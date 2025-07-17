社畜再培訓先導計劃｜一文看清7大重點！社畜變小學生題材超新穎
1｜社畜變小學生 重啟人生補課
《社畜再培訓先導計劃》講述六位職場「老油條」被送返小學接受再培訓，包括Alton王智德飾演的余暉、HR張、阿久、真真、Even與安哥。他們與六位真正小學生同班上課，從初時的格格不入，到後來互相扶持、共同成長，透過返校生活重新審視自我，是一趟笑中有淚的成長之旅。
2｜劇情老少咸宜 童真vs職場險惡
劇集以幽默手法對比成人世界的複雜與小朋友的純真，揭示在權謀與競爭中，人們如何失去初心。從學習與共處中，社畜們逐漸放下戒心，學懂付出與感恩。不論是小朋友還是大人，觀眾都能從故事中找回被遺忘的童年與熱情，是暑假期間一家大小皆宜的治癒劇。
3｜Alton首任男主角 主題曲《人畜無害》同步上架
Alton王智德首度擔正做男主角，飾演百厭又聰明的業務職員余暉，表面吊兒郎當，實則內心重情重義。他更親自主唱及作詞劇集主題曲《人畜無害》，以Rap方式反映職場現實與人性矛盾。歌曲已於各大平台上架，展現他音樂與演技雙線發揮，令人耳目一新。
4｜實力與人氣卡士大集合 驚喜不斷
劇集雲集實力與人氣演員，包括林宣妤、陳子豐、麥沛東、唐浩然、羅允芝、楊雅文等。更有艾威、高翰文、陳秀珠等資深演員客串，為劇集增添深度與情感層次。此外，《試當真》成員Angelina、Stone、THAIMAY，以及《小薯茄》的阿J也有份參演，陣容新鮮又吸睛。
5｜林宣妤飾冷面Miss伊 師生火花成焦點
《富都青年》後再度亮相的林宣妤，今次飾演年輕班主任Miss伊，外冷內熱，做事一絲不苟，對學生有極高要求。她與Alton角色由互相看不順眼，漸漸建立起信任與情誼。雖然開鏡時雙方笑言「冇感情線」，但觀眾仍對兩人之間會否擦出火花充滿期待。
6｜角色群像鮮明 映照打工仔現實百態
劇中六位社畜各具代表性：HR張守舊怕事，靠證書自保；安哥怕死又愛請病假；Even性格細膩卻經常被欺凌；每位角色都似曾相識，映照出現實職場中的無奈與掙扎。他們在小學課堂中逐步打破自我防線，重新學習信任與合作，成為彼此人生中的一道光。
7｜故事背後藏伏筆 原來係一場打賭？
隨著劇情發展，勤識小學校長蔡小棋（艾威 飾）與拾圓集團老闆葉一禾（高翰文 飾）之間的關係浮現，原來整個再培訓計劃只是兩人之間的一場打賭。當餘暉因犯校規被迫退學，整個計劃亦面臨腰斬，劇情瞬間轉向，引發觀眾對教育與體制深層的反思。