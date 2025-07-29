社畜再培訓先導計劃｜泰妹楊雅文出位表現 獲張家輝認證嫩版關詠荷

ViuTV新劇《社畜再培訓先導計劃》自播出後掀起不少話題，劇中除了有MIRROR成員Alton王智德擔正外，一眾配角的表現亦相當搶眼。其中，飾演物業管理部員工「真真」的楊雅文（泰妹），就憑著生動的演技和高顏值成功彈出，引起網民熱烈討論。