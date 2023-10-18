社內相親｜港版首支預告曝光 內地網民狂轟求放過：對比得很強烈

Netflix韓劇《社內相親》在播出後，收視勁創新高，在上架時成為不少網民追看的劇集，而劇集因為有俊男美女，令劇集人氣高企，當時長期站穩Netflix身一位。早前ViuTV宣布拍攝港版《社內相親》，劇集亦落實11月播放。港版找來MIRROR男團《大叔的愛》cp組合，呂爵安（Edan）同盧瀚霆（Anson Lo）孖住上做男主角，女主角方面則由陳漢娜及沈殷怡飾演。