社內相親｜港版首支預告曝光 內地網民狂轟求放過：對比得很強烈
最近ViuTV推出首支預告，一眾粉絲們都超期待。消息同時在微博流傳，不少內地網民開Po熱討香港版的《社內相親》，一齊睇吓內地網民點睇？
社內相親Viu｜首支預告曝光 4位男、女主角正爆登場
《社內相親》為韓國電視台SBS於2022年2月28日起播出的連續劇，透過Netflix上架紅遍亞洲，搞到師奶晚晚追劇幻想自己升級做女主角，朝思暮想自己畀安孝燮飾演嘅霸道總裁逼咚！可惜韓版無廣東話聽唔夠頂癮， ViuTV宣佈食過返尋味再玩翻拍，改編韓國超人氣同名浪漫愛情喜劇《社內相親》，主演包括盧瀚霆、陳漢娜、呂爵安及沈殷怡等，派教主同Edan孖住出擊，接受訪問時Edan笑稱早就想做韓劇主角，今次終於有機會試試！近日終於推出首支預告，4位男、女主角正爆登場！
一齊睇片：
社內相親Viu｜勁多負評 對男主角選角最大意見！
唔少內地網民對於男主角為盧瀚霆（Anson Lo）最有意見，可能因為韓劇《社內相親》安孝燮真係太強！「我承認之前對安孝燮聲音大了一點」、「男主角是香港頂流盧瀚霆，真的沒落了，這都頂流」、「對比得很強烈」、「翻拍不介意 但是選角能不能認真一點」、「想罵人 不知道從何罵起」、「老實講，韓劇的社內相親，是近幾年最搞笑的一部劇了，笑點全在男主角和女閨蜜身上，當時看的時候不知道這麼搞笑的，笑崩天花板的節奏」、「edan可以，但瀚霆不行」、「港版太辣眼睛了」、「顏值不行」、「拍鬼片嗎」、「演直男真是讓人很難接受」、「HK搞什麼鬼」。
點擊睇下內地網民講咩！
沈殷怡被放大牙齒 甜美笑容都救唔到「棚牙」極黃
另外在預告中，第二女主角沈殷怡的鏡頭被放大，在片中她亦展示了甜美笑容，但焦點網民放在她的牙上面，因為看見沈殷怡的牙齒並不是全白色，有幾顆牙齒黃色勁明顯，網民嘲笑：「食得太多煙？」、「樣靚牙衰好扣分」、「做藝人好心注重下啦」等留言！
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