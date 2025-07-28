社畜再培訓先導計劃｜6位小演員資歷背景逐個睇 網民大讚演技自然
盤點《社畜再培訓先導計劃》6位小演員：
1 | 「波子」 黃梓曜：演出資歷最豐富
在《社畜再培訓先導計劃》中飾演「波子」的黃梓曜，曾於《光明大押》中飾演Edan（呂爵安）童年版，表現亮眼。出道以來，他參演過多部劇集及電影，包括《爸爸》、《潛行》及《七月返歸》等，累積豐富演出經驗。除戲劇作品外，黃梓曜亦活躍於廣告界，曾拍攝屈臣氏、金源米業等多個品牌廣告，表現專業，備受肯定。
2 | 「小宇」 蘇天樂：曾飾演何啟華童年版
在劇中飾演「小宇」的蘇天樂同樣擁有豐富演藝經驗，曾於《光明大押》中飾演何啟華（Dee）的童年版。天樂不僅參演過多部電影作品，更曾亮相TVB節目《星空下的仁醫》。與黃梓曜一樣，蘇天樂亦深受廣告界歡迎，曾為多個品牌拍攝廣告！
3 | 「許越」 何彥罡：ViuTV御用小演員
在劇中飾演「許越」的何彥罡今年10歲，私底下熱愛日本文化，經常Cosplay各種日本動漫角色，極具個人風格。作為ViuTV的御用小演員，他曾參演多部劇集，包括《人類不宜飛行》、《瑪嘉烈與大衛系列》及《冰上火花》。此外，他亦曾出演Edan呂爵安的MV《AGAIN》，鏡頭感強烈，展現出色表現力。
4 | 「美悠」 方芯：可愛青澀小演員
在劇中飾演「美悠」的方芯雖然拍攝經驗未及其他幾位小演員豐富，但憑著天生可愛的外貌和自然不做作的表現，已成功吸引觀眾目光。方芯平日活躍於學校活動，亦曾參演電影《方太與方包》，展現初生之犢的演出潛力。此外，她亦亮相於YouTube頻道《親子大爆炸》。
5 | 「大家姐」 羅芊諾：可愛演技夠吸睛
在劇中飾演「大家姐」的羅芊諾同樣是ViuTV的御用小演員，擁有豐富幕前經驗，曾參與劇集《出租大叔》及港版《社內相親》等作品，表現自然亮眼。除了劇集演出，她亦深受廣告界青睞，拍攝過恆生銀行、昂坪360及香港迪士尼等大型品牌廣告。
6 | 「Elly」 李紫欣：ViuTV、TVB 兩大台都拍過劇
在劇中飾演「Elly」的李紫欣年紀輕輕，已累積多部電視劇演出經驗，是活躍於ViuTV與TVB兩大平台的新生代小演員。她曾參與ViuTV劇集《社畜再培訓先導計劃》、《繩角》、《老是常出現》及《冰上火花》，演出自然純真，獲得好評。而在TVB方面，她亦曾亮相於《廉政行動2024》及《愛上我的衰神》。
《社畜再培訓先導計劃》劇情：
拾圓集團發出「死亡名單」，余暉 (王智德 飾) 連同其他五名員工HR張 (陳子豐 飾) 、阿久 (唐浩然 飾) 、真 真 (楊雅文 飾) 、Even (羅允芝 飾) 和安哥 (麥沛東 飾) 需要接受為期五個月的再培訓計劃，不達標者會立即被 辭退。接受再培訓的地點，竟是一所不折不扣的小學 —— 勤識小學！六名「真．小四生」波子、美悠、小宇 、大家姐、許越和Elly，加上六名超齡小學生，湊成了「四年S班」，由年輕貌美卻不苟言笑的Miss伊 (林宣妤 飾) 擔任班主任，在胡鬧與笑聲中互相砥礪和支持，展開人生的一次補課，重新認識自己。因為有波子作伴， 余暉逐漸喜歡上小學生活，同學之間也建立出深厚的友情。然而當學期接近尾聲，余暉卻因犯下校規被迫退 學，再培訓計劃亦隨之被勒令終止。原來計劃背後，是勤識小學校長蔡小棋 (艾威 飾) 和拾圓集團老闆葉一禾 (高翰文 飾) 的一場打賭⋯