社內相親｜韓版港版男主角首同場 Edan大爆拍激吻戲前特登食呢樣嘢
韓版港版《社內相親》男主角首同場 AL爆港版會有新元素
韓版同港版《社內相親》男主角安孝燮、Edan同Anson Lo今日（15日）齊齊獲邀出席品牌開幕派對，不過因為時間關係，三人無緣相見，兩位鏡仔都表示非常可惜。港版《社內相親》男主角之一嘅Anson Lo更大爆港版將會加入香港嘅元素，唔會跟足韓版嘅劇本。
Edan拍激吻戲唔尷尬 事前特登食一樣嘢
早前被傳媒影到同沈殷怡（Shirley）喺銅鑼灣拍激吻戲嘅Edan，喺接受訪問時透露拍攝激吻戲嘅幕後花絮，仲話拍吻戲唔夠膽NG太多次：「（開拍）第二日就咀咗啦，嗰日係第二次嚟嘅，都好嘅，冇咁尷尬。（咁有冇NG好多次？）咁錫就唔會NG好多次嘅，唔好講到我特登NG咁，有wide shot同close up，一定要研究清楚嘅。」Edan仲鬼馬話拍激吻戲前有詢問過對手Shirley想要咩「味道」：「我特登拍之前食咗個脆香雞翼。我畀咗選擇佢（Shirley）嘅，我話：『想要雞翼味呀，辣醬味，定係薯條味？』佢話：『最好都唔好啦』，但我都冇理佢，哈哈。」
回應MIRROR見面會AL黑面事件
早前MIRROR舉行了粉絲見面會，其中喺玩遊戲嘅時候，有粉絲發現Anson Lo黑Edan面之餘，仲出手「打」Edan，二人亦有就此事作出回應：「大家以為我哋不和，但其實呢個係我哋私底下最Real嘅相處，通常Friend真性情嚟料就『你整蠱我，我就打吓你』。我諗十個有十個嘅MIRROR Fans都知道我哋Friend嘅程度有幾高，所以都唔需要質疑我哋有幾咁Friend。」
Anson Lo有傳短訊關心欣宜：畀啲私人空間佢
Anson Lo好友欣宜最近突然潛水兩個月，欣宜經理人今日（15日）回應指欣宜因療傷所以暫停了一切工作。身為欣宜好友嘅Anson Lo表示早已傳短訊關心對方，亦希望大家畀啲空間欣宜：「其實我好早已經send咗message問候佢，都send咗幾次，我都唔想過度去搵佢，因為佢都需要自己去休息、修養，畀啲私人空間佢。」
安孝燮絕口不提金世正緋聞
韓版《社內相親》男主角安孝燮亦有出席活動，他接受主持訪問時表示，疫情三年期間一直好想到海外見各地粉絲，今次非常開心終於有機會與香港粉絲們見面。不過對於近日盛傳與《社內相親》女主角金世正撻著嘅緋聞，安孝燮就冇作任何回應。
港版《社內相親》開拍在即 「登神」再出擊撼無綫
ViuTV今年六月開拍改編韓國超人氣浪漫愛情喜劇《社內相親》，主演包括盧瀚霆、陳漢娜、呂爵安及沈殷怡等，教主同Edan孖住出擊。盧瀚霆將會出演由安孝燮飾演嘅霸氣總裁，而Edan就會出演由金旻奎飾演嘅溫柔暖男秘書；至於女主角方面就會由陳漢娜飾演金世正嘅角色，而沈殷怡就會擔任第二女主角。
一齊睇Anson Lo、Edan足本訪問：
兩人大談《社內相親》嘅拍攝內幕！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！