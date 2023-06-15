社內相親｜韓版港版男主角首同場 Edan大爆拍激吻戲前特登食呢樣嘢

今日（15日）韓版同港版《社內相親》男主角安孝燮、Edan同Anson Lo齊齊獲邀出席BVLGARI北京道1號旗艦店開幕派對，吸引大批粉絲到場。男主角之一嘅Edan仲大爆早前同沈殷怡拍激吻戲嘅幕後花絮，鬼馬話自己拍激吻戲前特登食「呢樣嘢」！