埋Edan拎住iPad拍埋Anson Lo塊面到對比嘅畫面。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）

5）女配角被蟑螂嚇到飛撲上身

陳映書因為屋企有蟑螂被嚇到逃出門外，仲直接飛撲上章成勳的身上，港版的這幕則是原封不動地還原。

社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 薛仁雅被蟑螂嚇到跑出屋，仲跳上埋金旻奎身上。
薛仁雅被蟑螂嚇到跑出屋，仲跳上埋金旻奎身上。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）
社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 沈殷怡同樣被蟑螂嚇到跑出屋兼飛撲上Edan身上。
沈殷怡同樣被蟑螂嚇到跑出屋兼飛撲上Edan身上。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）

6）男女主角意外初吻 港版主動過韓版

孫賀利因為擔心被家人發現姜泰武，情急之下將人推開，點知卻被姜泰武拉實，結果二人雙雙跌落地，仲意外kiss埋！

社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 安孝燮跌倒時拉實金世正，仲意外kiss埋。
韓版呢幕係金世正用力推開安孝燮，喺睇見佢就跌低時金世正伸手時拉實住佢，點知被安孝燮拉跌，仲意外kiss埋。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）
社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 港版則係陳漢娜整住Anson Lo齊齊跌低兼嘴到實。
港版則係陳漢娜壓住Anson Lo齊齊跌低兼嘴到實。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）

7）女主角醉酒搞笑互動 兩版稱呼有出入

孫賀利因為賠償問題而借酒消愁，在見到姜泰武後更以為自己發緊夢，直接上手捏住姜泰武塊面，與韓版捧臉稍微有出入。

社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 女主角醉酒捧住男主角塊面嘅一幕，兩版大同小異。
女主角醉酒捧住男主角塊面嘅一幕，兩版大同小異，不過就將女主角嘅台詞由韓版嘅姜泰武轉成港版嘅CEO。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）

8）男配角為捉偷拍狂飛身出擊 港版改走埋霸氣情節

章成勳為幫陳映書捉偷拍犯由屋企追到落樓，港版章成勳雖然成功捉到偷拍犯，但係就捱咗唔少腳，相比韓版完全壓制有頗大出入。

社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 金旻奎為咗幫薛仁雅捉偷拍犯跑足幾條街，最後以一招超型的起飛腳將偷拍犯踢低，完全壓制兼捉埋犯。
金旻奎為咗幫薛仁雅捉偷拍犯跑足幾條街，最後以一招超型的起飛腳將偷拍犯踢低，完全壓制兼捉埋犯。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）
社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 呂爵安為咗幫沈殷怡捉偷拍犯同樣超肉緊，不過港版就將跑足幾條街嘅情節改做由屋企追到落樓下。而港版仲將韓版角色超型嘅打鬥重新編排，由完全壓制變成硬食偷拍犯幾腳先捉到人。
呂爵安為咗幫沈殷怡捉偷拍犯同樣超肉緊，不過港版就將跑足幾條街嘅情節改做由屋企追到落樓下。而港版仲將韓版角色超型嘅打鬥重新編排，由完全壓制變成硬食偷拍犯幾腳先捉到人。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）

9）港版劇中劇超搶鏡

劇中的爺爺（羅家英 飾）是劇集《奮鬥吧！美玲》的忠實觀眾，這套劇中劇的男主角正是藝人吳浩康，而且在播出時也有不少鏡頭。

社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 韓版的劇中劇有不少的鏡頭，而且劇情也不斷與現實重疊。
韓版的劇中劇有不少的鏡頭，而且劇情也不斷與現實重疊。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）
社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 港版的劇中劇超搶鏡，因為男主角的選角正是藝人吳浩康。
港版的劇中劇超搶鏡，因為男主角的選角正是藝人吳浩康。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）

同場加映其他精彩對比

男配角健身騷肌 兩版健身器材有分別

男二章成勳在家健身騷肌的畫面改動較多，雖然都係騷手臂為主，但港版則將引體上升改為踩健身單車。

社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 Edan與金旻奎同樣在家做gym騷手臂，不過健身器材上有分別。
Edan與金旻奎同樣在家做gym騷手臂，不過健身器材上有分別。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）

港韓偷拍狂角色猥褻程度差好遠

劇中飾演陳映書鄰居的湯興（糖兄 飾），是一名偷拍犯，而港版的選角被不少人認為比韓版更適合，認為韓版的偷拍犯看起來太普通唔夠猥褻。

社內相親 ansonlo 社內相親 名場面 糖兄在劇中飾演沈殷怡的鄰居，亦是一名偷拍犯。當佢發現自己裝係燈入面嘅偷拍鏡頭被沈殷怡發現後，即刻超慌張衝出去阻止佢報警，同韓版的鋪排一樣。
糖兄在劇中飾演沈殷怡的鄰居，亦是一名偷拍犯。當佢發現自己裝係燈入面嘅偷拍鏡頭被沈殷怡發現後，即刻超慌張衝出去阻止佢報警，同韓版的鋪排一樣。（圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV截圖、影片截圖

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