社畜再培訓先導計劃｜泰妹楊雅文出位表現 獲張家輝認證嫩版關詠荷
泰妹楊雅文「港女公主」人設超入肉
楊雅文在《社畜再培訓先導計劃》飾演的「真真」是拾圓集團物業管理部的接待員，角色被官方標籤為「#真港女公主」和「#真多兵」。她將角色的神態演繹得淋漓盡致，讓不少觀眾看得牙癢癢，大讚她演技夠「入肉」。要數「真真」一角最令人印象深刻的，絕對是她的座右銘：「無事獻殷勤，非奸即盜！」這句充滿戒心和計算的對白，精準地描繪出社畜在複雜職場中的生存之道。
網民起底 真實性格大反轉
正當觀眾以為楊雅文真人也是「公主病」時，就有網民翻出她的背景，發現現實中的她完全是另一個人！原名楊雅文的她，更廣為人知的名字是「泰妹」，早於參加「試當真」校花校草選舉時已為人認識。私下的她性格爽朗直率，與劇中斤斤計較的形象大相逕庭，更是一位唱作歌手，平時更會玩舞獅，更曾經兼職救生員，魅力大反轉！
「嫩版關詠荷」泰妹遇張家輝大膽提問
被網民譽為「嫩版關詠荷」的22歲校花「泰妹」楊雅文，已正式出道成為歌手，近日她在活動上與張家輝相遇，就大膽拍片問張家輝自己有幾分似關詠荷！在一次公開活動中，泰妹有幸與張家輝相遇。在心理建設後，她鼓起勇氣向張家輝提問自己與關詠荷有幾分似：「如果……十分係最似嘅話，我有幾多分似關詠荷？」張家輝面對這突如其來的問題，沉思了8秒後才回答：「Er……有……有六分！」這個回答令楊雅文感到既驚喜又害羞，回應道：「多謝你呀！」
泰妹將這一幕分享到社交平台，並寫道：「似唔似關詠荷，張家輝證實了這消息。」這段影片迅速引起了網友的熱烈討論，留言大讚張家輝公道，事關有眼利的網民留意到張家輝沉思時並不時看著泰妹，而是回想關詠荷：「利害在佢抬高頭諗關詠荷，而唔係望住泰妹去睇佢幾似～好男人到爆！」
22歲校花泰妹出道做歌手
22歲的「泰妹」楊雅文是一名中泰混血兒，已在柴灣IVE修畢體適能及運動營養學高級文憑，2022年透過參加YouTube頻道試當真《校花校草2022》選舉入行，之後泰妹不僅有機會參與拍攝Dear Jane的音樂錄影帶《到底發生過什麼事》，更接拍了多個廣告，並正式出道成為歌手，推出了歌曲《獅吼功》，現時IG有超過10萬名Followers。